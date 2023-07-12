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Эрдоган уверен в приверженности России договоренностям по Карабаху - РИА Новости, 12.07.2023
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21:28 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/karabakh-1883854665.html
Эрдоган уверен в приверженности России договоренностям по Карабаху
Эрдоган уверен в приверженности России договоренностям по Карабаху - РИА Новости, 12.07.2023
Эрдоган уверен в приверженности России договоренностям по Карабаху
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что уверен в том, что Россия выполнит условие соглашения по присутствию своих миротворцев в Карабахе, при этом... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T21:28
2023-07-12T21:28
реджеп тайип эрдоган
азербайджан
армения
ильхам алиев
россия
в мире
турция
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что уверен в том, что Россия выполнит условие соглашения по присутствию своих миротворцев в Карабахе, при этом высказал свою трактовку положений этого соглашения. Миротворческий контингент РФ был развернут в Карабахе в ноябре 2020 года в результате трехсторонних договоренностей между лидерами РФ, Армении и Азербайджана. Согласно документу, срок пребывания миротворцев РФ составляет пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон против этого не возражает. Тем не менее Эрдоган обошел стороной тезис о возможности продления мандата. "В соответствии с соглашениями (по Карабаху) российские военные останутся в определенных территориях до 2025 года. После этого они их покинут. Я уверен, что Россия останется приверженной этим договоренностям. И президент Азербайджана Ильхам Алиев следит за этой темой", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Вильнюсе. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20230630/soglashenie-1881333213.html
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реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, ильхам алиев, россия, в мире, турция, ситуация на армяно-азербайджанской границе
Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджан, Армения, Ильхам Алиев, Россия, В мире, Турция, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
Эрдоган уверен в приверженности России договоренностям по Карабаху

Эрдоган выразил уверенность, что Россия останется приверженной договоренностям по Карабаху

© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что уверен в том, что Россия выполнит условие соглашения по присутствию своих миротворцев в Карабахе, при этом высказал свою трактовку положений этого соглашения.
Миротворческий контингент РФ был развернут в Карабахе в ноябре 2020 года в результате трехсторонних договоренностей между лидерами РФ, Армении и Азербайджана. Согласно документу, срок пребывания миротворцев РФ составляет пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон против этого не возражает. Тем не менее Эрдоган обошел стороной тезис о возможности продления мандата.
«
"В соответствии с соглашениями (по Карабаху) российские военные останутся в определенных территориях до 2025 года. После этого они их покинут. Я уверен, что Россия останется приверженной этим договоренностям. И президент Азербайджана Ильхам Алиев следит за этой темой", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Вильнюсе.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Вид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин, Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Баку и Ереван договорились по дополнительным статьям мирного соглашения
30 июня, 00:34
 
Реджеп Тайип ЭрдоганАзербайджанАрменияИльхам АлиевРоссияВ миреТурцияСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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