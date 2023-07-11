https://ria.ru/20230711/erdogan-1883565268.html

Эрдоган спас НАТО. И подставил Украину

Эрдоган спас НАТО. И подставил Украину - РИА Новости, 11.07.2023

Эрдоган спас НАТО. И подставил Украину

Интрига вокруг начавшегося сегодня саммита НАТО в Вильнюсе наконец разрешилась. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T17:14

2023-07-11T17:14

2023-07-11T17:14

специальная военная операция на украине

аналитика

нато

владимир зеленский

реджеп тайип эрдоган

турция

украина

вооруженные силы украины

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Интрига вокруг начавшегося сегодня саммита НАТО в Вильнюсе наконец разрешилась.Дело в том, что в его преддверии США и Европа оказались в довольно неприятном положении. Благодаря многомесячным усилиям западных политиков и СМИ, вокруг мероприятия оказались накручены колоссальные ожидания. Связаны они были в первую очередь с казавшимся неизбежным, как восход солнца, успехом контрнаступления ВСУ. Это, в свою очередь, должно было придать новый импульс приунывшему трансатлантическому единству с принятием в Вильнюсе стратегически значимых решений для дальнейших совместных действий. Украинские надежды, разумеется, были целиком направлены на запуск процесса вступления страны в Альянс, что не было совсем уж фантастикой, поскольку эта идея имеет своих сторонников в правящих элитах по обе стороны океана.Однако, как говорится, что-то пошло не так. Мало того что за прошедшие недели Киев не продемонстрировал хоть сколько-нибудь впечатляющих военных успехов. Развитие событий на фронте заставило раскрыть глаза на реальность часть западного истеблишмента, которая осознала, что ставка на военную победу над Россией как минимум ошибочна, а как максимум фатальна. А это означает, что все усилия в данном направлении представляют собой бесполезную и бессмысленную потерю денег, ресурсов, дефицитной военной техники (вместе с репутацией производителей этой самой техники).В результате в последние перед саммитом дни стали очевидными разброд и шатания в уже совсем нестройных трансатлантических рядах. Незападный мир замер в предвкушении, поскольку вильнюсский саммит грозил обернуться грандиозным пшиком.Перед Западом встала задача срочно спасать положение и лицо НАТО — и вот тут на сцену вышел Реджеп Тайип Эрдоган. Именно благодаря ему главным результатом вильнюсского мероприятия можно будет представить сдвинувшийся с мертвой точки процесс вступления в альянс Швеции, а фактически провальную украинскую тему задвинуть на второй план. Украина, разумеется, получит свою долю внимания и обещания очередных поставок, но ничего близкого к тем надеждам, что там питали. Судя по свежеустроенной истерике еще не доехавшего до литовской столицы Владимира Зеленского, в Киеве осознали печальные для себя перспективы.Тут, однако, возникает вопрос: а Эрдогану-то зачем это надо?Появились даже предположения, что Вашингтону удалось-таки сломить сопротивление турецкого руководства и полностью подчинить Анкару своей воле, как это получилось с Германией и другими европейскими столицами. Это, разумеется, ошибка.Эрдоган проводит суверенную политику, уже много лет умело балансируя между сверхдержавами. Снятием возражений на вступление Швеции в НАТО он оказал серьезную услугу альянсу и конкретно Вашингтону, причем ему самому это почти ничего не стоило. Некоторые проблемы не исключены внутри страны, где оппоненты турецкого президента уже обвиняют его в том, что он пошел на соглашательство со страной, где сжигают Коран и "по улицам бродят террористы" (сторонники Рабочей партии Курдистана). Но это совершенно не критично.Зато во внешнеполитическом разрезе сплошные выгоды. Эрдоган снял часть накопившихся с Западом трений (а их, ой, как немало) и при этом, весьма вероятно, выторговал для Турции новые бонусы. Очевидно, Штаты пошли на уступки по поставкам и модернизации турецкого парка самолетов F-16. Ну а вновь возникшая тема вступления Турции в ЕС намекает, что Анкара постарается по максимуму оттоптаться на старушке-Европе за прошлые унижения.Отношения же с Москвой от данного шага Турции почти наверняка не пострадают. К удивлению многих, Россия сразу безмятежно отреагировала на планы присоединения скандинавов к альянсу, а уж после вступления Финляндии движение по тем же стопам Швеции вряд ли вызовет ее резкий ответ. Собственно, первые официальные комментарии Кремля и МИД это подтверждают.Ну и, наконец, не стоит забегать вперед: согласие Эрдогана на вступление Швеции в НАТО вовсе не гарантирует, что процесс будет завершен. Согласно турецким СМИ, парламент страны сможет ратифицировать данное решение к концу следующей недели. Надо полагать, если достигнутые в ходе переговоров договоренности не начнут выполняться, молниеносно вскроются обстоятельства, которые сделают категорически невозможным данное решение.Главным же "пострадавшим" от всей этой интриги является Киев. Но тут уж ничего не поделаешь. Перед глазами Украины были многочисленные и разнообразные примеры того, как можно и нужно отстаивать суверенитет и национальные интересы (Турция — только один из них). Однако она предпочла пойти собственным путем, который и привел ее к текущему итогу. Дальше будет только хуже.

https://ria.ru/20230711/zelenskiy-1883550872.html

https://ria.ru/20230711/nastuplenie-1883560113.html

https://ria.ru/20230711/rakety-1883554228.html

https://ria.ru/20230711/nato-1883502436.html

https://ria.ru/20230711/turtsiya-1883423911.html

https://ria.ru/20230710/vstuplenie-1883404069.html

турция

украина

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аналитика, нато, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, турция, украина, вооруженные силы украины, евросоюз