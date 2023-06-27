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На концерте Пинк поклонник кинул на сцену прах своей матери
На концерте Пинк поклонник кинул на сцену прах своей матери - РИА Новости, 27.06.2023
На концерте Пинк поклонник кинул на сцену прах своей матери
Зритель подбросил американской певице Пинк (Алиша Бет Мур) пакет с прахом своей матери на сцену во время ее выступления на фестивале British Summer Time Hyde... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:52
2023-06-27T13:52
2023-06-27T14:09
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Зритель подбросил американской певице Пинк (Алиша Бет Мур) пакет с прахом своей матери на сцену во время ее выступления на фестивале British Summer Time Hyde Park в Лондоне, сообщает The Mirror.По информации издания, инцидент произошел, когда певица исполняла песню Just like a pill. В это момент один из зрителей неожиданно кинул к ногам Пинк небольшой мешок, в котором оказался прах матери одного из фанатов. Знаменитость приостановила выступление, подняла "посылку" и с улыбкой произнесла: "Даже не знаю, как к такому относиться". После Пинк положила пакет на край сцены и продолжила концерт. В середине июня певица Биби Рекса получила травму из-за брошенного в нее во время выступления смартфона. Обидчик артистки по имени Николас Малванья, которого позже задержала полиция, сознался в своем поступке и назвал его "забавным".
https://ria.ru/20230331/kravchenko-1861945872.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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знаменитости, лондон, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Знаменитости, Лондон, Новости шоу-бизнеса
На концерте Пинк поклонник кинул на сцену прах своей матери
Зритель закинул на сцену пакет с прахом своей матери во время концерта Пинк в Лондоне
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости.
Зритель подбросил американской певице Пинк (Алиша Бет Мур) пакет с прахом своей матери на сцену во время ее выступления на фестивале British Summer Time Hyde Park в Лондоне, сообщает
The Mirror.
По информации издания, инцидент произошел, когда певица исполняла песню Just like a pill. В это момент один из зрителей неожиданно кинул к ногам Пинк небольшой мешок, в котором оказался прах матери одного из фанатов.
Знаменитость приостановила выступление, подняла "посылку" и с улыбкой произнесла: "Даже не знаю, как к такому относиться".
После Пинк положила пакет на край сцены и продолжила концерт.
В середине июня певица Биби Рекса получила
травму из-за брошенного в нее во время выступления смартфона. Обидчик артистки по имени Николас Малванья, которого позже задержала полиция, сознался
в своем поступке и назвал его "забавным".
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