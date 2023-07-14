https://ria.ru/20230714/vtb-1884168053.html
Более 100 тысяч переводов отправили клиенты ВТБ в дружественные страны
Более 100 тысяч переводов отправили клиенты ВТБ в дружественные страны - РИА Новости, 14.07.2023
Более 100 тысяч переводов отправили клиенты ВТБ в дружественные страны
С начала этого года розничные клиенты ВТБ совершили более 100 тысяч переводов в национальных валютах дружественных стран, что в 3,3 раза больше показателей... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:47
2023-07-14T12:47
2023-07-14T12:47
россия
втб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d68cab9ec00a42c33ba070efdaafdfe.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. С начала этого года розничные клиенты ВТБ совершили более 100 тысяч переводов в национальных валютах дружественных стран, что в 3,3 раза больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба банка. Количество и объем трансграничных переводов кратно растет с лета прошлого года. С января до середины июля розничные клиенты совершили более 100 тысяч переводов за рубеж на общую сумму 19 миллиардов рублей. Более 90% об общего числа таких переводов сегодня приходится на транзакции в Казахстан, Беларусь и Таджикистан. К концу года банк планирует нарастить число трансграничных переводов до 250 тысяч, говорится в сообщении. Кроме того, теперь клиенты могу совершать трансграничные переводы по реквизитам в валюте более чем в два раза быстрее - напрямую со своего рублевого счета. Эта функция доступна для пользователей устройств с операционной системой Android. Однако самым востребованным способом транзакций в первый месяц лета стал перевод по номеру телефона. На него пришлось более половины от всех перечислений. "Мы наблюдаем постоянный рост спроса на переводы в дружественные страны со стороны населения. Это связано как с расширением географии переводов, так и с повышением качества и скорости проведения таких транзакций. Сегодня трансграничные переводы стали уже привычным продуктом – ежедневно наши клиенты совершают около 1000 переводов в день. Клиенты банка предпочитают совершать переводы чаще, но на меньшие суммы. Ранее высокий средний чек был связан с тем, что трансграничные переводы были доступны по реквизитам, и им пользовались в основном состоятельные клиенты банка. Сейчас мы наблюдаем рост переводов в массовом сегменте. Только за последние три недели посредством сервисов банка в дружественные страны было осуществлено свыше 15 тысяч транзакций на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей", – отметил начальник управления "Переводы" департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов, слова которого привели в пресс-службе.
https://realty.ria.ru/20230710/kredity-1883193370.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b13114686eee9a98b14cfca4a3a68a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, втб
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. С начала этого года розничные клиенты ВТБ совершили более 100 тысяч переводов в национальных валютах дружественных стран, что в 3,3 раза больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба банка.
Количество и объем трансграничных переводов кратно растет с лета прошлого года. С января до середины июля розничные клиенты совершили более 100 тысяч переводов за рубеж на общую сумму 19 миллиардов рублей. Более 90% об общего числа таких переводов сегодня приходится на транзакции в Казахстан
, Беларусь
и Таджикистан
. К концу года банк планирует нарастить число трансграничных переводов до 250 тысяч, говорится в сообщении.
ВТБ перезапускает кредиты на личные цели под залог недвижимости
Кроме того, теперь клиенты могу совершать трансграничные переводы по реквизитам в валюте более чем в два раза быстрее - напрямую со своего рублевого счета. Эта функция доступна для пользователей устройств с операционной системой Android. Однако самым востребованным способом транзакций в первый месяц лета стал перевод по номеру телефона. На него пришлось более половины от всех перечислений.
"Мы наблюдаем постоянный рост спроса на переводы в дружественные страны со стороны населения. Это связано как с расширением географии переводов, так и с повышением качества и скорости проведения таких транзакций. Сегодня трансграничные переводы стали уже привычным продуктом – ежедневно наши клиенты совершают около 1000 переводов в день. Клиенты банка предпочитают совершать переводы чаще, но на меньшие суммы. Ранее высокий средний чек был связан с тем, что трансграничные переводы были доступны по реквизитам, и им пользовались в основном состоятельные клиенты банка. Сейчас мы наблюдаем рост переводов в массовом сегменте. Только за последние три недели посредством сервисов банка в дружественные страны было осуществлено свыше 15 тысяч транзакций на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей", – отметил начальник управления "Переводы" департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов, слова которого привели в пресс-службе.