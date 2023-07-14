https://ria.ru/20230714/depp-1884230541.html

Помощник Джонни Деппа резко ответил на сообщения о приезде актера в Россию

Помощник Джонни Деппа резко ответил на сообщения о приезде актера в Россию - РИА Новости, 14.07.2023

Помощник Джонни Деппа резко ответил на сообщения о приезде актера в Россию

Помощник Джонни Деппа, менеджер Стивен Дойтерс ответил в своем Twitter-аккаунте на вопрос о планах актера посетить Россию. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T16:23

2023-07-14T16:23

2023-07-14T16:23

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Помощник Джонни Деппа, менеджер Стивен Дойтерс ответил в своем Twitter-аккаунте на вопрос о планах актера посетить Россию.Ранее в Сети появились кадры видеообращения Джонни Деппа якобы к российским поклонникам. В нем он поблагодарил зрителей за просмотр новой картины с его участием "Жанна Дюбарри" и пообещал фанатам увидеться с ними в ближайшее время.Многие расценили это, как прямое обращение к россиянам. По словам Дойтерса, это было не так. Ролик был адресован фанатам по всему миру. "Это видео было сделано для мирового релиза фильма. И визиты в Россию не планируются", – написал представитель артиста. Несколько дней назад участник российской группы "ЯМОРЕ" сообщил РИА Новости, что его коллеги ведут переговоры о приезде Джонни Деппа в Россию осенью. Пиар-менеджер коллектива Мария добавила, что актер приглашен для записи гитарной партии, но речи о живом выступлении не шло. По данным СМИ, Деппу пообещали 370 тысяч долларов за совместную работу с группой. Сам актер не отреагировал на сообщения.

https://ria.ru/20230609/depp-1876700767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

россия, джонни депп, знаменитости, музыка, слухи, новости шоу-бизнеса