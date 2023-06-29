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"Мегафон" оштрафовали за отсутствие маркировки "18+" на фильме - РИА Новости, 29.06.2023
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15:44 29.06.2023 (обновлено: 15:49 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/megafon-1881194826.html
"Мегафон" оштрафовали за отсутствие маркировки "18+" на фильме
"Мегафон" оштрафовали за отсутствие маркировки "18+" на фильме - РИА Новости, 29.06.2023
"Мегафон" оштрафовали за отсутствие маркировки "18+" на фильме
Тверской суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей "Мегафон ТВ" за отсутствие маркировки "18+" на пяти фильмах, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:44
2023-06-29T15:49
москва
мегафон
технологии
россия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей "Мегафон ТВ" за отсутствие маркировки "18+" на пяти фильмах, сообщили РИА Новости в суде."ПАО "Мегафон" признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей", - сказали в суде.Протокол был выписан за отсутствие маркировки "18+" при показе сервисом "Мегафон ТВ" пяти фильмов: "Бриджит Джонс. Грани разумного", "Идеальные незнакомцы", "Английский цирюльник", "Ещё три свадьбы" и "Жадность".Сегодня Черёмушкинский суд Москвы оштрафовал на 3,8 миллиона рублей онлайн-кинотеатр Start по аналогичному протоколу.Статья "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в КоАП в конце прошлого года.Она подразумевает наказание в виде штрафов, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности, а иностранцам или лицам без гражданства – административный арест и выдворение из России.
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москва, мегафон, технологии, россия
Москва, Мегафон, Технологии, Россия
"Мегафон" оштрафовали за отсутствие маркировки "18+" на фильме

Суд в Москве оштрафовал "Мегафон" на миллион рублей за показ пяти фильмов без плашки "18+"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛоготип компании MegaFon
Логотип компании MegaFon - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей "Мегафон ТВ" за отсутствие маркировки "18+" на пяти фильмах, сообщили РИА Новости в суде.
«
"ПАО "Мегафон" признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей", - сказали в суде.
Стриминговый сервис - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Start за демонстрацию ЛГБТ
Вчера, 14:16
Протокол был выписан за отсутствие маркировки "18+" при показе сервисом "Мегафон ТВ" пяти фильмов: "Бриджит Джонс. Грани разумного", "Идеальные незнакомцы", "Английский цирюльник", "Ещё три свадьбы" и "Жадность".
Сегодня Черёмушкинский суд Москвы оштрафовал на 3,8 миллиона рублей онлайн-кинотеатр Start по аналогичному протоколу.
Статья "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в КоАП в конце прошлого года.
Она подразумевает наказание в виде штрафов, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности, а иностранцам или лицам без гражданства – административный арест и выдворение из России.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Мировой судья оштрафовал Google на четыре миллиарда рублей
27 июня, 14:15
 
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