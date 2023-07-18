https://ria.ru/20230718/festival-1884962218.html

Лепс, Билан и Басков открыли знаменитый фестиваль "Белые ночи" в Петербурге

Лепс, Билан и Басков открыли знаменитый фестиваль "Белые ночи" в Петербурге - РИА Новости, 18.07.2023

Лепс, Билан и Басков открыли знаменитый фестиваль "Белые ночи" в Петербурге

В этот вторник в концертном зале "Октябрьский" (Санкт-Петербург) стартовал знаменитый музыкальный фестиваль "Белые ночи" при участии звезд эстрады и начинающих... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T23:56

2023-07-18T23:56

2023-07-18T23:58

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. В этот вторник в концертном зале "Октябрьский" (Санкт-Петербург) стартовал знаменитый музыкальный фестиваль "Белые ночи" при участии звезд эстрады и начинающих исполнителей, сообщает корреспондент РИА Новости. "Наш фестиваль второй год не международный. И, тем не менее, почти все российские артисты рады пребывать к нам в город. Благодарю всех за это", – отметил один из организаторов "Белых ночей", продюсер и музыкант Владимир Киселев на пресс-конференции с журналистами. В этом году "Белые ночи", который в 2022-м отметил 30-летие, носит патриотический характер и продлится два дня. В первый день фестиваля со сцены в основном прозвучали песни, посвященные любви к родине и ее защитникам, а его девизом стала формулировка "Знай наших". Из знаменитостей к зрителям вышли Валерия, Лариса Долина, Николай Басков, Дима Билан, Григорий Лепс, Виктория Дайнеко, Юлия Михальчик, Митя Фомин, Стас Пьеха, Анна Семенович, Дмитрий Колдун и многие другие. На концерте к ним также присоединились артисты из недавно присоединенных к России регионов: певица Наталья Качура и группа "123-й полк". На следующий день программа фестиваля продолжится концертом "Звезд русского Радио". Планируется, что к зрителям выйдут Денис Клявер, певица Слава, Севиль, "Земляне", Елена Север, Любовь Успенская и другие.

https://ria.ru/20230718/festival-1884803733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, санкт-петербург, знаменитости, григорий лепс, дима билан (виктор белан), николай басков, валерия (алла перфилова)