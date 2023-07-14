https://ria.ru/20230714/nato-1884089167.html

Кружевные трусики для ВСУ: реальные итоги саммита НАТО

Кружевные трусики для ВСУ: реальные итоги саммита НАТО - РИА Новости, 14.07.2023

Кружевные трусики для ВСУ: реальные итоги саммита НАТО

Если устроители тусовки НАТО в Вильнюсе ставили себе задачу по достижению "исторических" итогов, то им это удалось: нынешний саммит Североатлантического альянса РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T08:00

2023-07-14T08:00

2023-07-14T08:03

аналитика

украина

йенс столтенберг

евросоюз

нато

вооруженные силы украины

урсула фон дер ляйен

джейк салливан

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Если устроители тусовки НАТО в Вильнюсе ставили себе задачу по достижению "исторических" итогов, то им это удалось: нынешний саммит Североатлантического альянса поставил рекорды по зашкаливающему уровню лицемерия, шизофрении и абсурда.Задолго до саммита началась беспрецедентная информационная кампания по анонсированию "судьбоносных решений", которые должны "в корне изменить", "переломить", "обеспечить" — и все в таком роде. Таинственно улыбаясь и водя руками над шляпой фокусника, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на предваряющих саммит пресс-конференциях обещал, что Украине будет дан "сильный сигнал" о членстве в блоке. Вдохновленные пинками, укровойска с удесятеренной силой бросились убиваться о порядки русских войск, прилежно удобряя поля Запорожья тысячами тел в день, демонстрируя истинно натовскую выучку и характер.И исторический день настал. Завороженная украинско-западная аудитория прилипла к экранам, ожидая великого чуда: превращения когда-то обещанных кружевных трусиков ЕС в бронированные трусики НАТО.Под звуки труб президент Литвы собственноручно поднял на цирковом шесте жовто-блакитный флаг Незалежной, подавая сильный сигнал в космос. В едином, монолитном строю главы стран НАТО приступили к судьбоносному совещанию. Защелкали вспышки, раздалась барабанная дробь, нервические дамы из секретариата НАТО начали падать в обморок…И тут раздался громкий пшик.Генсек НАТО подошел к микрофону и прочел по бумажке, что альянс сделал аж "три шага навстречу Украине". Во-первых, решено не требовать от Украины выполнения "плана действий" для членства в НАТО. Во-вторых, утверждена многолетняя программа военной помощи Украине. В-третьих, одобрено создание Совета Украина — НАТО, в котором "Украина и страны НАТО будут равноправными партнерами".А когда из зала начали доноситься недоуменные вопросы о конкретных сроках и условиях вступления Украины в НАТО, господин Столтенберг по-отечески усмехнулся и сообщил: "Я ж вам сказал: мы сможем пригласить Украину присоединиться к альянсу, когда союзники договорятся и будут выполнены условия". Вот как сразу, вот прямо и тогда. Честно.Далее собравшимся было сказано, что кина не будет, Украина ближе к НАТО, чем когда-либо, и всем большое спасибо.Конечно, недопрезидент недостраны Зеленский был в ярости. Во-первых, все решили заранее и за его спиной. Во-вторых, зря, что ли, так красочно горели вэсэушные войска, бесплатно рекламируя передовую западную технику в преддверии саммита? Ему же обещали, что Украина сможет гарантированно и автоматически стать членом НАТО немедленно после окончания войны. Или как минимум ей будет вручено на блюдечке с голубой каемочкой официальное приглашение в альянс. Мини-диктатор так разъярился, что даже осмелился написать в твиттерах свое "фи": "Беспрецедентно и абсурдно — когда (в решении саммита НАТО) нет никаких временных рамок ни для приглашения(!), ни для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины".Рядом с ним начал в такт подпрыгивать министр иностранных дел Кулеба: "Решение нас откровенно огорчило. <…> Нас такой подход категорически не устраивает. <…> То есть когда будут выполнены условия? Что за условия? Кем они должны быть сформулированы? Какие они?"Потом, когда рядом никого не было, Зеленскому было объяснено, что он должен быть благодарен до гроба вообще за все, а пока надо внимательно прочитать бумажку, где ясным натовским языком написано, что надо делать, а именно: "Союзники будут продолжать поддерживать и анализировать прогресс Украины в области оперативной совместимости, а также необходимые дополнительные демократические реформы и реформы в сфере безопасности". А пока иди воюй до последнего украинца или до победы, а то поставим вместо тебя виртуальных Залужного или Буданова.Сияющая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен постаралась утешить Зеленского и по секрету сказала, что раз не получается с НАТО, то с ЕС вот точно получится: "Скорость, с которой Украина стремится к членству в ЕС, <...> прекрасная, впечатляющая. Это основанный на достижениях процесс, и мы видим, с каким энтузиазмом и интенсивностью Украина проводит реформы и стремительно движется к членству в ЕС. Я твердо уверена, что если они будут продолжать в том же духе, то вскоре добьются успеха".Однако Зеленского, судя по всему, утешить не удалось. По слухам, он отменил запланированное телеобращение к нации, где планировал рассказать о великой перемоге, и сейчас сидит на порошкообразных антидепрессантах.Иными словами, если коротко, то картонная гора саммита НАТО в Вильнюсе предсказуемо родила дохлую мышь.Никаких временных перспектив принятия Украины в альянс названо не было. Натовцы обещают Незалежной членство с 2008 года и с шиком продолжают это делать и сейчас.Киеву было четко сказано, что пока продолжается конфликт, никакое вступление в альянс невозможно. Даже чисто теоретически оно может произойти тогда, когда Украина выполнит все условия (одно из них — покончить с коррупцией — в принципе невыполнимо) и когда все страны альянса единогласно утвердят это решение (а вероятность этого стремится к нулю, потому что там зашкаливает число мерзавцев, но самоубийц нет).А вот мнение, по которому в НАТО есть стопроцентный консенсус, выразил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан: "Почему НАТО, в том числе США, каждый из 31 члена — не были готовы принять Украину в НАТО на этом саммите? Причина ясна. Если бы Украину приняли в НАТО сегодня, это бы означало, что НАТО будет в состоянии войны с Россией".Иными словами, страны НАТО подыхать за Украину не будут никогда, и Украина должна подыхать за НАТО сама.Правда, может статься, что к концу конфликта на Украине кружевные трусики будет раздавать некому, но новых желающих можно найти всегда.

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

https://ria.ru/20230705/ukraina-1882236902.html

https://ria.ru/20230703/ukraina-1881763573.html

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аналитика, украина, йенс столтенберг, евросоюз, нато, вооруженные силы украины, урсула фон дер ляйен, джейк салливан, сша, в мире