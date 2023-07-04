https://ria.ru/20230704/sud-1882088941.html

Суд оштрафовал "Кинопоиск" на один миллион рублей

Суд оштрафовал "Кинопоиск" на один миллион рублей - РИА Новости, 04.07.2023

Суд оштрафовал "Кинопоиск" на один миллион рублей

Замоскворецкий суд Москвы во вторник оштрафовал на миллион рублей онлайн-кинотеатр "КиноПоиск" за демонстрацию информации об ЛГБТ несовершеннолетним, передает... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T12:00

2023-07-04T12:00

2023-07-04T15:09

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы во вторник оштрафовал на миллион рублей онлайн-кинотеатр "КиноПоиск" за демонстрацию информации об ЛГБТ несовершеннолетним, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать ООО "КиноПоиск" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ. Назначить наказание в виде административного штрафа в размере один миллион рублей", — огласила решение судья Елена Коробченко. Протокол составлен за отсутствие маркировки "18+" на фильмах "Идеальные незнакомцы", "Бриджит Джонс. Грани разумного", "Английский цирюльник", "Еще три свадьбы", "Жадность", "Купе номер 6" и "Дылда". Представитель "КиноПоиска" настаивал в суде на том, что постановка маркировки об ограничении устанавливается при помощи экспертов, которые решают, какой контент не должен быть показан несовершеннолетним, а прокатные удостоверения были выданы до введения ужесточающих закон правок. По итогам заседания представитель пресс-службы компании заявил РИА Новости, что планирует обжаловать решение суда, "так как закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации". В пресс-службе добавили, что заменили возрастную маркировку на "18+", как только Роскомнадзор признал фильмы демонстрацией нетрадиционных отношений. "Мы надеемся, что текущая практика штрафов в отношении онлайн-кинотеатров будет пересмотрена в сторону предупреждений, а штрафы будут применяться только за неисполнение требований от госорганов", — добавила представитель онлайн-кинотеатра. "КиноПоиск" – интернет-сервис с базой данных о фильмах, новостями и подкастами, также компания владеет одноименным онлайн-кинотеатром. Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в Кодексе в конце прошлого года. Она подразумевает наказание в виде штрафов, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности, а иностранцам или лицам без гражданства – административный арест и выдворение из России. Московские суды уже назначили штрафы за аналогичные правонарушения в отношении сервисов Start, Premier и "Мегафон-ТВ".

https://ria.ru/20230621/shtraf-1879515039.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры