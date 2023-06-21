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"Премьер" оштрафовали за отсутствие маркировки 18+ на фильмах с ЛГБТ - РИА Новости, 21.06.2023
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Культура
 
12:01 21.06.2023 (обновлено: 13:20 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/shtraf-1879520889.html
"Премьер" оштрафовали за отсутствие маркировки 18+ на фильмах с ЛГБТ
"Премьер" оштрафовали за отсутствие маркировки 18+ на фильмах с ЛГБТ - РИА Новости, 21.06.2023
"Премьер" оштрафовали за отсутствие маркировки 18+ на фильмах с ЛГБТ
Мещанский суд Москвы в среду оштрафовал онлайн-кинотеатр Premier за отсутствие плашки "18+" в фильмах "Английский цирюльник" и "Идеальные незнакомцы", где... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T12:01
2023-06-21T13:20
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
культура
новости культуры
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в среду оштрафовал онлайн-кинотеатр Premier за отсутствие плашки "18+" в фильмах "Английский цирюльник" и "Идеальные незнакомцы", где демонстрируются ЛГБТ-отношения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Согласно протоколу, кинотеатр поставил в этих картинах ограничение "16+" и не ограничивала доступ к ним по времени. Как пояснил представитель компании Владислав Веремейцев в суде, после получения протокола Premier сразу же ограничил доступ зрителям до 18 лет и поставил соответствующую пометку.Тем не менее представитель Роскомнадзора подчеркнул, что доступ к данным фильмам должен открываться для всех, даже совершеннолетних зрителей, только после 11 часов вечера."Признать виновным ООО "Премьер" в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 6.2.21 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 4 миллионов рублей", - огласил решение судья.Аналогичные протоколы ранее поступили в московские суды в отношении сервисов "КиноПоиск", Старт.ру", "Фонбет ТВ", "Мегафон" и других.Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в Кодексе в конце прошлого года.Она подразумевает наказание в виде штрафов, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности, а иностранцам или лицам без гражданства – административный арест и выдворение из России.
https://ria.ru/20230620/tv-3-1879327941.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), новости культуры
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Культура, Новости культуры
"Премьер" оштрафовали за отсутствие маркировки 18+ на фильмах с ЛГБТ

"Премьер" оштрафовали на четыре миллиона рублей за отсутствие маркировки на фильмах с ЛГБТ

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в среду оштрафовал онлайн-кинотеатр Premier за отсутствие плашки "18+" в фильмах "Английский цирюльник" и "Идеальные незнакомцы", где демонстрируются ЛГБТ-отношения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Согласно протоколу, кинотеатр поставил в этих картинах ограничение "16+" и не ограничивала доступ к ним по времени. Как пояснил представитель компании Владислав Веремейцев в суде, после получения протокола Premier сразу же ограничил доступ зрителям до 18 лет и поставил соответствующую пометку.
Тем не менее представитель Роскомнадзора подчеркнул, что доступ к данным фильмам должен открываться для всех, даже совершеннолетних зрителей, только после 11 часов вечера.
"Признать виновным ООО "Премьер" в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 6.2.21 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 4 миллионов рублей", - огласил решение судья.
Сайт телеканала ТВ-3 - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
На телеканал "ТВ-3" составили протокол за ЛГБТ-материалы
20 июня, 13:04
Аналогичные протоколы ранее поступили в московские суды в отношении сервисов "КиноПоиск", Старт.ру", "Фонбет ТВ", "Мегафон" и других.
Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в Кодексе в конце прошлого года.
Она подразумевает наказание в виде штрафов, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности, а иностранцам или лицам без гражданства – административный арест и выдворение из России.
Сайт интернет-сервиса Кинопоиск на экране монитора - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
На "Кинопоиск" составили протокол за пропаганду ЛГБТ среди детей
20 июня, 12:04
 
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