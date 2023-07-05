СМИ: Уоллес выбыл из кандидатов на пост главы НАТО из-за поддержки Украины
Telegraph: США отклонили кандидатуру Уоллеса на пост главы НАТО из-за его поддержки Киева
© AP Photo / Michal DyjukМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
© AP Photo / Michal Dyjuk
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вашингтон отказался от кандидатуры министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генсека НАТО из-за чрезмерной поддержки Украины со стороны британского оборонного ведомства, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники.
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"Кандидатура Бена Уоллеса была заблокирована... Министр обороны был фаворитом ряда государств-членов НАТО, но в отношениях с Вашингтоном, фактическим лидером альянса, существовала значительная напряженность из-за его беспрецедентной поддержки Украины. В своей военной поддержке Киева, в том числе в отношении танков и крылатых ракет большой дальности, он часто заходил дальше, чем США", - говорится в сообщении издания.
Как пишет газета, в администрации президента США Джо Байдена настаивают на том, чтобы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была назначена следующим генсеком НАТО после ухода Столтенберга.
В четверг в пресс-службе НАТО сообщили, что занимающий с 2014 года кресло генсека НАТО 64-летний норвежец Йенс Столтенберг, неоднократно заявлявший в последнее время о желании покинуть свой пост после осени 2023 года, все же останется главой Североатлантического альянса еще на один год.
"Сообщается, что в частных беседах миссис фон дер Ляйен сказала мистеру Байдену, что она не сможет занять какую-либо должность в НАТО как минимум до следующего года", - сообщает Telegraph.
Дискуссии по поиску преемника Столтенберга, которые 31 страна альянса вела на протяжении последнего года, так и не увенчались появлением компромиссного кандидата. "Неразумно менять капитанов во время шторма", - резюмировал в беседе со СМИ результаты долгих и бесплодных споров высокопоставленный представитель НАТО. Кроме того, как заявляли некоторые западные дипломаты, замена главы альянса в разгар конфликта на Украине "может снизить градус" поддержки Киева.
В качестве возможных преемников Столтенберга в последний год называли самых разных политиков, начиная от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, нидерландского премьера Марка Рютте, премьер-министра Испании Педро Санчеса, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, и заканчивая премьерами Эстонии и Литвы Каи Каллас и Ингриды Шимоните. Нового генсека планировали представить на июльском саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля, однако, поскольку кандидатура должна предварительно получить единогласное одобрение очень разных по своим интересам и приоритетам стран блока, достижение договоренности всегда занимает много времени, но на этот раз закончилось без результата.