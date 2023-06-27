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На концерте Пинк поклонник кинул на сцену прах своей матери - РИА Новости, 27.06.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
13:52 27.06.2023 (обновлено: 14:09 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/pink-1880693598.html
На концерте Пинк поклонник кинул на сцену прах своей матери
На концерте Пинк поклонник кинул на сцену прах своей матери - РИА Новости, 27.06.2023
На концерте Пинк поклонник кинул на сцену прах своей матери
Зритель подбросил американской певице Пинк (Алиша Бет Мур) пакет с прахом своей матери на сцену во время ее выступления на фестивале British Summer Time Hyde... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:52
2023-06-27T14:09
шоубиз
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Зритель подбросил американской певице Пинк (Алиша Бет Мур) пакет с прахом своей матери на сцену во время ее выступления на фестивале British Summer Time Hyde Park в Лондоне, сообщает The Mirror.По информации издания, инцидент произошел, когда певица исполняла песню Just like a pill. В это момент один из зрителей неожиданно кинул к ногам Пинк небольшой мешок, в котором оказался прах матери одного из фанатов. Знаменитость приостановила выступление, подняла "посылку" и с улыбкой произнесла: "Даже не знаю, как к такому относиться". После Пинк положила пакет на край сцены и продолжила концерт. В середине июня певица Биби Рекса получила травму из-за брошенного в нее во время выступления смартфона. Обидчик артистки по имени Николас Малванья, которого позже задержала полиция, сознался в своем поступке и назвал его "забавным".
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знаменитости, лондон, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Знаменитости, Лондон, Новости шоу-бизнеса
На концерте Пинк поклонник кинул на сцену прах своей матери

Зритель закинул на сцену пакет с прахом своей матери во время концерта Пинк в Лондоне

© AP Photo / Jordan Strauss/ InvisionАмериканская певица Пинк на American Music Awards в театре Microsoft в Лос-Анджелесе. 8 января 2018
Американская певица Пинк на American Music Awards в театре Microsoft в Лос-Анджелесе. 8 января 2018 - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / Jordan Strauss/ Invision
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Зритель подбросил американской певице Пинк (Алиша Бет Мур) пакет с прахом своей матери на сцену во время ее выступления на фестивале British Summer Time Hyde Park в Лондоне, сообщает The Mirror.
© Кадр из видео очевидцаИсполнительница Pink на фестивале British Summer Time Hyde Park в Лондоне
Исполнительница Pink на фестивале British Summer Time Hyde Park в Лондоне
© Кадр из видео очевидца
Исполнительница Pink на фестивале British Summer Time Hyde Park в Лондоне
По информации издания, инцидент произошел, когда певица исполняла песню Just like a pill. В это момент один из зрителей неожиданно кинул к ногам Пинк небольшой мешок, в котором оказался прах матери одного из фанатов.
Знаменитость приостановила выступление, подняла "посылку" и с улыбкой произнесла: "Даже не знаю, как к такому относиться".
После Пинк положила пакет на край сцены и продолжила концерт.
В середине июня певица Биби Рекса получила травму из-за брошенного в нее во время выступления смартфона. Обидчик артистки по имени Николас Малванья, которого позже задержала полиция, сознался в своем поступке и назвал его "забавным".
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