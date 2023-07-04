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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - РИА Новости, 04.07.2023
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01:01 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/shos-1881483355.html
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - РИА Новости, 04.07.2023
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – постоянно действующая межправительственная международная организация, основанная лидерами Казахстана, Китая,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T01:01
2023-07-04T01:01
справки
шос
всемирная торговая организация (вто)
оон
китай
узбекистан
иран
чжан мин
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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – постоянно действующая межправительственная международная организация, основанная лидерами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.В 2021 году на саммите ШОС в Душанбе был начат процесс повышения статуса Ирана в составе Организации до уровня государства-члена; в 2022 году на Самаркандском саммите ШОС аналогичная процедура запущена в отношении Белоруссии. Ожидается, что Иран станет полноправным членом ШОС на саммите в Нью-Дели (3-4 июля 2023 года).Странами-партнерами по диалогу в настоящий момент являются Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка. В 2022 году на Самаркандском саммите ШОС была начата процедура по присоединению к Организации в статусе государства-партнера по диалогу в отношении Бахрейна, Мальдив, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта и Мьянмы.Декларация о создании ШОС подписана на встрече глав шести государств в Шанхае 15 июня 2001 года.К основным целям ШОС относятся: укрепление взаимного доверия и добрососедства между странами-участницами; содействие их эффективному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, а также в сфере образования, энергетики, транспорта, туризма, защиты окружающей среды и других; совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе; продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка.Свою историю Шанхайская организация сотрудничества ведет с 1996 года, когда в Шанхае главами России, Китая, Казахстана, Киргизии и Таджикистана было подписано "Соглашение о мерах доверия в военной области в районе совместной границы". После подписания этого документа появился термин "Шанхайская пятерка".В 1997 году в Москве странами было подписано "Соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы". Эти два документа заложили механизм взаимного доверия в военной области в приграничных районах, способствовали установлению поистине партнерских отношений. Постепенно круг вопросов расширился до сфер внешней политики, экономики, охраны окружающей среды, включая использование водных ресурсов, культуры и т.д. После включения в организацию Узбекистана в 2001 году "пятерка" стран стала "шестеркой" и была переименована в Шанхайскую организацию сотрудничества.В июне 2002 года на Санкт-Петербургском саммите глав государств ШОС, была подписана Хартия Шанхайской организации сотрудничества, вступившая в силу 19 сентября 2003 года. Это базовый уставный документ, фиксирующий цели и принципы Организации, ее структуру и основные направления деятельности.Приоритетом ШОС, зафиксированным в Хартии, является обеспечение региональной безопасности, борьба с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков. Наряду с этим, на передний план выходят усилия по углублению экономической кооперации, прежде всего в транспортной, торговой и инвестиционной сферах, а также расширение гуманитарных контактов. Важным шагом в укреплении правовой базы объединения стало подписание в Бишкеке (Киргизия) в августе 2007 года Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве (вступил в силу в 2012 году).В 2006 году организация анонсировала планы борьбы с международной наркомафией как финансовой опорой терроризма в мире, в 2008 году – активное участие в нормализации обстановки в Афганистане.Параллельно деятельность ШОС получила и широкую экономическую направленность. В сентябре 2003 года главы правительств стран-членов ШОС приняли Программу многостороннего торгово-экономического сотрудничества, рассчитанную на 20 лет. В ноябре 2019 года стороны подписали новую редакцию программы, рассчитанную до 2035 года. Программа определяет первоочередные задачи в самых разных областях, в том числе, в торговле, банковском и финансовом сотрудничестве, транспорте, промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, туризме, образовании, инновациях, сфере пространственного развития, межрегиональном сотрудничестве. При этом акцент предполагается сделать на цифровизации и высоких технологиях. Высшим органом для принятия решений в ШОС является Совет глав государств-членов (СГГ). Он определяет приоритеты и вырабатывает основные направления деятельности Организации, решает принципиальные вопросы ее внутреннего устройства и функционирования, взаимодействия с другими государствами и международными организациями, а также рассматривает наиболее актуальные международные проблемы.