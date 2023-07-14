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Постпред КНДР в ООН обвинил США в попытке разместить ЯО на полуострове
Постпред КНДР в ООН обвинил США в попытке разместить ЯО на полуострове - РИА Новости, 14.07.2023
Постпред КНДР в ООН обвинил США в попытке разместить ЯО на полуострове
США пытаются разместить ядерной оружие на Корейском полуострове, направляя ядерную подводную лодку в Южную Корею, заявил на заседании СБ ООН северокорейский... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T02:23
2023-07-14T02:23
2023-07-14T02:23
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ООН, 14 июл – РИА Новости. США пытаются разместить ядерной оружие на Корейском полуострове, направляя ядерную подводную лодку в Южную Корею, заявил на заседании СБ ООН северокорейский постпред при организации Ким Сон. "Самое серьезно - это то, что США пытаются разместить вновь ядерное оружие на Корейском полуострове, отправляя ядерную подводную лодку в Южную Корею впервые за 40 лет, прибегая при этом к крайне провокационной шпионской деятельности", - сказал Ким Сон. Накануне северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщало, что США и Южная Корея на первом заседании ядерной консультативной группы собираются обсудить вопрос применения ядерного орудия против КНДР. Ранее агентство Ренхап со ссылкой на администрацию южнокорейского президента Юн Сок Ёля передавало, что первое заседание это консультативной группы состоится 18 июля в Сеуле. В апреле лидеры Южной Кореи и США приняли Вашингтонскую декларацию, предполагающую создание консультативной группы по проблемам ядерного планирования для укрепления расширенного сдерживания, разработки конкретных планов его применения, обсуждения ядерного и стратегического планирования и реагирования на угрозы режиму нераспространения со стороны Северной Кореи. Стороны подтвердили приверженность укреплению отношений между двумя странами в сфере совместной обороны. Южная Корея также заручилась обещанием США оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР.
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сша, южная корея, корейский полуостров, юн сок ель, оон, в мире
США, Южная Корея, Корейский полуостров, Юн Сок Ель, ООН, В мире
Постпред КНДР в ООН обвинил США в попытке разместить ЯО на полуострове
Постпред КНДР в ООН Ким: США пытаются разместить ядерное оружие на Корейском полуострове