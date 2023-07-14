Памятник российскому поэту Державину открыли в Великом Новгороде
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 июл — РИА Новости. В Великом Новгороде открыли памятник поэту, первому министру юстиции Российской империи Гавриилу Романовичу Державину, на церемонии присутствовал министр юстиции РФ Константин Чуйченко, передает корреспондент РИА Новости.
Состоялся телемост Великий Новгород – Санкт-Петербург: шла трансляция полуденного залпа пушки Петропавловской крепости. Мероприятие приурочено к 280-летию со дня рождения государственного и общественного деятеля России XVIII века. Расположился памятник на небольшой площади, недавно названной в честь Державина. С инициативой установки выступило министерство юстиции РФ.
"От лица министерства юстиции хотел бы поблагодарить всех, кто принимал деятельное участие в праздновании 280-летия Гавриила Романовича Державина. Огромное спасибо губернатору Новгородской области Андрею Сергеевичу Никитину за то, что поддержал нашу инициативу. Для возведения памятника новгородская земля предоставила, наверное, одно из лучших мест города Новгорода. Я считаю, что этот человек, сыгравший выдающуюся роль в истории России, достоин такого места", - отметил Чуйченко.
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"Этот человек (Державин - ред.) сделал очень многое для нашей страны. Очень многое впервые начал, построил. Создал, как говорится, основы... Люди помнят Гавриила Романовича. Здесь рядом находится школа, названная в его честь. Мне кажется, памятник на своём месте", - сказал в свою очередь губернатор Никитин.
Скульптор памятника - Алексей Степаненко. Его работы можно встретить в Москве, Владивостоке, Уссурийске.
Гаврил Романович Державин (1743-1816 гг) - великий русский поэт, государственный деятель, сенатор, губернатор Олонецкой и Тамбовской губерний, первый министр юстиции Российской империи. Последние годы жизни провёл в своем имении Званка в Новгородской губернии, где и умер. Похоронен в Спасо-Преображенском соборе Хутынского монастыря Великого Новгорода. Он запечатлен на памятнике "Тысячелетие России", который находится в Новгородском кремле.