https://ria.ru/20230711/zelenskiy-1883513533.html

"Абсурдно". Зеленский устроил истерику, даже не доехав до саммита НАТО

"Абсурдно". Зеленский устроил истерику, даже не доехав до саммита НАТО - РИА Новости, 11.07.2023

"Абсурдно". Зеленский устроил истерику, даже не доехав до саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале раскритиковал НАТО за отсутствие четкой позиции по поводу вступления страны в альянс. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T13:51

2023-07-11T13:51

2023-07-11T16:16

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале раскритиковал НАТО за отсутствие четкой позиции по поводу вступления страны в альянс."Беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок ни для приглашения (!), ни для членства Украины в альянсе. И когда добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины…" — написал он.По словам Зеленского, это говорит об отсутствии у организации готовности сделать что-либо из вышесказанного. Накануне газета New York Times со ссылкой на официальные лица сообщила, что члены НАТО не могут договориться, что именно они пообещают Украине по итогам саммита, который проходит 11-12 июля в Вильнюсе. При этом, по данным издания, приглашать страну присоединиться к блоку в этот раз точно не планируется.Киевские власти настаивают на приеме в альянс в ускоренном порядке. Они не раз заявляли, что никакое другое решение по итогам саммита их не устроит. Тем не менее среди членов организации нет консенсуса по поводу приглашения Украины "в разгар войны", поскольку это будет означать вступление в конфликт с Россией.В Кремле не раз подчеркивали, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация киевского режима на присоединение к НАТО стала одной из причин начала спецоперации.

https://ria.ru/20230711/ukraina-1883430708.html

https://ria.ru/20230711/ukraina-1883348361.html

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в мире, украина, владимир зеленский, нато, германия, россия