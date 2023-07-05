https://ria.ru/20230705/adel-1882219019.html
Адель вышла на сцену с ружьем
Адель вышла на сцену с ружьем - РИА Новости, 05.07.2023
Адель вышла на сцену с ружьем
Британская певица Адель вышла на сцену во время своего шоу "Выходные с Адель" в Лас-Вегасе с T-shirt gun (устройство для метания футболок в толпу в виде ружья – РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T00:24
2023-07-05T00:24
2023-07-05T00:50
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Британская певица Адель вышла на сцену во время своего шоу "Выходные с Адель" в Лас-Вегасе с T-shirt gun (устройство для метания футболок в толпу в виде ружья – Прим. ред.), сообщает Variety.Знаменитость обратилась к своим поклонникам и попросила их не бросать вещи в музыкантов на концертах."Перестаньте бросать вещи в артистов. Я предупреждаю вас. Посмейте хоть что-нибудь в меня бросить, и я вас застрелю!" – пошутила Адель.В Variety отмечают, что в последнее время в США и Европе музыкальные исполнители стали мишенями для своих зрителей на концертах, так как в них кидают самые разные вещи. Так, в конце июня поклонник бросил смартфон в певицу Биби Рексу в Нью-Йорке. По данным СМИ, гаджет рассек ей лицо, из-за чего артистке наложили три шва. Бросивший телефон в исполнительницу мужчина посчитал произошедшее забавным. Позже неприятный инцидент произошел с певицей Келси Баллерини в Айдахо. Она играла на гитаре, когда кто-то из зала бросил в нее браслет. Исполнительница заявила, что украшение попало ей в глаз, но не нанесло травму. Другой жертвой неадекватного поведения фанатов стала певица Pink. Зрительница подбросила ей на сцену пакет с прахом своей матери на концерте в Лондоне.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, лас-вегас, сша, европа, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Знаменитости, Лас-Вегас, США, Европа, Музыка, Новости шоу-бизнеса
Адель вышла на сцену с ружьем
Певица Адель вышла на сцену с ружьем и призвала фанатов перестать бросать вещи в артистов