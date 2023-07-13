https://ria.ru/20230713/threads-1882887925.html
Threads: как работает новое приложение, его плюсы и минусы
Threads социальная сеть: что это, для чего нужна и как пользоваться
Threads: как работает новое приложение, его плюсы и минусы
Threads — новая социальная сеть, стремительно набирающая популярность, считается прямым конкурентом Twitter и во многом повторяет предшественника. Threads - что РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:59
2023-07-13T14:59
2023-07-13T14:59
технологии
россия
марк цукерберг
илон маск
twitter
google
facebook
социальные сети
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Threads — новая социальная сеть, стремительно набирающая популярность, считается прямым конкурентом Twitter и во многом повторяет предшественника. Threads - что это за приложение и как в нем общаться онлайн, как скачать и установить с App Store и Google Play, в чем его плюсы и минусы, насколько online-приложение связано с Instagram*, отзывы первых пользователей, - в материале РИА Новости.ThreadsThreads - новая социальная сеть, созданная компанией Meta*, принадлежащей Марку Цукербергу. Программа доступна для бесплатного скачивания в магазинах приложений для смартфонов на платформах iOS и Android с 6 июля и сразу стала популярной. По словам Цукерберга, за первые семь часов после запуска проекта к нему присоединилось около 10 миллионов пользователей и аудитория активно растет.Threads является прямым конкурентом Twitter и во многом повторяет его внешне и по содержанию. Эксперты считают, что у нового приложения есть все шансы превзойти "птичку", если разработчики интегрируют в него какие-либо "фишки", которые отсутствуют в "Твиттере".После того, как американский миллиардер Илон Маск приобрел социальную медиа-платформу Twitter, он сделал ряд нововведений, которые не понравились некоторым пользователям, а также уволил значительную часть сотрудников, объясняя это тем, что старается зачистить приложение от ботов и фейковых аккаунтов. Многим также не понравилось установление платы за "синюю галочку", а 4 июля Маск ввел ограничение на количество постов, которые пользователи могут читать в день. Целью действия, по словам бизнесмена, является борьба с автоматизированным сбором большого массива данных. В результате количество недовольных увеличилось, поэтому эксперты прочат неплохое будущее для приложения Threads, которое очень похоже на Твиттер, но не имеет раздражающих ограничений.Для чего нужнаThreads по сути - приложение для общения, в нем можно размещать текстовые сообщения, фотографии, видеофайлы и ссылки. Публикации можно "лайкать", оставлять комментарии и делиться ими с другими пользователями. Из плюсов многие называют то, что в нем пока нет рекламы, ответы на комментарии смещены вправо для удобства навигации, из минусов - невозможность писать личные сообщения и вести поиск по хэштегам, пользоваться форматом gif.Как работаетПрограмма сделана по принципу микроблогов, к особенностям можно отнести:Установка Threads, регистрация и использованиеПриложение можно скачать на App Store и Google Play, при первой авторизации предлагается ввести данные от учетной записи в Instagram*, впрочем, это можно будет сделать и позднее. Все данные подтягиваются из аккаунта Instagram*, включая друзей и подписки, после регистрации можно приступать к использованию.Контент и алгоритмыВ основном приложение рассчитано на текстовые сообщения, или "треды". В русской версии программы они называются "ветками". Пользователю дана возможность контролировать, кто может его упоминать и давать комментарии, например, поставив символ "@ " перед именем, можно разрешить отвечать на опубликованный "тред" только своим подписчикам и тем, кто упомянут в сообщении. Кроме того, предусмотрена система фильтрации ответов по словам, которые пользователь желает скрыть."Ветки" представлены в виде прокручиваемой ленты, в ней можно отвечать, делать репосты, ставить "лайки", цитировать других пользователей, добавлять фотографии или видеоролики.Интеграция с другими платформамиThreads задумана как приложение к социальной сети Instagram*, "заточенное" под текстовое общение. На данный момент его нельзя использовать отдельно, логин и пароль у обоих одинаковый. Все пользователи, заблокированные в Instagram*, будут заблокированы и в Threads, так как аккаунты тесно связаны, удалить их раздельно нельзя, только одновременно.Будет ли работать Threads в РоссииПриложение доступно для скачивания нашим пользователям в App Store и Google Play, имеет русский интерфейс и работает с российскими аккаунтами.Первые отзывыПо оценкам пользователей, Threads имеет все шансы на популярность, но пока некоторые недоработки мешают ему стать сенсацией и оставить позади Твиттер. Например, самый очевидный минус - отсутствие личных сообщений. Кроме того, в ленту попадают ответы всех, а не только тех, за которыми следит пользователь, без поиска по хэштегам тяжело найти интересующий контент. Как и в Instagram*, сообщения подаются не в хронологическом порядке и настроить его пока невозможно. Еще один неприятный для многих момент - у Threads нет веб-сайта, поэтому общаться можно только через мобильное приложение, а на настольном компьютере только читать уже созданные "треды" по ссылкам.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, марк цукерберг, илон маск, twitter, google, facebook, социальные сети, социальные сети, telegram (приложение), гаджеты
Технологии, Россия, Марк Цукерберг, Илон Маск, Twitter, Google, Facebook, Социальные сети, Социальные сети, Telegram (приложение), Гаджеты
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Threads — новая социальная сеть, стремительно набирающая популярность, считается прямым конкурентом Twitter и во многом повторяет предшественника. Threads - что это за приложение и как в нем общаться онлайн, как скачать и установить с App Store и Google Play, в чем его плюсы и минусы, насколько online-приложение связано с Instagram*, отзывы первых пользователей, - в материале РИА Новости.
