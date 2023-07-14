https://ria.ru/20230714/transsib-1883686652.html

Транссибирская магистраль

Транссибирская магистраль - РИА Новости, 14.07.2023

Транссибирская магистраль

Транссибирская магистраль (Транссиб, Великий Сибирский путь, Сибирская железная дорога) – железная дорога, соединившая непрерывным рельсовым путем европейскую... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T02:00

2023-07-14T02:00

2023-07-14T02:00

справки

дальневосточная железная дорога

кругобайкальская железная дорога

николай муравьев-амурский

николай i

александр i

россия

транссибирская магистраль

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Транссибирская магистраль (Транссиб, Великий Сибирский путь, Сибирская железная дорога) – железная дорога, соединившая непрерывным рельсовым путем европейскую часть России с Дальним Востоком. Она проходит через всю Сибирь, что и определило ее название: латинское trans – "сквозь, через". Транссиб является крупнейшей в мире железнодорожной магистралью. Фактическая его протяженность по главному пассажирскому ходу (от Москвы до Владивостока) составляет 9288,2 километра и по этому показателю является самой длинной на планете. Тарифная длина (по которой исчисляются цены билетов) несколько больше – 9298 километров и не совпадает с реальной. Транссибирская магистраль проходит по территории двух частей света. На Европу приходится около 19% длины Транссиба, на Азию – около 81%. Условной границей Европы и Азии принят 1778-й километр магистрали. О необходимости создания Великого Сибирского пути стали говорить с середины XIX века, так как доставка грузов из одной части России в другую занимала несколько месяцев. Это не только тормозило развитие страны, но и создавало прямую опасность в случае войны: защищать свои границы при такой логистике было трудно. В 1857 году генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский поставил вопрос о необходимости строительства железной дороги на сибирских окраинах России. Однако еще несколько десятилетий этот вопрос не решался, но проекты строительства разрабатывались с конца 1850-х годов.В 1886 году от генерал-губернатора Иркутска Алексея Игнатьева и Приамурского генерал-губернатора барона Андрея Корфа в Петербург поступили серьезные обоснования безотлагательности работ по сибирской "чугунке". В своем ответе император Александр III согласился с их доводами.В 1887 году по его распоряжению состоялось совещание министров и управляющих высшими государственными ведомствами, на котором окончательно было решено: строить. Через три месяца начались изыскательские работы по трассе от Оби до Приамурья, которые к началу 1890-х годов в целом были завершены. Александр III распорядился все расходы по строительству железной дороги возложить на российскую казну и отказался от любых иностранных инвестиций. Чтобы придать вес новому проекту, он поручил курировать строительство Транссиба своему наследнику – цесаревичу Николаю Александровичу, будущему императору Николаю II. В постановлении специально созданного Комитета Сибирской железной дороги во главе с цесаревичем говорилось: "Сибирская железная дорога, это великое народное дело, должна осуществляться русскими людьми и из русских материалов".В феврале 1891 года кабинет министров принял решение одновременно начинать работы с противоположных концов от Владивостока и Челябинска. Их разделяло расстояние более чем в восемь тысяч сибирских километров.29 марта (17 марта по старому стилю) 1891 года Александр III подписал рескрипт: "Повелеваю ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей целью соединить обильные дарами природы Сибирские области с сетью внутренних рельсовых сообщений".Официально строительство Транссиба началось 31 мая (19 мая по старому стилю) 1891 года, когда недалеко от Владивостока – в Куперовской пади состоялась торжественная церемония закладки магистрали при участии Николая Александровича. Он лично высыпал первую тачку земли на полотно дороги. Но к этому моменту уже шли работы по прокладке рельсов на участке Миасс – Челябинск. В 1892-1905 годах руководство строительством Транссиба и развитием прилегающих территорий осуществлял Комитет по сооружению Сибирской железной дороги.