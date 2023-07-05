https://ria.ru/20230705/adel-1882219019.html

Адель вышла на сцену с ружьем

Адель вышла на сцену с ружьем - РИА Новости, 05.07.2023

Адель вышла на сцену с ружьем

Британская певица Адель вышла на сцену во время своего шоу "Выходные с Адель" в Лас-Вегасе с T-shirt gun (устройство для метания футболок в толпу в виде ружья – РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T00:24

2023-07-05T00:24

2023-07-05T00:50

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Британская певица Адель вышла на сцену во время своего шоу "Выходные с Адель" в Лас-Вегасе с T-shirt gun (устройство для метания футболок в толпу в виде ружья – Прим. ред.), сообщает Variety.Знаменитость обратилась к своим поклонникам и попросила их не бросать вещи в музыкантов на концертах."Перестаньте бросать вещи в артистов. Я предупреждаю вас. Посмейте хоть что-нибудь в меня бросить, и я вас застрелю!" – пошутила Адель.В Variety отмечают, что в последнее время в США и Европе музыкальные исполнители стали мишенями для своих зрителей на концертах, так как в них кидают самые разные вещи. Так, в конце июня поклонник бросил смартфон в певицу Биби Рексу в Нью-Йорке. По данным СМИ, гаджет рассек ей лицо, из-за чего артистке наложили три шва. Бросивший телефон в исполнительницу мужчина посчитал произошедшее забавным. Позже неприятный инцидент произошел с певицей Келси Баллерини в Айдахо. Она играла на гитаре, когда кто-то из зала бросил в нее браслет. Исполнительница заявила, что украшение попало ей в глаз, но не нанесло травму. Другой жертвой неадекватного поведения фанатов стала певица Pink. Зрительница подбросила ей на сцену пакет с прахом своей матери на концерте в Лондоне.

https://ria.ru/20230630/farmer-1881516850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, лас-вегас, сша, европа, музыка, новости шоу-бизнеса