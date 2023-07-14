https://ria.ru/20230714/vtb-1884168053.html

Более 100 тысяч переводов отправили клиенты ВТБ в дружественные страны

Более 100 тысяч переводов отправили клиенты ВТБ в дружественные страны - РИА Новости, 14.07.2023

Более 100 тысяч переводов отправили клиенты ВТБ в дружественные страны

С начала этого года розничные клиенты ВТБ совершили более 100 тысяч переводов в национальных валютах дружественных стран, что в 3,3 раза больше показателей... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T12:47

2023-07-14T12:47

2023-07-14T12:47

россия

втб

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. С начала этого года розничные клиенты ВТБ совершили более 100 тысяч переводов в национальных валютах дружественных стран, что в 3,3 раза больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба банка. Количество и объем трансграничных переводов кратно растет с лета прошлого года. С января до середины июля розничные клиенты совершили более 100 тысяч переводов за рубеж на общую сумму 19 миллиардов рублей. Более 90% об общего числа таких переводов сегодня приходится на транзакции в Казахстан, Беларусь и Таджикистан. К концу года банк планирует нарастить число трансграничных переводов до 250 тысяч, говорится в сообщении. Кроме того, теперь клиенты могу совершать трансграничные переводы по реквизитам в валюте более чем в два раза быстрее - напрямую со своего рублевого счета. Эта функция доступна для пользователей устройств с операционной системой Android. Однако самым востребованным способом транзакций в первый месяц лета стал перевод по номеру телефона. На него пришлось более половины от всех перечислений. "Мы наблюдаем постоянный рост спроса на переводы в дружественные страны со стороны населения. Это связано как с расширением географии переводов, так и с повышением качества и скорости проведения таких транзакций. Сегодня трансграничные переводы стали уже привычным продуктом – ежедневно наши клиенты совершают около 1000 переводов в день. Клиенты банка предпочитают совершать переводы чаще, но на меньшие суммы. Ранее высокий средний чек был связан с тем, что трансграничные переводы были доступны по реквизитам, и им пользовались в основном состоятельные клиенты банка. Сейчас мы наблюдаем рост переводов в массовом сегменте. Только за последние три недели посредством сервисов банка в дружественные страны было осуществлено свыше 15 тысяч транзакций на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей", – отметил начальник управления "Переводы" департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов, слова которого привели в пресс-службе.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, втб