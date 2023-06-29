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Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Start за демонстрацию ЛГБТ - РИА Новости, 29.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:16 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/lgbt-1881160222.html
Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Start за демонстрацию ЛГБТ
Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Start за демонстрацию ЛГБТ - РИА Новости, 29.06.2023
Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Start за демонстрацию ЛГБТ
Черемушкинский суд Москвы на 3,8 миллиона рублей оштрафовал онлайн-кинотеатр Start за демонстрацию несовершеннолетним нетрадиционных отношений, сообщили РИА... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:16
2023-06-29T14:16
культура
москва
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы на 3,8 миллиона рублей оштрафовал онлайн-кинотеатр Start за демонстрацию несовершеннолетним нетрадиционных отношений, сообщили РИА Новости в суде. Суд признал кинотеатр виновным по части 2 статьи 6.21.2 "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол". "Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона 800 тысяч рублей", - сказали в суде. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до приостановления деятельности на срок до 90 суток. Протоколы по ней составлены на несколько онлайн-кинотеатров. Так. ранее суда на 500 тысяч рублей оштрафовали дистрибьюторскую компанию "Русский репортаж", на 4 миллиона - кинотеатр Premier, протоколы на "Иви" и "Кинопоиск" суды рассмотрят позднее.
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москва, кинопоиск, новости культуры
Культура, Москва, Кинопоиск, Новости культуры
Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Start за демонстрацию ЛГБТ

Сервис Start оштрафовали на 3,8 миллиона рублей за демонстрацию ЛГБТ несовершеннолетним

© Фото : Unsplash / Glenn Carstens-PetersСтриминговый сервис
Стриминговый сервис - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : Unsplash / Glenn Carstens-Peters
Стриминговый сервис. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы на 3,8 миллиона рублей оштрафовал онлайн-кинотеатр Start за демонстрацию несовершеннолетним нетрадиционных отношений, сообщили РИА Новости в суде.
Суд признал кинотеатр виновным по части 2 статьи 6.21.2 "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол".
"Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона 800 тысяч рублей", - сказали в суде.
Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до приостановления деятельности на срок до 90 суток. Протоколы по ней составлены на несколько онлайн-кинотеатров. Так. ранее суда на 500 тысяч рублей оштрафовали дистрибьюторскую компанию "Русский репортаж", на 4 миллиона - кинотеатр Premier, протоколы на "Иви" и "Кинопоиск" суды рассмотрят позднее.
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