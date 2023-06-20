https://ria.ru/20230620/monetochka-1879336624.html
На Монеточку* составили второй протокол из-за отсутствия отметки иноагента
На Монеточку* составили второй протокол из-за отсутствия отметки иноагента - РИА Новости, 20.06.2023
На Монеточку* составили второй протокол из-за отсутствия отметки иноагента
На певицу Монеточку* (Елизавета Гырдымова) составили второй протокол за отсутствие маркировки иностранного агента, сообщается в базе московских судов. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T15:32
2023-06-20T15:32
2023-06-20T15:32
шоубиз
монеточка
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иноагент
знаменитости
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. На певицу Монеточку* (Елизавета Гырдымова) составили второй протокол за отсутствие маркировки иностранного агента, сообщается в базе московских судов. Ранее исполнительницу уже оштрафовали за то же нарушение и обязали ее выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Но на ее страницах в соцсетях отметка иноагента так и не появилась. После начала спецоперации Монеточка* осудила действия российских властей и сбежала в Вильнюс со своим возлюбленным Виктором Исаевым. Затем она анонсировала тур за границей. В январе артистка вышла на сцену с сине-белым флагом и выкрикнула лозунг украинских националистов на концерте в Литве. После этого ее включили в реестр физлиц-иноагентов за финансовую поддержку из иностранных источников и сбор денег в помощь недружественной стране. *Признана Минюстом иноагентом
https://ria.ru/20230614/sud-1877986041.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монеточка, литва, россия, украина, иноагент, знаменитости
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На Монеточку* составили второй протокол из-за отсутствия отметки иноагента
На певицу Монеточку* составили второй протокол из-за отсутствия отметки иноагента в Сети