https://ria.ru/20230629/lgbt-1881160222.html
Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Start за демонстрацию ЛГБТ
Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Start за демонстрацию ЛГБТ - РИА Новости, 29.06.2023
Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Start за демонстрацию ЛГБТ
Черемушкинский суд Москвы на 3,8 миллиона рублей оштрафовал онлайн-кинотеатр Start за демонстрацию несовершеннолетним нетрадиционных отношений, сообщили РИА... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:16
2023-06-29T14:16
2023-06-29T14:16
культура
москва
кинопоиск
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800170090_0:205:3078:1936_1920x0_80_0_0_e93ead887448e2f7cf09830e9c5d5967.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы на 3,8 миллиона рублей оштрафовал онлайн-кинотеатр Start за демонстрацию несовершеннолетним нетрадиционных отношений, сообщили РИА Новости в суде. Суд признал кинотеатр виновным по части 2 статьи 6.21.2 "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол". "Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона 800 тысяч рублей", - сказали в суде. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до приостановления деятельности на срок до 90 суток. Протоколы по ней составлены на несколько онлайн-кинотеатров. Так. ранее суда на 500 тысяч рублей оштрафовали дистрибьюторскую компанию "Русский репортаж", на 4 миллиона - кинотеатр Premier, протоколы на "Иви" и "Кинопоиск" суды рассмотрят позднее.
https://ria.ru/20221121/lgbt-1833103293.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800170090_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_e8ff550364c566b27061a9c03d730c9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, кинопоиск, новости культуры
Культура, Москва, Кинопоиск, Новости культуры
Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Start за демонстрацию ЛГБТ
Сервис Start оштрафовали на 3,8 миллиона рублей за демонстрацию ЛГБТ несовершеннолетним
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы на 3,8 миллиона рублей оштрафовал онлайн-кинотеатр Start за демонстрацию несовершеннолетним нетрадиционных отношений, сообщили РИА Новости в суде.
Суд признал кинотеатр виновным по части 2 статьи 6.21.2 "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол".
"Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона 800 тысяч рублей", - сказали в суде.
Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до приостановления деятельности на срок до 90 суток. Протоколы по ней составлены на несколько онлайн-кинотеатров. Так. ранее суда на 500 тысяч рублей оштрафовали дистрибьюторскую компанию "Русский репортаж", на 4 миллиона - кинотеатр Premier, протоколы на "Иви" и "Кинопоиск
" суды рассмотрят позднее.
В Госдуме объяснили, в каком случае упоминание ЛГБТ не повлечет штрафы