https://ria.ru/20230629/megafon-1881194826.html

"Мегафон" оштрафовали за отсутствие маркировки "18+" на фильме

"Мегафон" оштрафовали за отсутствие маркировки "18+" на фильме - РИА Новости, 29.06.2023

"Мегафон" оштрафовали за отсутствие маркировки "18+" на фильме

Тверской суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей "Мегафон ТВ" за отсутствие маркировки "18+" на пяти фильмах, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T15:44

2023-06-29T15:44

2023-06-29T15:49

москва

мегафон

технологии

россия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей "Мегафон ТВ" за отсутствие маркировки "18+" на пяти фильмах, сообщили РИА Новости в суде."ПАО "Мегафон" признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей", - сказали в суде.Протокол был выписан за отсутствие маркировки "18+" при показе сервисом "Мегафон ТВ" пяти фильмов: "Бриджит Джонс. Грани разумного", "Идеальные незнакомцы", "Английский цирюльник", "Ещё три свадьбы" и "Жадность".Сегодня Черёмушкинский суд Москвы оштрафовал на 3,8 миллиона рублей онлайн-кинотеатр Start по аналогичному протоколу.Статья "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в КоАП в конце прошлого года.Она подразумевает наказание в виде штрафов, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности, а иностранцам или лицам без гражданства – административный арест и выдворение из России.

https://ria.ru/20230629/lgbt-1881160222.html

https://ria.ru/20230627/shtraf-1880707443.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, мегафон, технологии, россия