https://ria.ru/20220916/shos-1817279369.html
Лидеры ШОС приняли Комплексный план действий на 2023–2027 годы
Лидеры ШОС приняли Комплексный план действий на 2023–2027 годы - РИА Новости, 16.09.2022
Лидеры ШОС приняли Комплексный план действий на 2023–2027 годы
Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде приняли Комплексный план действий на 2023–2027 годы, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:53
2022-09-16T14:53
2022-09-16T15:18
в мире
шос
саммит шос в самарканде
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде приняли Комплексный план действий на 2023–2027 годы, сообщила пресс-служба Кремля.Документ касается выполнения положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств — членов ШОС.Так, в плане действий предусмотрена координация шагов по дальнейшему углублению сотрудничества в сферах политики и безопасности, торговли и экономики, культуры и гуманитарных связей.Помимо этого лидеры государств приняли декларацию и еще порядка 20 заявлений и решений. Они касаются проблем климата, обеспечения глобальной продовольственной безопасности и устойчивых цепочек поставок, а также обеспечения международной энергетической безопасности. Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит 15-16 сентября в Самарканде.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
https://ria.ru/20220916/putin-1817264136.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шос, саммит шос в самарканде
В мире, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде
14:53 16.09.2022 (обновлено: 15:18 16.09.2022)
Лидеры ШОС приняли Комплексный план действий на 2023–2027 годы
Главы стран ШОС приняли Комплексный план действий на 2023–2027 годы
САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости.
Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде приняли Комплексный план действий на 2023–2027 годы, сообщила
пресс-служба Кремля.
Документ касается выполнения положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств — членов ШОС.
Так, в плане действий предусмотрена координация шагов по дальнейшему углублению сотрудничества в сферах политики и безопасности, торговли и экономики, культуры и гуманитарных связей.
Помимо этого лидеры государств приняли декларацию и еще порядка 20 заявлений и решений. Они касаются проблем климата, обеспечения глобальной продовольственной безопасности и устойчивых цепочек поставок, а также обеспечения международной энергетической безопасности.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит 15-16 сентября в Самарканде.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.