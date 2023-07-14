https://ria.ru/20230714/guf-1883942065.html

Жена Гуфа подала на развод после двух лет брака

Жена Гуфа подала на развод после двух лет брака - РИА Новости, 14.07.2023

Жена Гуфа подала на развод после двух лет брака

Жена Гуфа (Алексей Долматов) Юлия обратилась в столичный Кунцевский суд, чтобы развестись с рэпером. Беседу с супругами по делу о расторжении брака назначили на РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T01:36

2023-07-14T01:36

2023-07-14T01:36

шоубиз

guf (алексей долматов)

айза долматова

айза анохина

брак

развод

отношения

семья

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Жена Гуфа (Алексей Долматов) Юлия обратилась в столичный Кунцевский суд, чтобы развестись с рэпером. Беседу с супругами по делу о расторжении брака назначили на 27 июля, следует из картотеки. Супруги пока не прокомментировали информацию о предстоящем разводе.Пара поженилась зимой 2021 года. Спустя несколько месяцев у них родилась дочь Тина. Вскоре отношения супругов испортились. Они начали ссориться и сообщать об этом на своих страницах в соцсети. В апреле Гуф написал, что готов развестись, но будет помогать дочери. В ответ жена предложила ему держаться подальше от нее и Тины. Для музыканта развод станет вторым – в 2014 году он разорвал отношения с бизнесвумен и ведущей Айзой Лилуной-Ай, с которой прожил около шести лет. Пара воспитывает общего сына Сами.

https://ria.ru/20230615/ayza-1878007424.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

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