https://ria.ru/20230712/karabakh-1883854665.html

Эрдоган уверен в приверженности России договоренностям по Карабаху

Эрдоган уверен в приверженности России договоренностям по Карабаху - РИА Новости, 12.07.2023

Эрдоган уверен в приверженности России договоренностям по Карабаху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что уверен в том, что Россия выполнит условие соглашения по присутствию своих миротворцев в Карабахе, при этом... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T21:28

2023-07-12T21:28

2023-07-12T21:28

реджеп тайип эрдоган

азербайджан

армения

ильхам алиев

россия

в мире

турция

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что уверен в том, что Россия выполнит условие соглашения по присутствию своих миротворцев в Карабахе, при этом высказал свою трактовку положений этого соглашения. Миротворческий контингент РФ был развернут в Карабахе в ноябре 2020 года в результате трехсторонних договоренностей между лидерами РФ, Армении и Азербайджана. Согласно документу, срок пребывания миротворцев РФ составляет пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон против этого не возражает. Тем не менее Эрдоган обошел стороной тезис о возможности продления мандата. "В соответствии с соглашениями (по Карабаху) российские военные останутся в определенных территориях до 2025 года. После этого они их покинут. Я уверен, что Россия останется приверженной этим договоренностям. И президент Азербайджана Ильхам Алиев следит за этой темой", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Вильнюсе. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230630/soglashenie-1881333213.html

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реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, ильхам алиев, россия, в мире, турция, ситуация на армяно-азербайджанской границе