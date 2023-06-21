https://ria.ru/20230621/shtraf-1879520889.html

"Премьер" оштрафовали за отсутствие маркировки 18+ на фильмах с ЛГБТ

"Премьер" оштрафовали за отсутствие маркировки 18+ на фильмах с ЛГБТ - РИА Новости, 21.06.2023

"Премьер" оштрафовали за отсутствие маркировки 18+ на фильмах с ЛГБТ

Мещанский суд Москвы в среду оштрафовал онлайн-кинотеатр Premier за отсутствие плашки "18+" в фильмах "Английский цирюльник" и "Идеальные незнакомцы", где... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T12:01

2023-06-21T12:01

2023-06-21T13:20

общество

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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

культура

новости культуры

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в среду оштрафовал онлайн-кинотеатр Premier за отсутствие плашки "18+" в фильмах "Английский цирюльник" и "Идеальные незнакомцы", где демонстрируются ЛГБТ-отношения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Согласно протоколу, кинотеатр поставил в этих картинах ограничение "16+" и не ограничивала доступ к ним по времени. Как пояснил представитель компании Владислав Веремейцев в суде, после получения протокола Premier сразу же ограничил доступ зрителям до 18 лет и поставил соответствующую пометку.Тем не менее представитель Роскомнадзора подчеркнул, что доступ к данным фильмам должен открываться для всех, даже совершеннолетних зрителей, только после 11 часов вечера."Признать виновным ООО "Премьер" в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 6.2.21 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 4 миллионов рублей", - огласил решение судья.Аналогичные протоколы ранее поступили в московские суды в отношении сервисов "КиноПоиск", Старт.ру", "Фонбет ТВ", "Мегафон" и других.Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в Кодексе в конце прошлого года.Она подразумевает наказание в виде штрафов, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности, а иностранцам или лицам без гражданства – административный арест и выдворение из России.

https://ria.ru/20230620/tv-3-1879327941.html

https://ria.ru/20230620/kinopisk-1879310297.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), новости культуры