Совет собирается на очередные заседания один раз в год. Председательствует на заседании Совета глав государств глава государства-организатора очередного заседания. Место проведения очередного заседания Совета определяется, как правило, в порядке русского алфавита названий государств-членов ШОС.Совет глав правительств (СГП) принимает бюджет Организации, рассматривает и решает основные вопросы, относящиеся к конкретным, в особенности экономическим сферам развития взаимодействия в рамках Организации.Совет собирается на очередные заседания один раз в год. Председательствует на заседании Совета глава правительства (премьер-министр) государства, на территории которого проводится заседание. Место проведения очередного заседания Совета определяется по предварительной договоренности глав правительств (премьер-министров) государств-членов. Помимо заседаний СГГ и СГП, действует также механизм встреч на уровне руководителей парламентов, секретарей советов безопасности, министров иностранных дел, обороны, чрезвычайных ситуаций, экономики, транспорта, культуры, образования, здравоохранения, руководителей правоохранительных ведомств, верховных и арбитражных судов, генеральных прокуроров. Механизмом координации в рамках ШОС служит Совет национальных координаторов государств-членов ШОС (СНК). В рамках Шанхайской организации сотрудничества также действуют две неправительственные структуры: Деловой совет ШОС и Межбанковское объединение ШОС. Страны председательствуют в Организации поочередно, с годовой цикличностью, завершая срок полномочий саммитом на территории председательствующего государства.Решения в ШОС принимаются на основе консенсуса. Организация имеет два постоянно действующих органа – секретариат в Пекине (Китай) под руководством генерального секретаря и Исполнительный комитет региональной антитеррористической структуры (РАТС) в Ташкенте (Узбекистан). Генеральный секретарь и директор исполнительного комитета назначаются Советом глав государств сроком на три года. Эти посты соответственно занимают Чжан Мин (Китай) и Руслан Мирзаев (Узбекистан). Официальные рабочие языки ШОС – русский и китайский.В 2022 году саммит глав государств-членов ШОС прошел 15-16 сентября в Самарканде.Саммит собрал 15 мировых лидеров. На первой за три года очной встрече в таком формате обсуждались самые актуальные вопросы мировой повестки.За два дня главы государств провели совместные встречи в узком и расширенном форматах, а также пообщались друг с другом лично.В итоговой декларации страны подтвердили ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций, а также отметили открытость для сотрудничества с учетом взаимных интересов; призвали к повышению эффективности ВТО и реформе организации с учетом современных экономических реалий; заявили о намерении наращивать сотрудничество в области обороны и безопасности, создать единый список террористических и экстремистских организаций, а также подчеркнули важность проведения совместных антитеррористических командно-штабных учений "Мирная миссия"; осудили одностороннее наращивание систем глобальной противоракетной обороны (ПРО) отдельными странами; выступили против милитаризации ИКТ-сферы и поддержали запуск разработки под эгидой ООН международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях; призвали к соблюдению Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО); выступили за сохранение космоса свободным от оружия и подчеркнули необходимость заключения международного юридически обязывающего документа, который смог бы гарантировать предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве; признали важной реализацию плана действий по ядерной программе Ирана, выступили за неукоснительное соблюдение положений Договора о нераспространении ядерного оружия; подчеркнули необходимость создания в Афганистане инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических, религиозных и политических групп.По итогам саммита также был принят Комплексный план действий на 2023-2027 годы.Документ касается выполнения положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС.Так, в плане действий предусмотрена координация шагов по дальнейшему углублению сотрудничества в сферах политики и безопасности, торговли и экономики, культуры и гуманитарных связей.Помимо этого, лидеры государств приняли еще порядка 20 заявлений и решений. Они касаются проблем климата, обеспечения глобальной продовольственной безопасности и устойчивых цепочек поставок, а также обеспечения международной энергетической безопасности. Очередной саммит лидеров ШОС состоится 4 июля 2023 года в формате видеоконференции под председательством Индии. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, шос, всемирная торговая организация (вто), оон, китай, узбекистан, иран, чжан мин
Справки, ШОС, Всемирная торговая организация (ВТО), ООН, Китай, Узбекистан, Иран, Чжан Мин

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования перед заседанием в расширенном составе Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде
Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования перед заседанием в расширенном составе Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде
© POOL
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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – постоянно действующая межправительственная международная организация, основанная лидерами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.
Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.
В 2021 году на саммите ШОС в Душанбе был начат процесс повышения статуса Ирана в составе Организации до уровня государства-члена; в 2022 году на Самаркандском саммите ШОС аналогичная процедура запущена в отношении Белоруссии. Ожидается, что Иран станет полноправным членом ШОС на саммите в Нью-Дели (3-4 июля 2023 года).
Странами-партнерами по диалогу в настоящий момент являются Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка. В 2022 году на Самаркандском саммите ШОС была начата процедура по присоединению к Организации в статусе государства-партнера по диалогу в отношении Бахрейна, Мальдив, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта и Мьянмы.
Декларация о создании ШОС подписана на встрече глав шести государств в Шанхае 15 июня 2001 года.
К основным целям ШОС относятся: укрепление взаимного доверия и добрососедства между странами-участницами; содействие их эффективному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, а также в сфере образования, энергетики, транспорта, туризма, защиты окружающей среды и других; совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе; продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка.
Свою историю Шанхайская организация сотрудничества ведет с 1996 года, когда в Шанхае главами России, Китая, Казахстана, Киргизии и Таджикистана было подписано "Соглашение о мерах доверия в военной области в районе совместной границы". После подписания этого документа появился термин "Шанхайская пятерка".
В 1997 году в Москве странами было подписано "Соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы". Эти два документа заложили механизм взаимного доверия в военной области в приграничных районах, способствовали установлению поистине партнерских отношений.
Постепенно круг вопросов расширился до сфер внешней политики, экономики, охраны окружающей среды, включая использование водных ресурсов, культуры и т.д. После включения в организацию Узбекистана в 2001 году "пятерка" стран стала "шестеркой" и была переименована в Шанхайскую организацию сотрудничества.
В июне 2002 года на Санкт-Петербургском саммите глав государств ШОС, была подписана Хартия Шанхайской организации сотрудничества, вступившая в силу 19 сентября 2003 года. Это базовый уставный документ, фиксирующий цели и принципы Организации, ее структуру и основные направления деятельности.
Приоритетом ШОС, зафиксированным в Хартии, является обеспечение региональной безопасности, борьба с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков. Наряду с этим, на передний план выходят усилия по углублению экономической кооперации, прежде всего в транспортной, торговой и инвестиционной сферах, а также расширение гуманитарных контактов.
Важным шагом в укреплении правовой базы объединения стало подписание в Бишкеке (Киргизия) в августе 2007 года Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве (вступил в силу в 2012 году).
В 2006 году организация анонсировала планы борьбы с международной наркомафией как финансовой опорой терроризма в мире, в 2008 году – активное участие в нормализации обстановки в Афганистане.
Параллельно деятельность ШОС получила и широкую экономическую направленность. В сентябре 2003 года главы правительств стран-членов ШОС приняли Программу многостороннего торгово-экономического сотрудничества, рассчитанную на 20 лет.
В ноябре 2019 года стороны подписали новую редакцию программы, рассчитанную до 2035 года. Программа определяет первоочередные задачи в самых разных областях, в том числе, в торговле, банковском и финансовом сотрудничестве, транспорте, промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, туризме, образовании, инновациях, сфере пространственного развития, межрегиональном сотрудничестве. При этом акцент предполагается сделать на цифровизации и высоких технологиях.
Высшим органом для принятия решений в ШОС является Совет глав государств-членов (СГГ). Он определяет приоритеты и вырабатывает основные направления деятельности Организации, решает принципиальные вопросы ее внутреннего устройства и функционирования, взаимодействия с другими государствами и международными организациями, а также рассматривает наиболее актуальные международные проблемы.
