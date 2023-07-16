https://ria.ru/20230716/devochka-1884444048.html

Меликов рассказал, как нашли девочку, которую пригласили в Кремль к Путину

Меликов рассказал, как нашли девочку, которую пригласили в Кремль к Путину - РИА Новости, 16.07.2023

Меликов рассказал, как нашли девочку, которую пригласили в Кремль к Путину

Глава Дагестана Сергей Меликов в интервью РИА Новости рассказал, как удалось найти школьницу Раисат из Дербента, которую пригласили в Кремль после того, как она РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T11:25

2023-07-16T11:25

2023-07-16T11:35

общество

дербент

сергей меликов

госдума рф

владимир путин

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в интервью РИА Новости рассказал, как удалось найти школьницу Раисат из Дербента, которую пригласили в Кремль после того, как она расплакалась, когда не смогла увидеть президента во время его рабочей поездки в город. "Эти кадры переслали нам. Наш депутат Госдумы Хизри Абакаров, мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов, сотрудники пресс-службы большую работу провели, и уже к утру девочку нашли", – рассказал Меликов. По его словам, изначально они не подозревали, что Раисат пригласят в Кремль – думали, ребенку сделают подарок или окажут иные знаки внимания. Но потом, отметил он, все прояснилось. "Раисат хотела увидеть президента, она его увидела. Владимир Владимирович (Путин) в очередной раз показал свою человечность, свою доброту, любовь к детям. И мы радуемся, что этим ребенком оказалась представительница Дагестана. Хорошая семья. Трудящийся папа, который содержит семью, мама – домохозяйка, в семье еще двое маленьких детей. Дай Бог им здоровья и благополучия и спасибо за то, что они достойно представили Дагестан", – сказал руководитель республики. Путин 28 июня посетил Дербент, в том числе пообщался с жителями. Но 8-летней Раисат Акиповой не удалось увидеть президента из-за окруживших его людей, и девочка сильно расстроилась. Позже Путин рассказал, что ему показали фотографию, на которой она плачет. После этого глава государства пригласил девочку с родителями в Кремль. В ходе встречи Раисат подарила президенту подкову на счастье от кубачинских мастеров.

дербент

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Добрый, хороший и миленький". Раисат Акипова о президенте Путине Школьница Раисат Акипова рассказала РИА Новости, что на встрече с Путиным хотела спросить его, как стать президентом, хотя сама мечтает о карьере парикмахера, и описала главу государства тремя словами: "добрый, хороший и миленький". 2023-07-16T11:25 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, дербент, сергей меликов, госдума рф, владимир путин, видео, республика дагестан