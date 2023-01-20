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Минюст включил Монеточку* в реестр иноагентов - РИА Новости, 20.01.2023
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Минюст включил Монеточку* в реестр иноагентов
Минюст включил Монеточку* в реестр иноагентов - РИА Новости, 20.01.2023
Минюст включил Монеточку* в реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов Елизавету Гырдымову (певица Монеточка)*, руководителя проекта "Гулагу.net" Владимира Осечкина* РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T21:17
2023-01-20T22:04
общество
владимир осечкин
монеточка
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов Елизавету Гырдымову (певица Монеточка)*, руководителя проекта "Гулагу.net" Владимира Осечкина* и других, сообщается на сайте ведомства."В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д.С. Беседина*, Е.А. Гырдымова*, В.В. Осечкин*, А.М. Устимов*, В.М. Харченко*, И.Х. Яганов*, а также проект для трансгендерных людей и их близких "T9 NSK"**, - говорится в сообщении. Гырдымова* использует псевдоним Монеточка*. Осечкин* известен как руководитель проекта "Гулагу.net".Уточняется, что Дарья Беседина* участвовала в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов. Она высказывалась против специальной военной операции на Украине и осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений, что противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства. Как отмечается, Монеточка* собирала деньги в поддержку недружественной страны – Украины, получала поддержку от иностранных источников, высказывалась против спецоперации и живет за пределами России.Как указывает Минюст*, Осечкин* получал поддержку от иностранных источников, высказывался против специальной военной операции на Украине, участвовал в украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, а сейчас живет не в России.Также сообщается, что Антон Устимов* получал поддержку от иностранных источников, осуществлял сбор средств в поддержку Украины, распространял сообщения и материалы иностранных агентов, призывал к нарушению законодательства России, борьбе с действующей государственной властью. И тоже живет за границей.Вадим Харченко* получал поддержку от иностранных источников, распространял сообщения и материалы иностранных агентов и негативную информации о деятельности Минобороны РФ. Ибрагим Яганов* получал поддержку от иностранных источников и призывал к нарушению законодательства РФ, борьбе с государственной властью. Он выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России, указывает Минюст. Яганов* живет за рубежом.В Минюсте также пояснили, что проект для трансгендерных людей и их близких "T9 NSK"** получал поддержку от иностранных источников через активистов, осуществлял деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений (в том числе среди несовершеннолетних). Проект получал иностранное финансирование для реализации проектов от Фонда имени Фридриха Эберта (ФРГ).* Признан физлицом-иноагентом.** Организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20230119/inoagenty-1846105449.html
https://ria.ru/20230113/inoagent-1844761333.html
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общество, владимир осечкин, монеточка, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
Общество, Владимир Осечкин, Монеточка, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
21:17 20.01.2023 (обновлено: 22:04 20.01.2023)
 
Минюст включил Монеточку* в реестр иноагентов

Минюст включил певицу Монеточку в реестр иноагентов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПевица Монеточка*
Певица Монеточка* - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Певица Монеточка*. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов Елизавету Гырдымову (певица Монеточка)*, руководителя проекта "Гулагу.net" Владимира Осечкина* и других, сообщается на сайте ведомства.
"В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д.С. Беседина*, Е.А. Гырдымова*, В.В. Осечкин*, А.М. Устимов*, В.М. Харченко*, И.Х. Яганов*, а также проект для трансгендерных людей и их близких "T9 NSK"**, - говорится в сообщении. Гырдымова* использует псевдоним Монеточка*. Осечкин* известен как руководитель проекта "Гулагу.net".
Дом правительства России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 20:09
Правительство утвердило положение о госконтроле за деятельностью иноагентов
Уточняется, что Дарья Беседина* участвовала в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов. Она высказывалась против специальной военной операции на Украине и осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений, что противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства. Как отмечается, Монеточка* собирала деньги в поддержку недружественной страны – Украины, получала поддержку от иностранных источников, высказывалась против спецоперации и живет за пределами России.
Как указывает Минюст*, Осечкин* получал поддержку от иностранных источников, высказывался против специальной военной операции на Украине, участвовал в украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, а сейчас живет не в России.
Также сообщается, что Антон Устимов* получал поддержку от иностранных источников, осуществлял сбор средств в поддержку Украины, распространял сообщения и материалы иностранных агентов, призывал к нарушению законодательства России, борьбе с действующей государственной властью. И тоже живет за границей.
Вадим Харченко* получал поддержку от иностранных источников, распространял сообщения и материалы иностранных агентов и негативную информации о деятельности Минобороны РФ. Ибрагим Яганов* получал поддержку от иностранных источников и призывал к нарушению законодательства РФ, борьбе с государственной властью. Он выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России, указывает Минюст. Яганов* живет за рубежом.
В Минюсте также пояснили, что проект для трансгендерных людей и их близких "T9 NSK"** получал поддержку от иностранных источников через активистов, осуществлял деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений (в том числе среди несовершеннолетних). Проект получал иностранное финансирование для реализации проектов от Фонда имени Фридриха Эберта (ФРГ).
* Признан физлицом-иноагентом.
** Организация, выполняющая функции иноагента.
Актер Артур Смольянинов* - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 21:15Культура
Минюст включил в реестр иноагентов актера Смольянинова*
 
ОбществоВладимир ОсечкинМонеточкаРоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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