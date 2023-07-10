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В Москве подтвердили, что ведутся переговоры о приезде Деппа в Россию - РИА Новости, 10.07.2023
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Шоубиз
 
17:01 10.07.2023 (обновлено: 17:34 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/depp-1883284286.html
В Москве подтвердили, что ведутся переговоры о приезде Деппа в Россию
В Москве подтвердили, что ведутся переговоры о приезде Деппа в Россию - РИА Новости, 10.07.2023
В Москве подтвердили, что ведутся переговоры о приезде Деппа в Россию
Михаил Лисов, участник российской группы "ЯМОРЕ", в интервью РИА Новости подтвердил информацию о том, что его коллеги ведут переговоры о приезде американского... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T17:01
2023-07-10T17:34
шоубиз
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Михаил Лисов, участник российской группы "ЯМОРЕ", в интервью РИА Новости подтвердил информацию о том, что его коллеги ведут переговоры о приезде американского актера и музыканта Джонни Деппа в Россию этой осенью. &quot;Мои коллеги ведут переговоры. Они на связи с его менеджером. Но пока нет точной информации: приедет он или нет&quot;, – ответил Лисов. Пиар-менеджер группы Мария в беседе с РИА Новости рассказала, что сейчас идет "самый сложный организационный этап". &quot;Депп приглашен в качестве гитариста, чтобы записать гитарную партию для одного из новых треков группы. Живого выступления не будет, как многие пишут, – прокомментировала Мария. – Поездка планируется на октябрь, если все будет хорошо&quot;.Ранее СМИ со ссылкой на пресс-службу "ЯМОРЕ" сообщили о том, что голливудский актер приедет в Россию этой осенью и посетит несколько городов. За это ему якобы пообещали гонорар в 370 тысяч долларов. &quot;На сегодняшний день – да. Речь идет об этой сумме. Но ничего еще не подписано финально, поэтому условия могут поменяться&quot;, – добавила пиар-менеджер.Отмечалось, что переговоры о визите велись с менеджером звезды еще в 2018 году. Тогда Депп приехал в столицу, чтобы выступить в составе рок-группы Hollywood Vampires. Тогда же якобы обсуждалась возможность совместного трека с "ЯМОРЕ".Но на фоне судебных разбирательств между Джонни Деппа и его бывшей женой актрисой Эмбер Херд приезд актера пришлось отложить.
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новости шоу-бизнеса, россия, джонни депп, слухи, знаменитости, москва, эмбер херд
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В Москве подтвердили, что ведутся переговоры о приезде Деппа в Россию

Представители группы "ЯМОРЕ" подтвердили, что обсуждают приезд Деппа в Россию этой осенью

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк Актер Джонни Депп и гитарист Джо Перри во время выступления в составе группы Hollywood Vampires на сцене спортивного комплекса "Олимпийский". 28 мая 2018
 Актер Джонни Депп и гитарист Джо Перри во время выступления в составе группы Hollywood Vampires на сцене спортивного комплекса Олимпийский. 28 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Михаил Лисов, участник российской группы "ЯМОРЕ", в интервью РИА Новости подтвердил информацию о том, что его коллеги ведут переговоры о приезде американского актера и музыканта Джонни Деппа в Россию этой осенью.
«

"Мои коллеги ведут переговоры. Они на связи с его менеджером. Но пока нет точной информации: приедет он или нет", – ответил Лисов.

Пиар-менеджер группы Мария в беседе с РИА Новости рассказала, что сейчас идет "самый сложный организационный этап".
«

"Депп приглашен в качестве гитариста, чтобы записать гитарную партию для одного из новых треков группы. Живого выступления не будет, как многие пишут, – прокомментировала Мария. – Поездка планируется на октябрь, если все будет хорошо".

Ранее СМИ со ссылкой на пресс-службу "ЯМОРЕ" сообщили о том, что голливудский актер приедет в Россию этой осенью и посетит несколько городов. За это ему якобы пообещали гонорар в 370 тысяч долларов.
«

"На сегодняшний день – да. Речь идет об этой сумме. Но ничего еще не подписано финально, поэтому условия могут поменяться", – добавила пиар-менеджер.

Отмечалось, что переговоры о визите велись с менеджером звезды еще в 2018 году. Тогда Депп приехал в столицу, чтобы выступить в составе рок-группы Hollywood Vampires. Тогда же якобы обсуждалась возможность совместного трека с "ЯМОРЕ".
Но на фоне судебных разбирательств между Джонни Деппа и его бывшей женой актрисой Эмбер Херд приезд актера пришлось отложить.
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