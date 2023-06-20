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В США певица получила травму из-за брошенного в нее телефона
В США певица получила травму из-за брошенного в нее телефона - РИА Новости, 20.06.2023
В США певица получила травму из-за брошенного в нее телефона
Певица Биби Рекса получила травму из-за брошенного в нее смартфона на концерте в Нью-Йорке в воскресенье вечером. Ролик с происшествием выложил на своей... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T00:23
2023-06-20T00:23
2023-06-20T01:42
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Певица Биби Рекса получила травму из-за брошенного в нее смартфона на концерте в Нью-Йорке в воскресенье вечером. Ролик с происшествием выложил на своей странице в Twitter один из зрителей.На видео видно, как во время выступления в лицо исполнительницы прилетает телефон. После этого она закрывает щеку рукой, поворачивается к залу спиной и сгибается. "Прекрасное шоу закончилось тем, что один из поклонников бросил телефон в Биби Рексу. Надеюсь, что с ней все в порядке после этого", – подписал ролик посетитель концерта. В Сети поддержали певицу и пожелали поскорее найти обидчика. "Некоторые люди шокируют", "Надо отнести смартфон в полицию. Пусть они найдут владельца", "Боже мой! Бедная женщина", "Это ужасно. Надеюсь, у нее все хорошо", – отреагировали поклонники.После случившегося Рексе пришлось приостановить концерт. Она получила медицинскую помощь за кулисами, вышла на сцену и помахала поклонникам рукой на прощание. Исполнительница также отменила встречу со зрителями после шоу. По данным СМИ, смартфон рассек Рексе лицо, после чего ей наложили три шва. В ближайшее время у певицы запланировано пять концертов – в Филадельфии, Вашингтоне, Атланте, Орландо и Хьюстоне. Пока неизвестно, состоятся ли они после полученной травмы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, нью-йорк (город), twitter, знаменитости, происшествия, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, США, Нью-Йорк (город), Twitter, Знаменитости, Происшествия, Музыка, Новости шоу-бизнеса
В США певица получила травму из-за брошенного в нее телефона
Зритель бросил в Биби Рексу телефон на концерте певицы в Нью-Йорке
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости.
Певица Биби Рекса получила травму из-за брошенного в нее смартфона на концерте в Нью-Йорке в воскресенье вечером. Ролик с происшествием выложил
на своей странице в Twitter один из зрителей.
На видео видно, как во время выступления в лицо исполнительницы прилетает телефон. После этого она закрывает щеку рукой, поворачивается к залу спиной и сгибается.
«
"Прекрасное шоу закончилось тем, что один из поклонников бросил телефон в Биби Рексу. Надеюсь, что с ней все в порядке после этого", – подписал ролик посетитель концерта.
В Сети поддержали певицу и пожелали поскорее найти обидчика.
«
"Некоторые люди шокируют", "Надо отнести смартфон в полицию. Пусть они найдут владельца", "Боже мой! Бедная женщина", "Это ужасно. Надеюсь, у нее все хорошо", – отреагировали поклонники.
После случившегося Рексе пришлось приостановить концерт. Она получила медицинскую помощь за кулисами, вышла на сцену и помахала поклонникам рукой на прощание. Исполнительница также отменила встречу со зрителями после шоу.
По данным СМИ, смартфон рассек Рексе лицо, после чего ей наложили три шва.
В ближайшее время у певицы запланировано пять концертов – в Филадельфии, Вашингтоне, Атланте, Орландо и Хьюстоне. Пока неизвестно, состоятся ли они после полученной травмы.
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