Историческая часть магистрали (Миасс – Челябинск – Омск – Иркутск – Хабаровск – Владивосток) строилась с 1891 года отдельными участками с двух сторон.Прокладка Транссиба осуществлялась в суровых условиях. Почти на всем протяжении трасса проходила по малозаселенной, безлюдной местности, в непроходимой тайге. Она пересекала мощные реки, озера, районы заболоченности и вечной мерзлоты. Приходилось пробивать километры тоннелей, перекидывать мосты через реки. Ряд сооружений на Транссибе для того времени были уникальными. К ним, например, относился железнодорожный мост через реку Енисей в Красноярске (Гран-при на Всемирной выставке 1900 года в Париже; действовал до 1999 года, разобран в 2007 году), первый в мировой практике тоннель в вечномерзлом грунте на Амурской железной дороге. На Кругобайкальской железной дороге, технически наиболее сложной, был построен 41 тоннель, 19 виадуков (сооружение мостового типа из камня, железобетона или металла на пересечении дороги с глубоким оврагом, лощиной, горным ущельем) и др.Потребность в квалифицированных рабочих удовлетворялась вербовкой и переброской в Сибирь строителей из центра страны. Значительную часть строителей составили ссыльные арестанты и солдаты. Пополнение рабочей силы шло и за счет привлечения сибирских крестьян и горожан, притока крестьян и мещан из европейской России.Всего на сооружении Транссиба в 1891 году работали 9,6 тысячи человек, а в 1895-1896 годы, в разгар работ, – 84-89 тысяч человек, а в 1904 году – только 5,3 тысячи человек. На строительстве Амурской железной дороги в 1910 году трудились 20 тысяч человек.В 1897-1917 годы в Сибирь благодаря магистрали переселились более 10 миллионов человек. Несмотря на ручной труд (топор, пила, лопата, кайло и тачка), ежегодно прокладывалось около 500-600 километров пути.Ввод в эксплуатацию различных участков Транссиба проходил этапами.В 1896 году была сдана Западно-Сибирская железная дорога от Челябинска до Новониколаевска (ныне Новосибирска) протяженностью 1422 километров.13 ноября (1 ноября по старому стилю) 1897 года вся Уссурийская дорога (Владивосток – Хабаровск) с 39 станциями и разъездами была сдана в постоянную эксплуатацию.В 1899 году построили Среднесибирскую железную дорогу от реки Оби до Иркутска протяженностью 1839 километров. Берега Оби соединил железнодорожный мост. В 1900 году началось регулярное сообщение по Забайкальской железной дороге от станции Мысовая до Сретенска. Протяженность дороги составила 1105 километров. Поезда через озеро Байкал переправлялись на пароме.Смычка рельсов на протяжении Великого Сибирского пути произошла 3 ноября (21 октября по старому стилю) 1901 года, но регулярного движения поездов на всем протяжении магистрали еще не было. Его установили 14 июля (1 июля по старому стилю) 1903 года, когда ввели в строй Китайско-Восточную железную дорогу (КВЖД), проходящую через Манчжурию (территория современного Китая). Поезда пошли от Санкт-Петербурга до Владивостока частично через территорию Китая, но через Байкал их приходилось переправлять паромом. Непрерывный рельсовый путь появился после начала движения по Кругобайкальской железной дороге 1 октября (18 сентября по старому стилю) 1904 года, а 29 октября (16 октября по старому стилю) 1905 года ее приняли в эксплуатацию в однопутном варианте c пропускной способностью семь пар поездов в сутки. Сквозное движение на Транссибе по России обеспечила Амурская железная дорога, построенная в связи с переходом южной части КВЖД под контроль Японии после русско-японской войны (1904-1905). Дорогу длиной свыше двух тысяч километров начали сооружать в 1907 году. Строительство завершилось 18 октября (5 октября по старому стилю) 1916 года пуском поездов по мосту через Амур в Хабаровске. Эта дата считается днем, когда Великий Сибирский путь стал проходить только по землям Российской империи. 2568-метровый мост был освящен и открыт для постоянного движения. На тот момент это был крупнейший мост в Евразии. По скорости сооружения, протяженности, трудностям строительства и объемам работ магистраль не знала себе равных во всем мире. Общая сумма строительства Великого Сибирского пути обошлась казне в 1,46 миллиарда золотых рублей (при годовом бюджете страны порядка двух миллиардов рублей).