https://ria.ru/20220916/shos-1817279369.html

Лидеры ШОС приняли Комплексный план действий на 2023–2027 годы

Лидеры ШОС приняли Комплексный план действий на 2023–2027 годы - РИА Новости, 16.09.2022

Лидеры ШОС приняли Комплексный план действий на 2023–2027 годы

Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде приняли Комплексный план действий на 2023–2027 годы, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T14:53

2022-09-16T14:53

2022-09-16T15:18

в мире

шос

саммит шос в самарканде

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817181620_0:6:3089:1744_1920x0_80_0_0_aa9107fd6a90976244ae3df0765e4883.jpg

САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде приняли Комплексный план действий на 2023–2027 годы, сообщила пресс-служба Кремля.Документ касается выполнения положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств — членов ШОС.Так, в плане действий предусмотрена координация шагов по дальнейшему углублению сотрудничества в сферах политики и безопасности, торговли и экономики, культуры и гуманитарных связей.Помимо этого лидеры государств приняли декларацию и еще порядка 20 заявлений и решений. Они касаются проблем климата, обеспечения глобальной продовольственной безопасности и устойчивых цепочек поставок, а также обеспечения международной энергетической безопасности. Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит 15-16 сентября в Самарканде.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

https://ria.ru/20220916/putin-1817264136.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, шос, саммит шос в самарканде