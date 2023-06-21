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Полицейские арестовали мужчину, бросившего в певицу Биби Рексу телефон - РИА Новости, 21.06.2023
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Шоубиз
 
04:13 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/reksa-1879298744.html
Полицейские арестовали мужчину, бросившего в певицу Биби Рексу телефон
Полицейские арестовали мужчину, бросившего в певицу Биби Рексу телефон - РИА Новости, 21.06.2023
Полицейские арестовали мужчину, бросившего в певицу Биби Рексу телефон
Полицейские арестовали мужчину по имени Николас Малванья, бросившего в певицу Биби Рексу телефон на концерте в Нью-Йорке, сообщает New York Post. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T04:13
2023-06-21T04:13
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Полицейские арестовали мужчину по имени Николас Малванья, бросившего в певицу Биби Рексу телефон на концерте в Нью-Йорке, сообщает New York Post.Мужчине предъявили обвинение в преднамеренном совершении преступления. После задержания он заявил, что хотел проверить, насколько далеко сможет кинуть смартфон. Малванья назвал свой поступок "забавным". Инцидент произошел 18 июня на концерте Биби Рексы в Нью-Йорке. Во время выступления в лицо исполнительницы бросили смартфон. Артистке пришлось быстро покинуть сцену при помощи помощников. Позже она вернулась к поклонникам, прикрывая лицо рукой, и помахала им на прощание. Шоу и встречу с фанатами после концерта пришлось отменить. По данным СМИ, смартфон рассек Рексе лицо – ей наложили три шва. После случившегося она вышла на связь с подписчиками на своей странице в соцсети. Певица показала фотографию с опухшим глазом и синяком. На ее брови был наклеен пластырь. В ближайшее время у Рексы запланировано пять концертов в США. Однако пока неизвестно, состоятся ли они в назначенные даты.
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нью-йорк (город), сша, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Нью-Йорк (город), США, Знаменитости, Музыка, Новости шоу-бизнеса
Полицейские арестовали мужчину, бросившего в певицу Биби Рексу телефон

Полицейские арестовали мужчину, бросившего в певицу Биби Рексу телефон на концерте в США

© AP Photo / Chris PizzelloПевица Биби Рекса
Певица Биби Рекса - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Chris Pizzello
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Полицейские арестовали мужчину по имени Николас Малванья, бросившего в певицу Биби Рексу телефон на концерте в Нью-Йорке, сообщает New York Post.
Мужчине предъявили обвинение в преднамеренном совершении преступления. После задержания он заявил, что хотел проверить, насколько далеко сможет кинуть смартфон. Малванья назвал свой поступок "забавным".
Инцидент произошел 18 июня на концерте Биби Рексы в Нью-Йорке. Во время выступления в лицо исполнительницы бросили смартфон. Артистке пришлось быстро покинуть сцену при помощи помощников.
Позже она вернулась к поклонникам, прикрывая лицо рукой, и помахала им на прощание. Шоу и встречу с фанатами после концерта пришлось отменить.
По данным СМИ, смартфон рассек Рексе лицо – ей наложили три шва. После случившегося она вышла на связь с подписчиками на своей странице в соцсети. Певица показала фотографию с опухшим глазом и синяком. На ее брови был наклеен пластырь.
В ближайшее время у Рексы запланировано пять концертов в США. Однако пока неизвестно, состоятся ли они в назначенные даты.
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ШоубизНью-Йорк (город)СШАЗнаменитостиМузыкаНовости шоу-бизнеса
 
 
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