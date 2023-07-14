Рейтинг@Mail.ru
Жена Гуфа подала на развод после двух лет брака - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
01:36 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/guf-1883942065.html
Жена Гуфа подала на развод после двух лет брака
Жена Гуфа подала на развод после двух лет брака - РИА Новости, 14.07.2023
Жена Гуфа подала на развод после двух лет брака
Жена Гуфа (Алексей Долматов) Юлия обратилась в столичный Кунцевский суд, чтобы развестись с рэпером. Беседу с супругами по делу о расторжении брака назначили на РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T01:36
2023-07-14T01:36
шоубиз
guf (алексей долматов)
айза долматова
айза анохина
брак
развод
отношения
семья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790794645_0:271:1080:879_1920x0_80_0_0_fb3b336effd43397d716863ed48919ee.jpg
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Жена Гуфа (Алексей Долматов) Юлия обратилась в столичный Кунцевский суд, чтобы развестись с рэпером. Беседу с супругами по делу о расторжении брака назначили на 27 июля, следует из картотеки. Супруги пока не прокомментировали информацию о предстоящем разводе.Пара поженилась зимой 2021 года. Спустя несколько месяцев у них родилась дочь Тина. Вскоре отношения супругов испортились. Они начали ссориться и сообщать об этом на своих страницах в соцсети. В апреле Гуф написал, что готов развестись, но будет помогать дочери. В ответ жена предложила ему держаться подальше от нее и Тины. Для музыканта развод станет вторым – в 2014 году он разорвал отношения с бизнесвумен и ведущей Айзой Лилуной-Ай, с которой прожил около шести лет. Пара воспитывает общего сына Сами.
https://ria.ru/20230615/ayza-1878007424.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790794645_0:125:1080:935_1920x0_80_0_0_b12b309b8dd89bc2838a13bfef42afe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
guf (алексей долматов), айза долматова, айза анохина, брак, развод, отношения, семья, дети, кунцевский суд г. москвы
Шоубиз, Guf (Алексей Долматов), Айза Долматова, Айза Анохина, брак, Развод, отношения, Семья, Дети, Кунцевский суд г. Москвы
Жена Гуфа подала на развод после двух лет брака

Жена Гуфа обратилась в суд, чтобы развестись с рэпером

У рэпера Гуфа родился второй ребенок
У рэпера Гуфа родился второй ребенок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Жена Гуфа (Алексей Долматов) Юлия обратилась в столичный Кунцевский суд, чтобы развестись с рэпером. Беседу с супругами по делу о расторжении брака назначили на 27 июля, следует из картотеки.
© Портал единого информационного пространства мировых судей г. Москвы Скриншот страницы портала единого информационного пространства мировых судей города Москвы
Скриншот страницы портала единого информационного пространства мировых судей города Москвы
© Портал единого информационного пространства мировых судей г. Москвы
Скриншот страницы портала единого информационного пространства мировых судей города Москвы
Супруги пока не прокомментировали информацию о предстоящем разводе.
Пара поженилась зимой 2021 года. Спустя несколько месяцев у них родилась дочь Тина.
Вскоре отношения супругов испортились. Они начали ссориться и сообщать об этом на своих страницах в соцсети.
В апреле Гуф написал, что готов развестись, но будет помогать дочери. В ответ жена предложила ему держаться подальше от нее и Тины.
Для музыканта развод станет вторым – в 2014 году он разорвал отношения с бизнесвумен и ведущей Айзой Лилуной-Ай, с которой прожил около шести лет. Пара воспитывает общего сына Сами.
Айза и Гуф - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
"Нас ждет страшный шаг": Айза собралась судиться с Гуфом
15 июня, 04:44
 
ШоубизGuf (Алексей Долматов)Айза ДолматоваАйза АнохинабракРазводотношенияСемьяДетиКунцевский суд г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала