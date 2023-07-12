Эрдоган уверен в приверженности России договоренностям по Карабаху
Эрдоган выразил уверенность, что Россия останется приверженной договоренностям по Карабаху
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что уверен в том, что Россия выполнит условие соглашения по присутствию своих миротворцев в Карабахе, при этом высказал свою трактовку положений этого соглашения.
Миротворческий контингент РФ был развернут в Карабахе в ноябре 2020 года в результате трехсторонних договоренностей между лидерами РФ, Армении и Азербайджана. Согласно документу, срок пребывания миротворцев РФ составляет пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон против этого не возражает. Тем не менее Эрдоган обошел стороной тезис о возможности продления мандата.
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"В соответствии с соглашениями (по Карабаху) российские военные останутся в определенных территориях до 2025 года. После этого они их покинут. Я уверен, что Россия останется приверженной этим договоренностям. И президент Азербайджана Ильхам Алиев следит за этой темой", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Вильнюсе.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.