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Джонни Депп обратился к российским поклонникам - РИА Новости, 13.07.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:58 13.07.2023 (обновлено: 16:02 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/depp-1883920386.html
Джонни Депп обратился к российским поклонникам
Джонни Депп обратился к российским поклонникам - РИА Новости, 13.07.2023
Джонни Депп обратился к российским поклонникам
Голливудский актер Джонни Депп записал видеообращение для российских поклонников в преддверии премьеры фильма "Жанна Дюбарри", сообщил Eprimefeed. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T11:58
2023-07-13T16:02
культура
джонни депп
калининград
знаменитости
россия
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Голливудский актер Джонни Депп записал видеообращение для российских поклонников в преддверии премьеры фильма "Жанна Дюбарри", сообщил Eprimefeed.В своем сообщении актер отметил, что гордится своей работой, и поблагодарил зрителей за просмотр. Он также пообещал в ближайшее время увидеться с поклонниками. Депп исполнил в киноленте роль французского короля Людовика XV. Актер не в первый раз снимает видеообращение для своих российских фанатов. В 2021 году он выпустил ролик, приуроченный к премьере фильма "Великий".На этой неделе стало известно, что российская группа "ЯМОРЕ" ведет переговоры о совместной записи трека со знаменитостью. По данным СМИ, гонорар Деппа будет составлять 370 тысяч долларов. Ему также проведут экскурсию в Калининграде и еще нескольких городах.
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джонни депп, калининград, знаменитости, россия
Культура, Джонни Депп, Калининград, Знаменитости, Россия
Джонни Депп обратился к российским поклонникам

Джонни Депп обратился к российским поклонникам в преддверии премьеры ленты "Жанна Дюбарри"

© AP Photo / Matt DunhamДжонни Депп
Джонни Депп - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Matt Dunham
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Голливудский актер Джонни Депп записал видеообращение для российских поклонников в преддверии премьеры фильма "Жанна Дюбарри", сообщил Eprimefeed.
В своем сообщении актер отметил, что гордится своей работой, и поблагодарил зрителей за просмотр. Он также пообещал в ближайшее время увидеться с поклонниками.
Депп исполнил в киноленте роль французского короля Людовика XV.
Актер не в первый раз снимает видеообращение для своих российских фанатов. В 2021 году он выпустил ролик, приуроченный к премьере фильма "Великий".
На этой неделе стало известно, что российская группа "ЯМОРЕ" ведет переговоры о совместной записи трека со знаменитостью. По данным СМИ, гонорар Деппа будет составлять 370 тысяч долларов. Ему также проведут экскурсию в Калининграде и еще нескольких городах.
Кадры из фильма Жанна Дюбарри
Названа дата российской премьеры нового фильма с Джонни Деппом
14 июня, 18:32
 
КультураДжонни ДеппКалининградЗнаменитостиРоссия
 
 
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