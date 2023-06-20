https://ria.ru/20230620/monetochka-1879336624.html

На Монеточку* составили второй протокол из-за отсутствия отметки иноагента

На Монеточку* составили второй протокол из-за отсутствия отметки иноагента - РИА Новости, 20.06.2023

На Монеточку* составили второй протокол из-за отсутствия отметки иноагента

На певицу Монеточку* (Елизавета Гырдымова) составили второй протокол за отсутствие маркировки иностранного агента, сообщается в базе московских судов. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T15:32

2023-06-20T15:32

2023-06-20T15:32

шоубиз

монеточка

литва

россия

украина

иноагент

знаменитости

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. На певицу Монеточку* (Елизавета Гырдымова) составили второй протокол за отсутствие маркировки иностранного агента, сообщается в базе московских судов. Ранее исполнительницу уже оштрафовали за то же нарушение и обязали ее выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Но на ее страницах в соцсетях отметка иноагента так и не появилась. После начала спецоперации Монеточка* осудила действия российских властей и сбежала в Вильнюс со своим возлюбленным Виктором Исаевым. Затем она анонсировала тур за границей. В январе артистка вышла на сцену с сине-белым флагом и выкрикнула лозунг украинских националистов на концерте в Литве. После этого ее включили в реестр физлиц-иноагентов за финансовую поддержку из иностранных источников и сбор денег в помощь недружественной стране. *Признана Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230614/sud-1877986041.html

литва

россия

украина

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

монеточка, литва, россия, украина, иноагент, знаменитости