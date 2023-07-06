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Глава Татарстана встретился с Лавровым - РИА Новости, 06.07.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
19:58 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/tatarstan-1882675656.html
Глава Татарстана встретился с Лавровым
Глава Татарстана встретился с Лавровым - РИА Новости, 06.07.2023
Глава Татарстана встретился с Лавровым
Глава Татарстана Рустам Минниханов и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудили предстоящую встречу в Казани глав государств БРИКС, сообщает пресс-служба РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T19:58
2023-07-06T19:58
республика татарстан
сергей лавров
владимир путин
рустам минниханов
россия
казань
узбекистан
брикс
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КАЗАНЬ, 6 июл – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудили предстоящую встречу в Казани глав государств БРИКС, сообщает пресс-служба главы республики. "Раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым… Во время беседы обсудили предстоящую встречу глав государств БРИКС, которая по указу президента России должна состояться в Казани в будущем году", - говорится в сообщении. Минниханов поблагодарил Лаврова за поддержку в развитии международного сотрудничества Татарстана. По его словам, в рамках единой внешнеполитической линии страны республика вносит свой вклад в укрепление отношений с партнерами, дружественными странами. По словам главы республики, за рубежом действуют представительства Татарстана, регион активно работает с Узбекистаном, Казахстаном, Азербайджаном, Туркменистаном. Отдельно Минниханов остановился на деятельности группы стратегического видения "Россия - исламский мир". "Вы - среди лидеров по ведению внешних связей. И самое главное - от этой работы хорошая отдача как для республики, так и для страны в целом", - отметил Лавров, обращаясь к Минниханову. Он также высокого оценил проведение в Казани в мае международного экономического форума KazanForum. Ранее президент России Владимир Путин определил Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС. Председателем оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС назначен помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Советник президента РФ Антон Кобяков ранее отмечал, что проведение мероприятий председательства в Казани будет способствовать диалогу России со странами объединения и укреплению позитивной повестки. По его словам, в рамках председательства России в БРИКС планируется провести более 100 мероприятий всех форматов.
https://ria.ru/20230706/filial-1882550735.html
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россия
казань
узбекистан
республика татарстан (татарстан)
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сергей лавров, владимир путин, рустам минниханов, россия, казань, узбекистан, брикс, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Сергей Лавров, Владимир Путин, Рустам Минниханов, Россия, Казань, Узбекистан, БРИКС, Республика Татарстан (Татарстан)
Глава Татарстана встретился с Лавровым

Глава Татарстана Минниханов встретился с министром иностранных дел России Лавровым

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкРустам Минниханов
Рустам Минниханов
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Рустам Минниханов. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 6 июл – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудили предстоящую встречу в Казани глав государств БРИКС, сообщает пресс-служба главы республики.
"Раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым… Во время беседы обсудили предстоящую встречу глав государств БРИКС, которая по указу президента России должна состояться в Казани в будущем году", - говорится в сообщении.
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Минниханов поблагодарил Лаврова за поддержку в развитии международного сотрудничества Татарстана. По его словам, в рамках единой внешнеполитической линии страны республика вносит свой вклад в укрепление отношений с партнерами, дружественными странами.
По словам главы республики, за рубежом действуют представительства Татарстана, регион активно работает с Узбекистаном, Казахстаном, Азербайджаном, Туркменистаном. Отдельно Минниханов остановился на деятельности группы стратегического видения "Россия - исламский мир".
"Вы - среди лидеров по ведению внешних связей. И самое главное - от этой работы хорошая отдача как для республики, так и для страны в целом", - отметил Лавров, обращаясь к Минниханову. Он также высокого оценил проведение в Казани в мае международного экономического форума KazanForum.
Ранее президент России Владимир Путин определил Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС. Председателем оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС назначен помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
Советник президента РФ Антон Кобяков ранее отмечал, что проведение мероприятий председательства в Казани будет способствовать диалогу России со странами объединения и укреплению позитивной повестки. По его словам, в рамках председательства России в БРИКС планируется провести более 100 мероприятий всех форматов.
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Республика ТатарстанСергей ЛавровВладимир ПутинРустам МиннихановРоссияКазаньУзбекистанБРИКСРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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