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Помощник Джонни Деппа резко ответил на сообщения о приезде актера в Россию - РИА Новости, 14.07.2023
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Шоубиз
 
16:23 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/depp-1884230541.html
Помощник Джонни Деппа резко ответил на сообщения о приезде актера в Россию
Помощник Джонни Деппа резко ответил на сообщения о приезде актера в Россию - РИА Новости, 14.07.2023
Помощник Джонни Деппа резко ответил на сообщения о приезде актера в Россию
Помощник Джонни Деппа, менеджер Стивен Дойтерс ответил в своем Twitter-аккаунте на вопрос о планах актера посетить Россию. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T16:23
2023-07-14T16:23
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Помощник Джонни Деппа, менеджер Стивен Дойтерс ответил в своем Twitter-аккаунте на вопрос о планах актера посетить Россию.Ранее в Сети появились кадры видеообращения Джонни Деппа якобы к российским поклонникам. В нем он поблагодарил зрителей за просмотр новой картины с его участием "Жанна Дюбарри" и пообещал фанатам увидеться с ними в ближайшее время.Многие расценили это, как прямое обращение к россиянам. По словам Дойтерса, это было не так. Ролик был адресован фанатам по всему миру. "Это видео было сделано для мирового релиза фильма. И визиты в Россию не планируются", – написал представитель артиста. Несколько дней назад участник российской группы "ЯМОРЕ" сообщил РИА Новости, что его коллеги ведут переговоры о приезде Джонни Деппа в Россию осенью. Пиар-менеджер коллектива Мария добавила, что актер приглашен для записи гитарной партии, но речи о живом выступлении не шло. По данным СМИ, Деппу пообещали 370 тысяч долларов за совместную работу с группой. Сам актер не отреагировал на сообщения.
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россия, джонни депп, знаменитости, музыка, слухи, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Россия, Джонни Депп, Знаменитости, Музыка, слухи, Новости шоу-бизнеса
Помощник Джонни Деппа резко ответил на сообщения о приезде актера в Россию

Помощник Деппа заявил, что актер не собирался приезжать в Россию

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАмериканский актер Джонни Депп
Американский актер Джонни Депп - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Помощник Джонни Деппа, менеджер Стивен Дойтерс ответил в своем Twitter-аккаунте на вопрос о планах актера посетить Россию.
Ранее в Сети появились кадры видеообращения Джонни Деппа якобы к российским поклонникам. В нем он поблагодарил зрителей за просмотр новой картины с его участием "Жанна Дюбарри" и пообещал фанатам увидеться с ними в ближайшее время.
Многие расценили это, как прямое обращение к россиянам. По словам Дойтерса, это было не так. Ролик был адресован фанатам по всему миру.
© Stephen Deuters/TwitterПомощник Деппа опроверг слухи о том, что актер записал видеообращение к россиянам
Помощник Деппа опроверг слухи о том, что актер записал видеообращение к россиянам
© Stephen Deuters/Twitter
Помощник Деппа опроверг слухи о том, что актер записал видеообращение к россиянам
«
"Это видео было сделано для мирового релиза фильма. И визиты в Россию не планируются", – написал представитель артиста.
Несколько дней назад участник российской группы "ЯМОРЕ" сообщил РИА Новости, что его коллеги ведут переговоры о приезде Джонни Деппа в Россию осенью.
Пиар-менеджер коллектива Мария добавила, что актер приглашен для записи гитарной партии, но речи о живом выступлении не шло.
По данным СМИ, Деппу пообещали 370 тысяч долларов за совместную работу с группой. Сам актер не отреагировал на сообщения.
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