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"Подвел всех": американцы уличили Байдена во лжи об Украине - РИА Новости, 14.07.2023
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06:59 14.07.2023 (обновлено: 07:03 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/bayden-1884110193.html
"Подвел всех": американцы уличили Байдена во лжи об Украине
"Подвел всех": американцы уличили Байдена во лжи об Украине - РИА Новости, 14.07.2023
"Подвел всех": американцы уличили Байдена во лжи об Украине
Пользователи Twitter из США раскритиковали президента Джо Байдена после его слов о поддержке Украины. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T06:59
2023-07-14T07:03
в мире
сша
джо байден
украина
вильнюс
йенс столтенберг
константин гаврилов
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter из США раскритиковали президента Джо Байдена после его слов о поддержке Украины.Так они отреагировали на заявление президента США, опубликованное на его официальной странице в социальной сети, в котором говорилось, что страны "большой семерки" продолжат поддерживать Украину "столько, сколько потребуется"."Столько, сколько потребуется — это не стратегия достижения мира. Это сигнал для бесконечной войны", — написал Jerry Grey."Столько, сколько ты сможешь выкачивать деньги налогоплательщиков, не подвергаясь судебному преследованию", — заявил Steven Nicholas."Украина проиграла, ты солгал нам и отдал наши деньги несостоявшемуся государству … Твоя авантюра окончена, ты потерпел неудачу и, таким образом, подвел всю нашу страну. Ты предатель", — возмутился Zradok."Как насчет того, чтобы вместо финансирования "смерти в Европе" сосредоточиться на помощи американцам в США?", — поинтересовался CroTweet."Украина безнадежна. Это Вьетнам Байдена. Он тратит миллиарды наших налоговых долларов на бессмысленную опосредованную войну с Россией, которая никак не помогает Соединенным Штатам. Это особенно постыдно, когда США сами переживают так много кризисов из-за Байдена", — сформулировал коллективное негодование Paul Szypula.На саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с альянсом, создание Совета Украина-НАТО и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом военного блока, когда союзники решат, что условия соблюдены.Ранее российский дипломат Константин Гаврилов заявил, что Владимир Зеленский на саммите в Вильнюсе фактически признал, что обслуживает интересы НАТО.
https://ria.ru/20230714/bayden-1884105929.html
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в мире, сша, джо байден, украина, вильнюс, йенс столтенберг, константин гаврилов, нато, twitter
В мире, США, Джо Байден, Украина, Вильнюс, Йенс Столтенберг, Константин Гаврилов, НАТО, Twitter
"Подвел всех": американцы уличили Байдена во лжи об Украине

Пользователи Twitter обвинили Байдена в предательстве после его слов об Украине

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter из США раскритиковали президента Джо Байдена после его слов о поддержке Украины.
Так они отреагировали на заявление президента США, опубликованное на его официальной странице в социальной сети, в котором говорилось, что страны "большой семерки" продолжат поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".
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"Столько, сколько потребуется — это не стратегия достижения мира. Это сигнал для бесконечной войны", — написал Jerry Grey.
"Столько, сколько ты сможешь выкачивать деньги налогоплательщиков, не подвергаясь судебному преследованию", — заявил Steven Nicholas.
«
"Украина проиграла, ты солгал нам и отдал наши деньги несостоявшемуся государству … Твоя авантюра окончена, ты потерпел неудачу и, таким образом, подвел всю нашу страну. Ты предатель", — возмутился Zradok.
"Как насчет того, чтобы вместо финансирования "смерти в Европе" сосредоточиться на помощи американцам в США?", — поинтересовался CroTweet.
"Украина безнадежна. Это Вьетнам Байдена. Он тратит миллиарды наших налоговых долларов на бессмысленную опосредованную войну с Россией, которая никак не помогает Соединенным Штатам. Это особенно постыдно, когда США сами переживают так много кризисов из-за Байдена", — сформулировал коллективное негодование Paul Szypula.
На саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с альянсом, создание Совета Украина-НАТО и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом военного блока, когда союзники решат, что условия соблюдены.
Ранее российский дипломат Константин Гаврилов заявил, что Владимир Зеленский на саммите в Вильнюсе фактически признал, что обслуживает интересы НАТО.
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