Совет собирается на очередные заседания один раз в год. Председательствует на заседании Совета глав государств глава государства-организатора очередного заседания. Место проведения очередного заседания Совета определяется, как правило, в порядке русского алфавита названий государств-членов ШОС.
Совет глав правительств (СГП) принимает бюджет Организации, рассматривает и решает основные вопросы, относящиеся к конкретным, в особенности экономическим сферам развития взаимодействия в рамках Организации.
Совет собирается на очередные заседания один раз в год. Председательствует на заседании Совета глава правительства (премьер-министр) государства, на территории которого проводится заседание. Место проведения очередного заседания Совета определяется по предварительной договоренности глав правительств (премьер-министров) государств-членов.
Помимо заседаний СГГ и СГП, действует также механизм встреч на уровне руководителей парламентов, секретарей советов безопасности, министров иностранных дел, обороны, чрезвычайных ситуаций, экономики, транспорта, культуры, образования, здравоохранения, руководителей правоохранительных ведомств, верховных и арбитражных судов, генеральных прокуроров. Механизмом координации в рамках ШОС служит Совет национальных координаторов государств-членов ШОС (СНК).
В рамках Шанхайской организации сотрудничества также действуют две неправительственные структуры: Деловой совет ШОС и Межбанковское объединение ШОС.
Страны председательствуют в Организации поочередно, с годовой цикличностью, завершая срок полномочий саммитом на территории председательствующего государства.
Решения в ШОС принимаются на основе консенсуса.
Организация имеет два постоянно действующих органа – секретариат в Пекине (Китай) под руководством генерального секретаря и Исполнительный комитет региональной антитеррористической структуры (РАТС) в Ташкенте (Узбекистан).
Генеральный секретарь и директор исполнительного комитета назначаются Советом глав государств сроком на три года. Эти посты соответственно занимают Чжан Мин (Китай) и Руслан Мирзаев (Узбекистан).
Официальные рабочие языки ШОС – русский и китайский.
В 2022 году саммит глав государств-членов ШОС прошел 15-16 сентября в Самарканде.
Саммит собрал 15 мировых лидеров. На первой за три года очной встрече в таком формате обсуждались самые актуальные вопросы мировой повестки.
За два дня главы государств провели совместные встречи в узком и расширенном форматах, а также пообщались друг с другом лично.
В итоговой декларации страны подтвердили ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций, а также отметили открытость для сотрудничества с учетом взаимных интересов; призвали к повышению эффективности ВТО и реформе организации с учетом современных экономических реалий; заявили о намерении наращивать сотрудничество в области обороны и безопасности, создать единый список террористических и экстремистских организаций, а также подчеркнули важность проведения совместных антитеррористических командно-штабных учений "Мирная миссия"; осудили одностороннее наращивание систем глобальной противоракетной обороны (ПРО) отдельными странами; выступили против милитаризации ИКТ-сферы и поддержали запуск разработки под эгидой ООН международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях; призвали к соблюдению Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО); выступили за сохранение космоса свободным от оружия и подчеркнули необходимость заключения международного юридически обязывающего документа, который смог бы гарантировать предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве; признали важной реализацию плана действий по ядерной программе Ирана, выступили за неукоснительное соблюдение положений Договора о нераспространении ядерного оружия; подчеркнули необходимость создания в Афганистане инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических, религиозных и политических групп.
По итогам саммита также был принят Комплексный план действий на 2023-2027 годы.
Документ касается выполнения положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС.
Так, в плане действий предусмотрена координация шагов по дальнейшему углублению сотрудничества в сферах политики и безопасности, торговли и экономики, культуры и гуманитарных связей.
Помимо этого, лидеры государств приняли еще порядка 20 заявлений и решений. Они касаются проблем климата, обеспечения глобальной продовольственной безопасности и устойчивых цепочек поставок, а также обеспечения международной энергетической безопасности.
Очередной саммит лидеров ШОС состоится 4 июля 2023 года в формате видеоконференции под председательством Индии.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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