Threads - новая социальная сеть, созданная
компанией Meta*, принадлежащей Марку Цукербергу
. Программа доступна для бесплатного скачивания в магазинах приложений для смартфонов на платформах iOS и Android с 6 июля и сразу стала популярной
. По словам Цукерберга, за первые семь часов после запуска проекта к нему присоединилось около 10 миллионов пользователей и аудитория активно растет.
Threads является прямым конкурентом Twitter
и во многом повторяет его внешне и по содержанию. Эксперты считают, что у нового приложения есть все шансы превзойти "птичку", если разработчики интегрируют в него какие-либо "фишки", которые отсутствуют в "Твиттере".
Илон Маск резко отреагировал на запуск соцсети Threads
После того, как американский миллиардер Илон Маск
приобрел социальную медиа-платформу Twitter, он сделал ряд нововведений, которые не понравились некоторым пользователям, а также уволил значительную часть сотрудников, объясняя это тем, что старается зачистить приложение от ботов и фейковых аккаунтов. Многим также не понравилось установление платы за "синюю галочку", а 4 июля Маск ввел ограничение на количество постов, которые пользователи могут читать в день. Целью действия, по словам бизнесмена, является борьба с автоматизированным сбором большого массива данных. В результате количество недовольных увеличилось, поэтому эксперты прочат неплохое будущее для приложения Threads, которое очень похоже на Твиттер, но не имеет раздражающих ограничений.
Threads по сути - приложение для общения, в нем можно размещать текстовые сообщения, фотографии, видеофайлы и ссылки. Публикации можно "лайкать", оставлять комментарии и делиться ими с другими пользователями. Из плюсов многие называют то, что в нем пока нет рекламы, ответы на комментарии смещены вправо для удобства навигации, из минусов - невозможность писать личные сообщения и вести поиск по хэштегам, пользоваться форматом gif.
Программа сделана по принципу микроблогов, к особенностям можно отнести:
- максимальная длина сообщения - 500 символов;
- полная привязка к Instagram*;
- аккаунт можно сделать приватным или публичным.
Установка Threads, регистрация и использование
Приложение можно скачать на App Store и Google
Play, при первой авторизации предлагается ввести данные от учетной записи в Instagram*, впрочем, это можно будет сделать и позднее. Все данные подтягиваются из аккаунта Instagram*, включая друзей и подписки, после регистрации можно приступать к использованию.
В основном приложение рассчитано на текстовые сообщения, или "треды". В русской версии программы они называются "ветками". Пользователю дана возможность контролировать, кто может его упоминать и давать комментарии, например, поставив символ "@ " перед именем, можно разрешить отвечать на опубликованный "тред" только своим подписчикам и тем, кто упомянут в сообщении. Кроме того, предусмотрена система фильтрации ответов по словам, которые пользователь желает скрыть.
"Ветки" представлены в виде прокручиваемой ленты, в ней можно отвечать, делать репосты, ставить "лайки", цитировать других пользователей, добавлять фотографии или видеоролики.
Интеграция с другими платформами
Threads задумана как приложение к социальной сети Instagram*, "заточенное" под текстовое общение. На данный момент его нельзя использовать отдельно, логин и пароль у обоих одинаковый. Все пользователи, заблокированные в Instagram*, будут заблокированы и в Threads, так как аккаунты тесно связаны, удалить их раздельно нельзя, только одновременно.
Facebook тестирует новый мессенджер для Instagram
Будет ли работать Threads в России
Приложение доступно для скачивания нашим пользователям в App Store и Google Play, имеет русский интерфейс и работает с российскими аккаунтами.
По оценкам пользователей, Threads имеет все шансы на популярность, но пока некоторые недоработки мешают ему стать сенсацией и оставить позади Твиттер. Например, самый очевидный минус - отсутствие личных сообщений. Кроме того, в ленту попадают ответы всех, а не только тех, за которыми следит пользователь, без поиска по хэштегам тяжело найти интересующий контент. Как и в Instagram*, сообщения подаются не в хронологическом порядке и настроить его пока невозможно. Еще один неприятный для многих момент - у Threads нет веб-сайта, поэтому общаться можно только через мобильное приложение, а на настольном компьютере только читать уже созданные "треды" по ссылкам.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская