На концерте Пинк поклонник кинул на сцену прах своей матери

2023-06-27T13:52

шоубиз

знаменитости

лондон

новости шоу-бизнеса

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Зритель подбросил американской певице Пинк (Алиша Бет Мур) пакет с прахом своей матери на сцену во время ее выступления на фестивале British Summer Time Hyde Park в Лондоне, сообщает The Mirror.По информации издания, инцидент произошел, когда певица исполняла песню Just like a pill. В это момент один из зрителей неожиданно кинул к ногам Пинк небольшой мешок, в котором оказался прах матери одного из фанатов. Знаменитость приостановила выступление, подняла "посылку" и с улыбкой произнесла: "Даже не знаю, как к такому относиться". После Пинк положила пакет на край сцены и продолжила концерт. В середине июня певица Биби Рекса получила травму из-за брошенного в нее во время выступления смартфона. Обидчик артистки по имени Николас Малванья, которого позже задержала полиция, сознался в своем поступке и назвал его "забавным".

лондон

2023

Александра Липатова

знаменитости, лондон, новости шоу-бизнеса