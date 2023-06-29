https://ria.ru/20230629/megafon-1881194826.html
"Мегафон" оштрафовали за отсутствие маркировки "18+" на фильме
"Мегафон" оштрафовали за отсутствие маркировки "18+" на фильме - РИА Новости, 29.06.2023
"Мегафон" оштрафовали за отсутствие маркировки "18+" на фильме
Тверской суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей "Мегафон ТВ" за отсутствие маркировки "18+" на пяти фильмах, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:44
2023-06-29T15:44
2023-06-29T15:49
москва
мегафон
технологии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574516016_0:335:3044:2047_1920x0_80_0_0_d973c30f6f40613a67f69cf5b5586759.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей "Мегафон ТВ" за отсутствие маркировки "18+" на пяти фильмах, сообщили РИА Новости в суде."ПАО "Мегафон" признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей", - сказали в суде.Протокол был выписан за отсутствие маркировки "18+" при показе сервисом "Мегафон ТВ" пяти фильмов: "Бриджит Джонс. Грани разумного", "Идеальные незнакомцы", "Английский цирюльник", "Ещё три свадьбы" и "Жадность".Сегодня Черёмушкинский суд Москвы оштрафовал на 3,8 миллиона рублей онлайн-кинотеатр Start по аналогичному протоколу.Статья "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в КоАП в конце прошлого года.Она подразумевает наказание в виде штрафов, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности, а иностранцам или лицам без гражданства – административный арест и выдворение из России.
https://ria.ru/20230629/lgbt-1881160222.html
https://ria.ru/20230627/shtraf-1880707443.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574516016_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3b5f4424ff8a768deef30b080247094f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мегафон, технологии, россия
Москва, Мегафон, Технологии, Россия
"Мегафон" оштрафовали за отсутствие маркировки "18+" на фильме
Суд в Москве оштрафовал "Мегафон" на миллион рублей за показ пяти фильмов без плашки "18+"
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей "Мегафон ТВ" за отсутствие маркировки "18+" на пяти фильмах, сообщили РИА Новости в суде.
«
"ПАО "Мегафон" признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ
, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей", - сказали в суде.
Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Start за демонстрацию ЛГБТ
Протокол был выписан за отсутствие маркировки "18+" при показе сервисом "Мегафон
ТВ" пяти фильмов: "Бриджит Джонс. Грани разумного", "Идеальные незнакомцы", "Английский цирюльник", "Ещё три свадьбы" и "Жадность".
Сегодня Черёмушкинский суд Москвы оштрафовал на 3,8 миллиона рублей онлайн-кинотеатр Start по аналогичному протоколу.
Статья "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в КоАП в конце прошлого года.
Она подразумевает наказание в виде штрафов, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности, а иностранцам или лицам без гражданства – административный арест и выдворение из России.
Мировой судья оштрафовал Google на четыре миллиарда рублей