https://ria.ru/20230716/devochka-1884444048.html
Меликов рассказал, как нашли девочку, которую пригласили в Кремль к Путину
Меликов рассказал, как нашли девочку, которую пригласили в Кремль к Путину - РИА Новости, 16.07.2023
Меликов рассказал, как нашли девочку, которую пригласили в Кремль к Путину
Глава Дагестана Сергей Меликов в интервью РИА Новости рассказал, как удалось найти школьницу Раисат из Дербента, которую пригласили в Кремль после того, как она РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T11:25
2023-07-16T11:25
2023-07-16T11:35
общество
дербент
сергей меликов
госдума рф
владимир путин
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в интервью РИА Новости рассказал, как удалось найти школьницу Раисат из Дербента, которую пригласили в Кремль после того, как она расплакалась, когда не смогла увидеть президента во время его рабочей поездки в город. "Эти кадры переслали нам. Наш депутат Госдумы Хизри Абакаров, мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов, сотрудники пресс-службы большую работу провели, и уже к утру девочку нашли", – рассказал Меликов. По его словам, изначально они не подозревали, что Раисат пригласят в Кремль – думали, ребенку сделают подарок или окажут иные знаки внимания. Но потом, отметил он, все прояснилось. "Раисат хотела увидеть президента, она его увидела. Владимир Владимирович (Путин) в очередной раз показал свою человечность, свою доброту, любовь к детям. И мы радуемся, что этим ребенком оказалась представительница Дагестана. Хорошая семья. Трудящийся папа, который содержит семью, мама – домохозяйка, в семье еще двое маленьких детей. Дай Бог им здоровья и благополучия и спасибо за то, что они достойно представили Дагестан", – сказал руководитель республики. Путин 28 июня посетил Дербент, в том числе пообщался с жителями. Но 8-летней Раисат Акиповой не удалось увидеть президента из-за окруживших его людей, и девочка сильно расстроилась. Позже Путин рассказал, что ему показали фотографию, на которой она плачет. После этого глава государства пригласил девочку с родителями в Кремль. В ходе встречи Раисат подарила президенту подкову на счастье от кубачинских мастеров.
дербент
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Добрый, хороший и миленький". Раисат Акипова о президенте Путине
Школьница Раисат Акипова рассказала РИА Новости, что на встрече с Путиным хотела спросить его, как стать президентом, хотя сама мечтает о карьере парикмахера, и описала главу государства тремя словами: "добрый, хороший и миленький".
2023-07-16T11:25
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дербент, сергей меликов, госдума рф, владимир путин, видео, республика дагестан
Общество, Дербент, Сергей Меликов, Госдума РФ, Владимир Путин, Республика Дагестан
Меликов рассказал, как нашли девочку, которую пригласили в Кремль к Путину
МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в интервью РИА Новости рассказал, как удалось найти школьницу Раисат из Дербента, которую пригласили в Кремль после того, как она расплакалась, когда не смогла увидеть президента во время его рабочей поездки в город.
2023-07-16T11:25
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PT0M31S
Меликов рассказал, как нашли девочку, которую пригласили в Кремль к Путину
Меликов рассказал, как нашли девочку Раисат из Дербента, которая мечтала увидеть Путина