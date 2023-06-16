https://ria.ru/20230616/shtraf-1878538748.html

Суд оштрафовал Монеточку* за отсутствие маркировки иноагента

Суд оштрафовал Монеточку* за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 16.06.2023

Суд оштрафовал Монеточку* за отсутствие маркировки иноагента

Басманный суд Москвы в пятницу оштрафовал на 30 тысяч рублей певицу Монеточку* (Елизавету Гырдымову) за отсутствие маркировки иностранного агента, сообщили РИА... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T09:53

2023-06-16T09:53

2023-06-16T09:53

шоубиз

россия

монеточка

басманный суд г. москвы

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу оштрафовал на 30 тысяч рублей певицу Монеточку* (Елизавету Гырдымову) за отсутствие маркировки иностранного агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Басманного районного суда города Москвы Гырдымова признана виновной в свершении правонарушения по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Как указывал Минюст РФ в решении об иноагентском статусе Монеточки*, она собирала деньги в поддержку недружественной страны – Украины, получала поддержку от иностранных источников, высказывалась против спецоперации и живет за пределами России.* Признана Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230309/aktery-1855735367.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, монеточка, басманный суд г. москвы