Эксперты из СНГ доработали договор об организации по русскому языку
Эксперты из стран СНГ доработали договор о международной организации по русскому языку
Курсы русского языка для мигрантов. Архивное фото
МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Эксперты из стран СНГ доработали проект договора об учреждении международной организации по русскому языку, сообщила в пятницу пресс-служба исполкома Содружества.
"Заседание экспертной группы по разработке проектов документов, учреждающих и регламентирующих деятельность международной организации по поддержке и продвижению русского языка, создаваемой под эгидой Содружества Независимых Государств, состоялось 13-14 июля в штаб-квартире СНГ. Эксперты рассмотрели предложения к документам, поступившие от ряда государств, и с учетом состоявшегося обсуждения в целом согласовали проекты договора об учреждении международной организации по русскому языку и ее устава", - говорится в сообщении на сайте исполкома.
Отмечается, что оставшиеся вопросы будут согласованы на дополнительном заседании экспертной группы в ближайшее время.
В заседании участвовали представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана и исполнительного комитета СНГ.
В пресс-службе напомнили, что инициатива о создании под эгидой Содружества международной организации по русскому языку принадлежит президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. На заседании Совета глав государств в октябре прошлого года в Астане ее поддержали лидеры стран СНГ. Тогда же была утверждена и концепция организации.
В соответствии с концепцией исполнительному комитету СНГ совместно с правительствами государств – участников Содружества поручено организовать разработку проектов документов, учреждающих и регламентирующих деятельность создаваемой международной организации, подчеркнули в пресс-службе.