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Адель вышла на сцену с ружьем - РИА Новости, 05.07.2023
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Шоубиз
 
00:24 05.07.2023 (обновлено: 00:50 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/adel-1882219019.html
Адель вышла на сцену с ружьем
Адель вышла на сцену с ружьем - РИА Новости, 05.07.2023
Адель вышла на сцену с ружьем
Британская певица Адель вышла на сцену во время своего шоу "Выходные с Адель" в Лас-Вегасе с T-shirt gun (устройство для метания футболок в толпу в виде ружья – РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T00:24
2023-07-05T00:50
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Британская певица Адель вышла на сцену во время своего шоу "Выходные с Адель" в Лас-Вегасе с T-shirt gun (устройство для метания футболок в толпу в виде ружья – Прим. ред.), сообщает Variety.Знаменитость обратилась к своим поклонникам и попросила их не бросать вещи в музыкантов на концертах.&quot;Перестаньте бросать вещи в артистов. Я предупреждаю вас. Посмейте хоть что-нибудь в меня бросить, и я вас застрелю!&quot; – пошутила Адель.В Variety отмечают, что в последнее время в США и Европе музыкальные исполнители стали мишенями для своих зрителей на концертах, так как в них кидают самые разные вещи. Так, в конце июня поклонник бросил смартфон в певицу Биби Рексу в Нью-Йорке. По данным СМИ, гаджет рассек ей лицо, из-за чего артистке наложили три шва. Бросивший телефон в исполнительницу мужчина посчитал произошедшее забавным. Позже неприятный инцидент произошел с певицей Келси Баллерини в Айдахо. Она играла на гитаре, когда кто-то из зала бросил в нее браслет. Исполнительница заявила, что украшение попало ей в глаз, но не нанесло травму. Другой жертвой неадекватного поведения фанатов стала певица Pink. Зрительница подбросила ей на сцену пакет с прахом своей матери на концерте в Лондоне.
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знаменитости, лас-вегас, сша, европа, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Знаменитости, Лас-Вегас, США, Европа, Музыка, Новости шоу-бизнеса
Адель вышла на сцену с ружьем

Певица Адель вышла на сцену с ружьем и призвала фанатов перестать бросать вещи в артистов

© Thomas Lambert/YouTubeКадр видео концерта певицы Адель
Кадр видео концерта певицы Адель
© Thomas Lambert/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Британская певица Адель вышла на сцену во время своего шоу "Выходные с Адель" в Лас-Вегасе с T-shirt gun (устройство для метания футболок в толпу в виде ружья – Прим. ред.), сообщает Variety.
Знаменитость обратилась к своим поклонникам и попросила их не бросать вещи в музыкантов на концертах.
«

"Перестаньте бросать вещи в артистов. Я предупреждаю вас. Посмейте хоть что-нибудь в меня бросить, и я вас застрелю!" – пошутила Адель.

В Variety отмечают, что в последнее время в США и Европе музыкальные исполнители стали мишенями для своих зрителей на концертах, так как в них кидают самые разные вещи.
Так, в конце июня поклонник бросил смартфон в певицу Биби Рексу в Нью-Йорке. По данным СМИ, гаджет рассек ей лицо, из-за чего артистке наложили три шва.
Бросивший телефон в исполнительницу мужчина посчитал произошедшее забавным.
Позже неприятный инцидент произошел с певицей Келси Баллерини в Айдахо. Она играла на гитаре, когда кто-то из зала бросил в нее браслет. Исполнительница заявила, что украшение попало ей в глаз, но не нанесло травму.
Другой жертвой неадекватного поведения фанатов стала певица Pink. Зрительница подбросила ей на сцену пакет с прахом своей матери на концерте в Лондоне.
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