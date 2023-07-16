https://ria.ru/20230716/dagestan-1884438002.html

Меликов рассказал о поездке Путина в Дагестан в конце июня

Меликов рассказал о поездке Путина в Дагестан в конце июня - РИА Новости, 16.07.2023

Меликов рассказал о поездке Путина в Дагестан в конце июня

Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Дагестан, которая состоялась 28 июня, была запланированной, в республике его ждали и приглашали три раза,... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T10:25

2023-07-16T10:25

2023-07-16T10:25

политика

дербент

владимир путин

сергей меликов

россия

республика дагестан

расул гамзатов

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МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Дагестан, которая состоялась 28 июня, была запланированной, в республике его ждали и приглашали три раза, сообщил глава региона Сергей Меликов в интервью РИА Новости. "Владимир Владимирович (Путин) при посещении Дагестана говорил, что еще на Петербургском международном экономическом форуме сказал президенту Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну, что в ближайшее время планирует посетить Дербент. В этом отношении не хотелось бы никаких интриг. Поездка в Дагестан была плановой. Конечно, какие-то обстоятельства могли повлиять на сроки, на график работы президента. Мы сами видим, какой у него сложнейший и плотный график", – сказал Меликов. По его словам, разговор с президентом о посещении Дагестана состоялся еще в позапрошлом году, в канун подписания указа главы государства о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. "Тогда первый раз мы его пригласили посетить Дагестан в Год Расула Гамзатова. В прошлом году и в этом году я это приглашение повторил. И Владимир Владимирович таким образом отозвался на это приглашение. Владимир Владимирович не зря, наверное, выбрал для посещения Дербент, который сегодня является старейшим, древнейшим, интереснейшим и, главное, самым южным городом нашей страны, который в том числе является городом не просто существования, а укрепления межнациональных, межконфессиональных отношений", – сказал Меликов.

https://ria.ru/20230701/putin-1881657774.html

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политика, дербент, владимир путин, сергей меликов, россия, республика дагестан, расул гамзатов