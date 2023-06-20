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На Монеточку* составили второй протокол из-за отсутствия отметки иноагента - РИА Новости, 20.06.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
15:32 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/monetochka-1879336624.html
На Монеточку* составили второй протокол из-за отсутствия отметки иноагента
На Монеточку* составили второй протокол из-за отсутствия отметки иноагента - РИА Новости, 20.06.2023
На Монеточку* составили второй протокол из-за отсутствия отметки иноагента
На певицу Монеточку* (Елизавета Гырдымова) составили второй протокол за отсутствие маркировки иностранного агента, сообщается в базе московских судов. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T15:32
2023-06-20T15:32
шоубиз
монеточка
литва
россия
украина
иноагент
знаменитости
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. На певицу Монеточку* (Елизавета Гырдымова) составили второй протокол за отсутствие маркировки иностранного агента, сообщается в базе московских судов. Ранее исполнительницу уже оштрафовали за то же нарушение и обязали ее выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Но на ее страницах в соцсетях отметка иноагента так и не появилась. После начала спецоперации Монеточка* осудила действия российских властей и сбежала в Вильнюс со своим возлюбленным Виктором Исаевым. Затем она анонсировала тур за границей. В январе артистка вышла на сцену с сине-белым флагом и выкрикнула лозунг украинских националистов на концерте в Литве. После этого ее включили в реестр физлиц-иноагентов за финансовую поддержку из иностранных источников и сбор денег в помощь недружественной стране. *Признана Минюстом иноагентом
https://ria.ru/20230614/sud-1877986041.html
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монеточка, литва, россия, украина, иноагент, знаменитости
Шоубиз, Монеточка, Литва, Россия, Украина, иноагент, Знаменитости
На Монеточку* составили второй протокол из-за отсутствия отметки иноагента

На певицу Монеточку* составили второй протокол из-за отсутствия отметки иноагента в Сети

© Hype FilmКадр из трейлера к фильму "Родные"
Кадр из трейлера к фильму Родные
© Hype Film
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. На певицу Монеточку* (Елизавета Гырдымова) составили второй протокол за отсутствие маркировки иностранного агента, сообщается в базе московских судов.
Ранее исполнительницу уже оштрафовали за то же нарушение и обязали ее выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Но на ее страницах в соцсетях отметка иноагента так и не появилась.
После начала спецоперации Монеточка* осудила действия российских властей и сбежала в Вильнюс со своим возлюбленным Виктором Исаевым. Затем она анонсировала тур за границей.
В январе артистка вышла на сцену с сине-белым флагом и выкрикнула лозунг украинских националистов на концерте в Литве.
После этого ее включили в реестр физлиц-иноагентов за финансовую поддержку из иностранных источников и сбор денег в помощь недружественной стране.
*Признана Минюстом иноагентом
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ШоубизМонеточкаЛитваРоссияУкраинаиноагентЗнаменитости
 
 
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