https://ria.ru/20230714/sng-1884241835.html

Эксперты из СНГ доработали договор об организации по русскому языку

Эксперты из СНГ доработали договор об организации по русскому языку - РИА Новости, 14.07.2023

Эксперты из СНГ доработали договор об организации по русскому языку

Эксперты из стран СНГ доработали проект договора об учреждении международной организации по русскому языку, сообщила в пятницу пресс-служба исполкома... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T16:10

2023-07-14T16:10

2023-07-14T16:10

в мире

казахстан

армения

белоруссия

касым-жомарт токаев

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49876/37/498763728_0:68:600:406_1920x0_80_0_0_2537c63498d09204ddc40c0e3d4fc9fb.jpg

МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Эксперты из стран СНГ доработали проект договора об учреждении международной организации по русскому языку, сообщила в пятницу пресс-служба исполкома Содружества. "Заседание экспертной группы по разработке проектов документов, учреждающих и регламентирующих деятельность международной организации по поддержке и продвижению русского языка, создаваемой под эгидой Содружества Независимых Государств, состоялось 13-14 июля в штаб-квартире СНГ. Эксперты рассмотрели предложения к документам, поступившие от ряда государств, и с учетом состоявшегося обсуждения в целом согласовали проекты договора об учреждении международной организации по русскому языку и ее устава", - говорится в сообщении на сайте исполкома. Отмечается, что оставшиеся вопросы будут согласованы на дополнительном заседании экспертной группы в ближайшее время. В заседании участвовали представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана и исполнительного комитета СНГ. В пресс-службе напомнили, что инициатива о создании под эгидой Содружества международной организации по русскому языку принадлежит президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. На заседании Совета глав государств в октябре прошлого года в Астане ее поддержали лидеры стран СНГ. Тогда же была утверждена и концепция организации. В соответствии с концепцией исполнительному комитету СНГ совместно с правительствами государств – участников Содружества поручено организовать разработку проектов документов, учреждающих и регламентирующих деятельность создаваемой международной организации, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20230704/yazyk-1882156094.html

https://ria.ru/20230615/moldaviya-1878422660.html

казахстан

армения

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, казахстан, армения, белоруссия, касым-жомарт токаев, снг