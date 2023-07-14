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В Сети возмутились новыми шутками Галкина* в адрес России - РИА Новости, 14.07.2023
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Шоубиз
 
13:27 14.07.2023 (обновлено: 13:51 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/galkin-1884169407.html
В Сети возмутились новыми шутками Галкина* в адрес России
В Сети возмутились новыми шутками Галкина* в адрес России - РИА Новости, 14.07.2023
В Сети возмутились новыми шутками Галкина* в адрес России
В Сети возмутились новыми шутками юмориста Максима Галкина* в адрес России. Ранее в Сети появился ролик с заграничного концерта артиста, на котором он снова... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T13:27
2023-07-14T13:51
шоубиз
россия
максим галкин
никита михалков
василий небензя
украина
москва
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. В Сети возмутились новыми шутками юмориста Максима Галкина* в адрес России. Ранее в Сети появился ролик с заграничного концерта артиста, на котором он снова пошутил о спецоперации. На видео Галкин*, пародируя голос Никиты Михалкова, рассказывает об Украине. Затем начинает оскорблять российского представителя при ООН Василия Небензю. Пользователи возмутились увиденным. Многие написали, что юмор Галкина* перестал быть смешными. &quot;Ниже канализации уже опустился&quot;, &quot;Вид какой-то нездоровый&quot;, &quot;Взгляд безумного человека&quot;, &quot;Продолжает деградировать без Первого канала&quot;, &quot;Ты Небензе и в подметки не годишься!&quot;, &quot;Где Небензя и где Галкин*? Как лев и таракан&quot;, – отреагировали в Сети.В прошлом году Максим Галкин* покинул страну вместе с супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой. После серии русофобских высказываний на концертах за границей комика признали иноагентом. Он попытался оспорить свой статус, но второго июня Замоскворецкий суд Москвы отказал ему.Галкин* неоднократно позволял себе оскорблять российских коллег на выступлениях. Например, он предложил певцу Филиппу Киркорову появится в зоне спецоперации с головой ведущей Ольги Скабеевой в руках. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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россия, максим галкин, никита михалков, василий небензя, украина, москва, оон, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Россия, Максим Галкин, Никита Михалков, Василий Небензя, Украина, Москва, ООН, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
В Сети возмутились новыми шутками Галкина* в адрес России

В Сети возмутились пародией Галкина* на Михалкова и шутками в адрес России

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМаксим Галкин (признан иноагентом)
Максим Галкин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. В Сети возмутились новыми шутками юмориста Максима Галкина* в адрес России. Ранее в Сети появился ролик с заграничного концерта артиста, на котором он снова пошутил о спецоперации.
© Russian Fox/TelegramКадр видео выступления Максима Галкина
Кадр видео выступления Максима Галкина
© Russian Fox/Telegram
Кадр видео выступления Максима Галкина
На видео Галкин*, пародируя голос Никиты Михалкова, рассказывает об Украине. Затем начинает оскорблять российского представителя при ООН Василия Небензю.
Пользователи возмутились увиденным. Многие написали, что юмор Галкина* перестал быть смешными.
«

"Ниже канализации уже опустился", "Вид какой-то нездоровый", "Взгляд безумного человека", "Продолжает деградировать без Первого канала", "Ты Небензе и в подметки не годишься!", "Где Небензя и где Галкин*? Как лев и таракан", – отреагировали в Сети.

В прошлом году Максим Галкин* покинул страну вместе с супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой.
После серии русофобских высказываний на концертах за границей комика признали иноагентом. Он попытался оспорить свой статус, но второго июня Замоскворецкий суд Москвы отказал ему.
Галкин* неоднократно позволял себе оскорблять российских коллег на выступлениях. Например, он предложил певцу Филиппу Киркорову появится в зоне спецоперации с головой ведущей Ольги Скабеевой в руках.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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ШоубизРоссияМаксим ГалкинНикита МихалковВасилий НебензяУкраинаМоскваООНЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
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