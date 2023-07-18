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Лепс, Билан и Басков открыли знаменитый фестиваль "Белые ночи" в Петербурге - РИА Новости, 18.07.2023
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Шоубиз
 
23:56 18.07.2023 (обновлено: 23:58 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/festival-1884962218.html
Лепс, Билан и Басков открыли знаменитый фестиваль "Белые ночи" в Петербурге
Лепс, Билан и Басков открыли знаменитый фестиваль "Белые ночи" в Петербурге - РИА Новости, 18.07.2023
Лепс, Билан и Басков открыли знаменитый фестиваль "Белые ночи" в Петербурге
В этот вторник в концертном зале "Октябрьский" (Санкт-Петербург) стартовал знаменитый музыкальный фестиваль "Белые ночи" при участии звезд эстрады и начинающих... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T23:56
2023-07-18T23:58
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. В этот вторник в концертном зале "Октябрьский" (Санкт-Петербург) стартовал знаменитый музыкальный фестиваль "Белые ночи" при участии звезд эстрады и начинающих исполнителей, сообщает корреспондент РИА Новости. "Наш фестиваль второй год не международный. И, тем не менее, почти все российские артисты рады пребывать к нам в город. Благодарю всех за это", – отметил один из организаторов "Белых ночей", продюсер и музыкант Владимир Киселев на пресс-конференции с журналистами. В этом году "Белые ночи", который в 2022-м отметил 30-летие, носит патриотический характер и продлится два дня. В первый день фестиваля со сцены в основном прозвучали песни, посвященные любви к родине и ее защитникам, а его девизом стала формулировка "Знай наших". Из знаменитостей к зрителям вышли Валерия, Лариса Долина, Николай Басков, Дима Билан, Григорий Лепс, Виктория Дайнеко, Юлия Михальчик, Митя Фомин, Стас Пьеха, Анна Семенович, Дмитрий Колдун и многие другие. На концерте к ним также присоединились артисты из недавно присоединенных к России регионов: певица Наталья Качура и группа "123-й полк". На следующий день программа фестиваля продолжится концертом "Звезд русского Радио". Планируется, что к зрителям выйдут Денис Клявер, певица Слава, Севиль, "Земляне", Елена Север, Любовь Успенская и другие.
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новости шоу-бизнеса, санкт-петербург, знаменитости, григорий лепс, дима билан (виктор белан), николай басков, валерия (алла перфилова)
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Санкт-Петербург, Знаменитости, Григорий Лепс, Дима Билан (Виктор Белан), Николай Басков, Валерия (Алла Перфилова)
Лепс, Билан и Басков открыли знаменитый фестиваль "Белые ночи" в Петербурге

В Санкт-Петербурге стартовал знаменитый фестиваль "Белые ночи" со звездами эстрады

© Фото : пресс-служба Николая БасковаПевец Николай Басков
Певец Николай Басков - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Фото : пресс-служба Николая Баскова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. В этот вторник в концертном зале "Октябрьский" (Санкт-Петербург) стартовал знаменитый музыкальный фестиваль "Белые ночи" при участии звезд эстрады и начинающих исполнителей, сообщает корреспондент РИА Новости.
«
"Наш фестиваль второй год не международный. И, тем не менее, почти все российские артисты рады пребывать к нам в город. Благодарю всех за это", – отметил один из организаторов "Белых ночей", продюсер и музыкант Владимир Киселев на пресс-конференции с журналистами.
В этом году "Белые ночи", который в 2022-м отметил 30-летие, носит патриотический характер и продлится два дня.
В первый день фестиваля со сцены в основном прозвучали песни, посвященные любви к родине и ее защитникам, а его девизом стала формулировка "Знай наших".
Из знаменитостей к зрителям вышли Валерия, Лариса Долина, Николай Басков, Дима Билан, Григорий Лепс, Виктория Дайнеко, Юлия Михальчик, Митя Фомин, Стас Пьеха, Анна Семенович, Дмитрий Колдун и многие другие.
На концерте к ним также присоединились артисты из недавно присоединенных к России регионов: певица Наталья Качура и группа "123-й полк".
На следующий день программа фестиваля продолжится концертом "Звезд русского Радио". Планируется, что к зрителям выйдут Денис Клявер, певица Слава, Севиль, "Земляне", Елена Север, Любовь Успенская и другие.
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