https://ria.ru/20230714/guf-1883942065.html
Жена Гуфа подала на развод после двух лет брака
Жена Гуфа подала на развод после двух лет брака - РИА Новости, 14.07.2023
Жена Гуфа подала на развод после двух лет брака
Жена Гуфа (Алексей Долматов) Юлия обратилась в столичный Кунцевский суд, чтобы развестись с рэпером. Беседу с супругами по делу о расторжении брака назначили на РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T01:36
2023-07-14T01:36
2023-07-14T01:36
шоубиз
guf (алексей долматов)
айза долматова
айза анохина
брак
развод
отношения
семья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790794645_0:271:1080:879_1920x0_80_0_0_fb3b336effd43397d716863ed48919ee.jpg
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Жена Гуфа (Алексей Долматов) Юлия обратилась в столичный Кунцевский суд, чтобы развестись с рэпером. Беседу с супругами по делу о расторжении брака назначили на 27 июля, следует из картотеки. Супруги пока не прокомментировали информацию о предстоящем разводе.Пара поженилась зимой 2021 года. Спустя несколько месяцев у них родилась дочь Тина. Вскоре отношения супругов испортились. Они начали ссориться и сообщать об этом на своих страницах в соцсети. В апреле Гуф написал, что готов развестись, но будет помогать дочери. В ответ жена предложила ему держаться подальше от нее и Тины. Для музыканта развод станет вторым – в 2014 году он разорвал отношения с бизнесвумен и ведущей Айзой Лилуной-Ай, с которой прожил около шести лет. Пара воспитывает общего сына Сами.
https://ria.ru/20230615/ayza-1878007424.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790794645_0:125:1080:935_1920x0_80_0_0_b12b309b8dd89bc2838a13bfef42afe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
guf (алексей долматов), айза долматова, айза анохина, брак, развод, отношения, семья, дети, кунцевский суд г. москвы
Шоубиз, Guf (Алексей Долматов), Айза Долматова, Айза Анохина, брак, Развод, отношения, Семья, Дети, Кунцевский суд г. Москвы
Жена Гуфа подала на развод после двух лет брака
Жена Гуфа обратилась в суд, чтобы развестись с рэпером