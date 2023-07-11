https://ria.ru/20230711/turtsiya-1883421495.html

Правительство Турции поддалось на уговоры Запада, пишут СМИ

Правительство Турции поддалось на уговоры Запада, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2023

Правительство Турции поддалось на уговоры Запада, пишут СМИ

Правительство Турции поддалось на уговоры Запада, дала "зеленый свет" на вступление Швеции в НАТО, пишет во вторник газета Aydınlık. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T06:59

2023-07-11T06:59

2023-07-11T06:59

в мире

швеция

турция

украина

йенс столтенберг

реджеп тайип эрдоган

нато

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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Правительство Турции поддалось на уговоры Запада, дала "зеленый свет" на вступление Швеции в НАТО, пишет во вторник газета Aydınlık. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. При этом никаких конкретных сроков Столтенберг не назвал. Источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что конкретных сроков рассмотрения турецким парламентом заявки Швеции на членство в НАТО нет, процедура займет время. "Правительство поддалось на уговоры Запада. Сначала президент Эрдоган обозначил членство Украины в НАТО, а сегодня (в понедельник) он сделал шаг назад в вопросе о Швеции. Столтенберг объявил, что Турция дала зеленый свет на вступление Швеции в НАТО", - пишет издание. Газета обратила внимание на то, что три дня назад, выступая на церемонии окончания семестра у офицеров, президент Эрдоган сказал о Швеции: "Как Турция может доверять стране, по улицам которой бродят террористы? Как могут те, кто не борется с терроризмом, бороться с врагами союза?" В свою очередь Утку Рейхан, заместитель председателя партии "Родина" назвал решение турецких властей "позорным". "Позорное решение. Они поддались на шантаж Запада", - написал политик. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.

https://ria.ru/20230710/vstuplenie-1883404069.html

https://ria.ru/20230710/nato-1883406943.html

швеция

турция

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в мире, швеция, турция, украина, йенс столтенберг, реджеп тайип эрдоган, нато