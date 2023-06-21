https://ria.ru/20230621/reksa-1879298744.html

Полицейские арестовали мужчину, бросившего в певицу Биби Рексу телефон

Полицейские арестовали мужчину, бросившего в певицу Биби Рексу телефон - РИА Новости, 21.06.2023

Полицейские арестовали мужчину, бросившего в певицу Биби Рексу телефон

Полицейские арестовали мужчину по имени Николас Малванья, бросившего в певицу Биби Рексу телефон на концерте в Нью-Йорке, сообщает New York Post. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T04:13

2023-06-21T04:13

2023-06-21T04:13

шоубиз

нью-йорк (город)

сша

знаменитости

музыка

новости шоу-бизнеса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879121981_413:0:2662:1265_1920x0_80_0_0_a6d7a633868048f8638cc4935bdb09c2.jpg

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Полицейские арестовали мужчину по имени Николас Малванья, бросившего в певицу Биби Рексу телефон на концерте в Нью-Йорке, сообщает New York Post.Мужчине предъявили обвинение в преднамеренном совершении преступления. После задержания он заявил, что хотел проверить, насколько далеко сможет кинуть смартфон. Малванья назвал свой поступок "забавным". Инцидент произошел 18 июня на концерте Биби Рексы в Нью-Йорке. Во время выступления в лицо исполнительницы бросили смартфон. Артистке пришлось быстро покинуть сцену при помощи помощников. Позже она вернулась к поклонникам, прикрывая лицо рукой, и помахала им на прощание. Шоу и встречу с фанатами после концерта пришлось отменить. По данным СМИ, смартфон рассек Рексе лицо – ей наложили три шва. После случившегося она вышла на связь с подписчиками на своей странице в соцсети. Певица показала фотографию с опухшим глазом и синяком. На ее брови был наклеен пластырь. В ближайшее время у Рексы запланировано пять концертов в США. Однако пока неизвестно, состоятся ли они в назначенные даты.

https://ria.ru/20230331/kravchenko-1861945872.html

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

нью-йорк (город), сша, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса