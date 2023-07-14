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Эксперты из СНГ доработали договор об организации по русскому языку - РИА Новости, 14.07.2023
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16:10 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/sng-1884241835.html
Эксперты из СНГ доработали договор об организации по русскому языку
Эксперты из СНГ доработали договор об организации по русскому языку - РИА Новости, 14.07.2023
Эксперты из СНГ доработали договор об организации по русскому языку
Эксперты из стран СНГ доработали проект договора об учреждении международной организации по русскому языку, сообщила в пятницу пресс-служба исполкома... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T16:10
2023-07-14T16:10
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МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Эксперты из стран СНГ доработали проект договора об учреждении международной организации по русскому языку, сообщила в пятницу пресс-служба исполкома Содружества. "Заседание экспертной группы по разработке проектов документов, учреждающих и регламентирующих деятельность международной организации по поддержке и продвижению русского языка, создаваемой под эгидой Содружества Независимых Государств, состоялось 13-14 июля в штаб-квартире СНГ. Эксперты рассмотрели предложения к документам, поступившие от ряда государств, и с учетом состоявшегося обсуждения в целом согласовали проекты договора об учреждении международной организации по русскому языку и ее устава", - говорится в сообщении на сайте исполкома. Отмечается, что оставшиеся вопросы будут согласованы на дополнительном заседании экспертной группы в ближайшее время. В заседании участвовали представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана и исполнительного комитета СНГ. В пресс-службе напомнили, что инициатива о создании под эгидой Содружества международной организации по русскому языку принадлежит президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. На заседании Совета глав государств в октябре прошлого года в Астане ее поддержали лидеры стран СНГ. Тогда же была утверждена и концепция организации. В соответствии с концепцией исполнительному комитету СНГ совместно с правительствами государств – участников Содружества поручено организовать разработку проектов документов, учреждающих и регламентирующих деятельность создаваемой международной организации, подчеркнули в пресс-службе.
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в мире, казахстан, армения, белоруссия, касым-жомарт токаев, снг
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Эксперты из СНГ доработали договор об организации по русскому языку

Эксперты из стран СНГ доработали договор о международной организации по русскому языку

© РИА Новости / Александр КряжевКурсы русского языка для мигрантов
Курсы русского языка для мигрантов - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Курсы русского языка для мигрантов. Архивное фото
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МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Эксперты из стран СНГ доработали проект договора об учреждении международной организации по русскому языку, сообщила в пятницу пресс-служба исполкома Содружества.
"Заседание экспертной группы по разработке проектов документов, учреждающих и регламентирующих деятельность международной организации по поддержке и продвижению русского языка, создаваемой под эгидой Содружества Независимых Государств, состоялось 13-14 июля в штаб-квартире СНГ. Эксперты рассмотрели предложения к документам, поступившие от ряда государств, и с учетом состоявшегося обсуждения в целом согласовали проекты договора об учреждении международной организации по русскому языку и ее устава", - говорится в сообщении на сайте исполкома.
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Отмечается, что оставшиеся вопросы будут согласованы на дополнительном заседании экспертной группы в ближайшее время.
В заседании участвовали представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана и исполнительного комитета СНГ.
В пресс-службе напомнили, что инициатива о создании под эгидой Содружества международной организации по русскому языку принадлежит президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. На заседании Совета глав государств в октябре прошлого года в Астане ее поддержали лидеры стран СНГ. Тогда же была утверждена и концепция организации.
В соответствии с концепцией исполнительному комитету СНГ совместно с правительствами государств – участников Содружества поручено организовать разработку проектов документов, учреждающих и регламентирующих деятельность создаваемой международной организации, подчеркнули в пресс-службе.
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