https://ria.ru/20230710/depp-1883284286.html

В Москве подтвердили, что ведутся переговоры о приезде Деппа в Россию

В Москве подтвердили, что ведутся переговоры о приезде Деппа в Россию - РИА Новости, 10.07.2023

В Москве подтвердили, что ведутся переговоры о приезде Деппа в Россию

Михаил Лисов, участник российской группы "ЯМОРЕ", в интервью РИА Новости подтвердил информацию о том, что его коллеги ведут переговоры о приезде американского... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T17:01

2023-07-10T17:01

2023-07-10T17:34

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Михаил Лисов, участник российской группы "ЯМОРЕ", в интервью РИА Новости подтвердил информацию о том, что его коллеги ведут переговоры о приезде американского актера и музыканта Джонни Деппа в Россию этой осенью. "Мои коллеги ведут переговоры. Они на связи с его менеджером. Но пока нет точной информации: приедет он или нет", – ответил Лисов. Пиар-менеджер группы Мария в беседе с РИА Новости рассказала, что сейчас идет "самый сложный организационный этап". "Депп приглашен в качестве гитариста, чтобы записать гитарную партию для одного из новых треков группы. Живого выступления не будет, как многие пишут, – прокомментировала Мария. – Поездка планируется на октябрь, если все будет хорошо".Ранее СМИ со ссылкой на пресс-службу "ЯМОРЕ" сообщили о том, что голливудский актер приедет в Россию этой осенью и посетит несколько городов. За это ему якобы пообещали гонорар в 370 тысяч долларов. "На сегодняшний день – да. Речь идет об этой сумме. Но ничего еще не подписано финально, поэтому условия могут поменяться", – добавила пиар-менеджер.Отмечалось, что переговоры о визите велись с менеджером звезды еще в 2018 году. Тогда Депп приехал в столицу, чтобы выступить в составе рок-группы Hollywood Vampires. Тогда же якобы обсуждалась возможность совместного трека с "ЯМОРЕ".Но на фоне судебных разбирательств между Джонни Деппа и его бывшей женой актрисой Эмбер Херд приезд актера пришлось отложить.

https://ria.ru/20230325/depp-1860488511.html

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Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, россия, джонни депп, слухи, знаменитости, москва, эмбер херд