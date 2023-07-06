https://ria.ru/20230706/tatarstan-1882675656.html

Глава Татарстана встретился с Лавровым

Глава Татарстана встретился с Лавровым - РИА Новости, 06.07.2023

Глава Татарстана встретился с Лавровым

Глава Татарстана Рустам Минниханов и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудили предстоящую встречу в Казани глав государств БРИКС, сообщает пресс-служба РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T19:58

2023-07-06T19:58

2023-07-06T19:58

республика татарстан

сергей лавров

владимир путин

рустам минниханов

россия

казань

узбекистан

брикс

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КАЗАНЬ, 6 июл – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудили предстоящую встречу в Казани глав государств БРИКС, сообщает пресс-служба главы республики. "Раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым… Во время беседы обсудили предстоящую встречу глав государств БРИКС, которая по указу президента России должна состояться в Казани в будущем году", - говорится в сообщении. Минниханов поблагодарил Лаврова за поддержку в развитии международного сотрудничества Татарстана. По его словам, в рамках единой внешнеполитической линии страны республика вносит свой вклад в укрепление отношений с партнерами, дружественными странами. По словам главы республики, за рубежом действуют представительства Татарстана, регион активно работает с Узбекистаном, Казахстаном, Азербайджаном, Туркменистаном. Отдельно Минниханов остановился на деятельности группы стратегического видения "Россия - исламский мир". "Вы - среди лидеров по ведению внешних связей. И самое главное - от этой работы хорошая отдача как для республики, так и для страны в целом", - отметил Лавров, обращаясь к Минниханову. Он также высокого оценил проведение в Казани в мае международного экономического форума KazanForum. Ранее президент России Владимир Путин определил Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС. Председателем оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС назначен помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Советник президента РФ Антон Кобяков ранее отмечал, что проведение мероприятий председательства в Казани будет способствовать диалогу России со странами объединения и укреплению позитивной повестки. По его словам, в рамках председательства России в БРИКС планируется провести более 100 мероприятий всех форматов.

https://ria.ru/20230706/filial-1882550735.html

https://ria.ru/20230704/abiturienty-1882235951.html

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казань

узбекистан

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сергей лавров, владимир путин, рустам минниханов, россия, казань, узбекистан, брикс, республика татарстан (татарстан)