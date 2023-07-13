https://ria.ru/20230713/threads-1882887925.html

Threads: как работает новое приложение, его плюсы и минусы

Threads социальная сеть: что это, для чего нужна и как пользоваться

Threads: как работает новое приложение, его плюсы и минусы

Threads — новая социальная сеть, стремительно набирающая популярность, считается прямым конкурентом Twitter и во многом повторяет предшественника. Threads - что РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T14:59

2023-07-13T14:59

2023-07-13T14:59

технологии

россия

марк цукерберг

илон маск

twitter

google

facebook

социальные сети

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Threads — новая социальная сеть, стремительно набирающая популярность, считается прямым конкурентом Twitter и во многом повторяет предшественника. Threads - что это за приложение и как в нем общаться онлайн, как скачать и установить с App Store и Google Play, в чем его плюсы и минусы, насколько online-приложение связано с Instagram*, отзывы первых пользователей, - в материале РИА Новости.ThreadsThreads - новая социальная сеть, созданная компанией Meta*, принадлежащей Марку Цукербергу. Программа доступна для бесплатного скачивания в магазинах приложений для смартфонов на платформах iOS и Android с 6 июля и сразу стала популярной. По словам Цукерберга, за первые семь часов после запуска проекта к нему присоединилось около 10 миллионов пользователей и аудитория активно растет.Threads является прямым конкурентом Twitter и во многом повторяет его внешне и по содержанию. Эксперты считают, что у нового приложения есть все шансы превзойти "птичку", если разработчики интегрируют в него какие-либо "фишки", которые отсутствуют в "Твиттере".После того, как американский миллиардер Илон Маск приобрел социальную медиа-платформу Twitter, он сделал ряд нововведений, которые не понравились некоторым пользователям, а также уволил значительную часть сотрудников, объясняя это тем, что старается зачистить приложение от ботов и фейковых аккаунтов. Многим также не понравилось установление платы за "синюю галочку", а 4 июля Маск ввел ограничение на количество постов, которые пользователи могут читать в день. Целью действия, по словам бизнесмена, является борьба с автоматизированным сбором большого массива данных. В результате количество недовольных увеличилось, поэтому эксперты прочат неплохое будущее для приложения Threads, которое очень похоже на Твиттер, но не имеет раздражающих ограничений.Для чего нужнаThreads по сути - приложение для общения, в нем можно размещать текстовые сообщения, фотографии, видеофайлы и ссылки. Публикации можно "лайкать", оставлять комментарии и делиться ими с другими пользователями. Из плюсов многие называют то, что в нем пока нет рекламы, ответы на комментарии смещены вправо для удобства навигации, из минусов - невозможность писать личные сообщения и вести поиск по хэштегам, пользоваться форматом gif.Как работаетПрограмма сделана по принципу микроблогов, к особенностям можно отнести:Установка Threads, регистрация и использованиеПриложение можно скачать на App Store и Google Play, при первой авторизации предлагается ввести данные от учетной записи в Instagram*, впрочем, это можно будет сделать и позднее. Все данные подтягиваются из аккаунта Instagram*, включая друзей и подписки, после регистрации можно приступать к использованию.Контент и алгоритмыВ основном приложение рассчитано на текстовые сообщения, или "треды". В русской версии программы они называются "ветками". Пользователю дана возможность контролировать, кто может его упоминать и давать комментарии, например, поставив символ "@ " перед именем, можно разрешить отвечать на опубликованный "тред" только своим подписчикам и тем, кто упомянут в сообщении. Кроме того, предусмотрена система фильтрации ответов по словам, которые пользователь желает скрыть."Ветки" представлены в виде прокручиваемой ленты, в ней можно отвечать, делать репосты, ставить "лайки", цитировать других пользователей, добавлять фотографии или видеоролики.Интеграция с другими платформамиThreads задумана как приложение к социальной сети Instagram*, "заточенное" под текстовое общение. На данный момент его нельзя использовать отдельно, логин и пароль у обоих одинаковый. Все пользователи, заблокированные в Instagram*, будут заблокированы и в Threads, так как аккаунты тесно связаны, удалить их раздельно нельзя, только одновременно.Будет ли работать Threads в РоссииПриложение доступно для скачивания нашим пользователям в App Store и Google Play, имеет русский интерфейс и работает с российскими аккаунтами.Первые отзывыПо оценкам пользователей, Threads имеет все шансы на популярность, но пока некоторые недоработки мешают ему стать сенсацией и оставить позади Твиттер. Например, самый очевидный минус - отсутствие личных сообщений. Кроме того, в ленту попадают ответы всех, а не только тех, за которыми следит пользователь, без поиска по хэштегам тяжело найти интересующий контент. Как и в Instagram*, сообщения подаются не в хронологическом порядке и настроить его пока невозможно. Еще один неприятный для многих момент - у Threads нет веб-сайта, поэтому общаться можно только через мобильное приложение, а на настольном компьютере только читать уже созданные "треды" по ссылкам.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230707/mask-1882781056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, марк цукерберг, илон маск, twitter, google, facebook, социальные сети, социальные сети, telegram (приложение), гаджеты