Первоначально магистраль строилась как одноколейная. В 1906-1915 годах была проложена большая часть второго пути. В 2009 году, после открытия нового моста через Амур возле Хабаровска, Транссиб стал полностью двухпутным.Сооружение Транссиба сопровождалось геологическими и топографическими исследованиями (в частности, выявлением золотоносных районов), а также изучением природных условий, осуществлением межевых, гидротехнических и гидрологических работ, что содействовало колонизации обширных областей с суровыми природно-климатическими условиями. Транссибирская магистраль с сетью обслуживавших ее мастерских, депо и других предприятий стала крупнейшим государственным холдингом в России (43 тысячи рабочих и служащих в 1913 году). Она обеспечила бурное социально-экономическое развитие Сибири в начале XX века, возникновение новых городов (в т. ч. Новониколаевск), создала условия для крупномасштабного переселенчества в ходе столыпинской аграрной реформы.В рескрипте от 1916 года по случаю окончания 25-летнего строительства император Николай II отмечал, что наряду с подъемом благосостояния Сибири и заселением ее землепашцами "неоспоримо значение сооружения для укрепления военной мощи страны".В годы Первой мировой (1914-1918) и Гражданской войн (1917-1922) техническое состояние дороги резко ухудшилось, после чего начались восстановительные работы.В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) на фронт по нему эшелонами шли войска, боевая техника, продовольствие, перебазировались оборонные предприятия, эвакуировались миллионы людей.В послевоенные годы Великая Сибирская магистраль активно модернизировалась.В 1956 году правительство утвердило генеральный план электрификации железных дорог, по которому одним из первых таких направлений значился участок Транссиба Москва – Иркутск. Это осуществилось к 1961 году. 25 декабря 2002 года электрификация Транссиба была завершена.С 2013 года реализуется проект модернизации магистрали. В октябре 2014 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил паспорт проекта модернизации Транссиба и БАМа. В их модернизацию до 2018 года было решено вложить 560 миллиардов рублей. В мае 2021 года правительство РФ утвердило второй этап проекта модернизации его инфраструктуры. Пропускная способность Транссиба к 2024 году должна увеличиться в 1,5 раза – до 180 миллионов тонн в год, а сроки доставки контейнерных грузов на направлении "Запад – Восток" – сократятся до семи суток. В 2022 году Восточно-сибирская железная дорога (ВСЖД) устранила последние участки с ограниченной скоростью Транссиба. Были завершены работы на 30 тяговых подстанциях. Уложено 325 километров бесстыкового пути. В 2022 году ВСЖД вела реконструкцию и модернизацию 139 объектов Транссиба и БАМа. 47 из них были сданы.В дореволюционный период начальным пунктом Транссиба считался Московский вокзал в Санкт-Петербурге, а начальными точками в Москве – Курско-Нижегородский (ныне Курский), затем до середины 1920-х годов – Рязанский (ныне Казанский) вокзалы.С 1956 года главный пассажирский ход Транссибирской магистрали начинается на Ярославском вокзале в Москве (в 2001 году там был установлен километровый железнодорожный столб с нулевой отметкой и отметкой "9298"; во Владивостоке в 1996 году – с отметкой "9288"). Сегодня вся дорога на поезде занимает шесть дней.Участки Транссиба входят в Южно-Уральскую, Восточно-Сибирскую, Красноярскую, Западно-Сибирскую и Дальневосточную железные дороги.В настоящее время Транссибирская магистраль – мощная двухпутная электрифицированная железнодорожная линия с современными средствами информатизации и связи. На востоке через пограничные станции магистраль обеспечивает выход на сеть железных дорог Северной Кореи, Китая и Монголии, а на западе, через российские порты и пограничные переходы с бывшими республиками СССР – в Европу.Магистраль проходит по территории 20 субъектов РФ и пяти федеральных округов. В регионах, обслуживаемых магистралью, расположено более 80% промышленного потенциала страны, а также нефть, газ, уголь, лес, руды черных и цветных металлов. На Транссибе расположено 87 городов, 14 из них – центры субъектов РФ. По нему перевозится более 50% внешнеторговых и транзитных грузов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

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