https://ria.ru/20230629/lgbt-1881160222.html

Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Start за демонстрацию ЛГБТ

Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Start за демонстрацию ЛГБТ - РИА Новости, 29.06.2023

Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Start за демонстрацию ЛГБТ

Черемушкинский суд Москвы на 3,8 миллиона рублей оштрафовал онлайн-кинотеатр Start за демонстрацию несовершеннолетним нетрадиционных отношений, сообщили РИА... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T14:16

2023-06-29T14:16

2023-06-29T14:16

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы на 3,8 миллиона рублей оштрафовал онлайн-кинотеатр Start за демонстрацию несовершеннолетним нетрадиционных отношений, сообщили РИА Новости в суде. Суд признал кинотеатр виновным по части 2 статьи 6.21.2 "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол". "Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона 800 тысяч рублей", - сказали в суде. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до приостановления деятельности на срок до 90 суток. Протоколы по ней составлены на несколько онлайн-кинотеатров. Так. ранее суда на 500 тысяч рублей оштрафовали дистрибьюторскую компанию "Русский репортаж", на 4 миллиона - кинотеатр Premier, протоколы на "Иви" и "Кинопоиск" суды рассмотрят позднее.

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