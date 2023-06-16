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Суд оштрафовал Монеточку* за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 16.06.2023
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Шоубиз
 
09:53 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/shtraf-1878538748.html
Суд оштрафовал Монеточку* за отсутствие маркировки иноагента
Суд оштрафовал Монеточку* за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 16.06.2023
Суд оштрафовал Монеточку* за отсутствие маркировки иноагента
Басманный суд Москвы в пятницу оштрафовал на 30 тысяч рублей певицу Монеточку* (Елизавету Гырдымову) за отсутствие маркировки иностранного агента, сообщили РИА... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T09:53
2023-06-16T09:53
шоубиз
россия
монеточка
басманный суд г. москвы
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу оштрафовал на 30 тысяч рублей певицу Монеточку* (Елизавету Гырдымову) за отсутствие маркировки иностранного агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Басманного районного суда города Москвы Гырдымова признана виновной в свершении правонарушения по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Как указывал Минюст РФ в решении об иноагентском статусе Монеточки*, она собирала деньги в поддержку недружественной страны – Украины, получала поддержку от иностранных источников, высказывалась против спецоперации и живет за пределами России.* Признана Минюстом иноагентом
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россия, монеточка, басманный суд г. москвы
Шоубиз, Россия, Монеточка, Басманный суд г. Москвы
Суд оштрафовал Монеточку* за отсутствие маркировки иноагента

Суд оштрафовал певицу Монеточку на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевица Монеточка*
Певица Монеточка* - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Певица Монеточка*. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу оштрафовал на 30 тысяч рублей певицу Монеточку* (Елизавету Гырдымову) за отсутствие маркировки иностранного агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы Гырдымова признана виновной в свершении правонарушения по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Как указывал Минюст РФ в решении об иноагентском статусе Монеточки*, она собирала деньги в поддержку недружественной страны – Украины, получала поддержку от иностранных источников, высказывалась против спецоперации и живет за пределами России.
* Признана Минюстом иноагентом
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