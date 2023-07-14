Рейтинг@Mail.ru
Постпред КНДР в ООН обвинил США в попытке разместить ЯО на полуострове - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:23 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/kndr-1884100089.html
Постпред КНДР в ООН обвинил США в попытке разместить ЯО на полуострове
Постпред КНДР в ООН обвинил США в попытке разместить ЯО на полуострове - РИА Новости, 14.07.2023
Постпред КНДР в ООН обвинил США в попытке разместить ЯО на полуострове
США пытаются разместить ядерной оружие на Корейском полуострове, направляя ядерную подводную лодку в Южную Корею, заявил на заседании СБ ООН северокорейский... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T02:23
2023-07-14T02:23
сша
южная корея
корейский полуостров
юн сок ель
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150030/26/1500302642_0:0:2501:1406_1920x0_80_0_0_26df59f9b75047fbb521f227fa964465.jpg
ООН, 14 июл – РИА Новости. США пытаются разместить ядерной оружие на Корейском полуострове, направляя ядерную подводную лодку в Южную Корею, заявил на заседании СБ ООН северокорейский постпред при организации Ким Сон. "Самое серьезно - это то, что США пытаются разместить вновь ядерное оружие на Корейском полуострове, отправляя ядерную подводную лодку в Южную Корею впервые за 40 лет, прибегая при этом к крайне провокационной шпионской деятельности", - сказал Ким Сон. Накануне северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщало, что США и Южная Корея на первом заседании ядерной консультативной группы собираются обсудить вопрос применения ядерного орудия против КНДР. Ранее агентство Ренхап со ссылкой на администрацию южнокорейского президента Юн Сок Ёля передавало, что первое заседание это консультативной группы состоится 18 июля в Сеуле. В апреле лидеры Южной Кореи и США приняли Вашингтонскую декларацию, предполагающую создание консультативной группы по проблемам ядерного планирования для укрепления расширенного сдерживания, разработки конкретных планов его применения, обсуждения ядерного и стратегического планирования и реагирования на угрозы режиму нераспространения со стороны Северной Кореи. Стороны подтвердили приверженность укреплению отношений между двумя странами в сфере совместной обороны. Южная Корея также заручилась обещанием США оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР.
https://ria.ru/20230714/kndr-1884097254.html
сша
южная корея
корейский полуостров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150030/26/1500302642_271:0:2146:1406_1920x0_80_0_0_56735d6c75fdcb1a65ef62e418259b1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, южная корея, корейский полуостров, юн сок ель, оон, в мире
США, Южная Корея, Корейский полуостров, Юн Сок Ель, ООН, В мире
Постпред КНДР в ООН обвинил США в попытке разместить ЯО на полуострове

Постпред КНДР в ООН Ким: США пытаются разместить ядерное оружие на Корейском полуострове

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПхеньян
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Пхеньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 14 июл – РИА Новости. США пытаются разместить ядерной оружие на Корейском полуострове, направляя ядерную подводную лодку в Южную Корею, заявил на заседании СБ ООН северокорейский постпред при организации Ким Сон.
«
"Самое серьезно - это то, что США пытаются разместить вновь ядерное оружие на Корейском полуострове, отправляя ядерную подводную лодку в Южную Корею впервые за 40 лет, прибегая при этом к крайне провокационной шпионской деятельности", - сказал Ким Сон.
Накануне северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщало, что США и Южная Корея на первом заседании ядерной консультативной группы собираются обсудить вопрос применения ядерного орудия против КНДР. Ранее агентство Ренхап со ссылкой на администрацию южнокорейского президента Юн Сок Ёля передавало, что первое заседание это консультативной группы состоится 18 июля в Сеуле.
В апреле лидеры Южной Кореи и США приняли Вашингтонскую декларацию, предполагающую создание консультативной группы по проблемам ядерного планирования для укрепления расширенного сдерживания, разработки конкретных планов его применения, обсуждения ядерного и стратегического планирования и реагирования на угрозы режиму нераспространения со стороны Северной Кореи. Стороны подтвердили приверженность укреплению отношений между двумя странами в сфере совместной обороны. Южная Корея также заручилась обещанием США оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР.
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
В ООН заявили, что ракета КНДР упала в экономической зоне России
01:14
 
СШАЮжная КореяКорейский полуостровЮн Сок ЕльООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала