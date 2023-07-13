https://ria.ru/20230713/depp-1883920386.html
Джонни Депп обратился к российским поклонникам
Джонни Депп обратился к российским поклонникам - РИА Новости, 13.07.2023
Джонни Депп обратился к российским поклонникам
Голливудский актер Джонни Депп записал видеообращение для российских поклонников в преддверии премьеры фильма "Жанна Дюбарри", сообщил Eprimefeed. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T11:58
2023-07-13T11:58
2023-07-13T16:02
культура
джонни депп
калининград
знаменитости
россия
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Голливудский актер Джонни Депп записал видеообращение для российских поклонников в преддверии премьеры фильма "Жанна Дюбарри", сообщил Eprimefeed.В своем сообщении актер отметил, что гордится своей работой, и поблагодарил зрителей за просмотр. Он также пообещал в ближайшее время увидеться с поклонниками. Депп исполнил в киноленте роль французского короля Людовика XV. Актер не в первый раз снимает видеообращение для своих российских фанатов. В 2021 году он выпустил ролик, приуроченный к премьере фильма "Великий".На этой неделе стало известно, что российская группа "ЯМОРЕ" ведет переговоры о совместной записи трека со знаменитостью. По данным СМИ, гонорар Деппа будет составлять 370 тысяч долларов. Ему также проведут экскурсию в Калининграде и еще нескольких городах.
https://ria.ru/20230614/kino-1877970799.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джонни депп, калининград, знаменитости, россия
Культура, Джонни Депп, Калининград, Знаменитости, Россия
Джонни Депп обратился к российским поклонникам
Джонни Депп обратился к российским поклонникам в преддверии премьеры ленты "Жанна Дюбарри"