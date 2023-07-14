https://ria.ru/20230714/galkin-1884169407.html

В Сети возмутились новыми шутками Галкина* в адрес России

В Сети возмутились новыми шутками Галкина* в адрес России - РИА Новости, 14.07.2023

В Сети возмутились новыми шутками Галкина* в адрес России

В Сети возмутились новыми шутками юмориста Максима Галкина* в адрес России. Ранее в Сети появился ролик с заграничного концерта артиста, на котором он снова... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T13:27

2023-07-14T13:27

2023-07-14T13:51

шоубиз

россия

максим галкин

никита михалков

василий небензя

украина

москва

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. В Сети возмутились новыми шутками юмориста Максима Галкина* в адрес России. Ранее в Сети появился ролик с заграничного концерта артиста, на котором он снова пошутил о спецоперации. На видео Галкин*, пародируя голос Никиты Михалкова, рассказывает об Украине. Затем начинает оскорблять российского представителя при ООН Василия Небензю. Пользователи возмутились увиденным. Многие написали, что юмор Галкина* перестал быть смешными. "Ниже канализации уже опустился", "Вид какой-то нездоровый", "Взгляд безумного человека", "Продолжает деградировать без Первого канала", "Ты Небензе и в подметки не годишься!", "Где Небензя и где Галкин*? Как лев и таракан", – отреагировали в Сети.В прошлом году Максим Галкин* покинул страну вместе с супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой. После серии русофобских высказываний на концертах за границей комика признали иноагентом. Он попытался оспорить свой статус, но второго июня Замоскворецкий суд Москвы отказал ему.Галкин* неоднократно позволял себе оскорблять российских коллег на выступлениях. Например, он предложил певцу Филиппу Киркорову появится в зоне спецоперации с головой ведущей Ольги Скабеевой в руках. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230606/galkin-1876528044.html

россия

украина

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

россия, максим галкин, никита михалков, василий небензя, украина, москва, оон, знаменитости, новости шоу-бизнеса