Рейтинг@Mail.ru
Лидеры ШОС подписали самаркандскую декларацию - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220916/shos-1817230909.html
Лидеры ШОС подписали самаркандскую декларацию
Лидеры ШОС подписали самаркандскую декларацию - РИА Новости, 16.09.2022
Лидеры ШОС подписали самаркандскую декларацию
Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества подписали по итогам саммита самаркандскую декларацию. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:10
2022-09-16T14:04
шос
в мире
россия
индия
казахстан
всемирная торговая организация (вто)
самарканд
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817199068_0:254:3187:2047_1920x0_80_0_0_1c4662c10c1188bb94dfe5c198f87b55.jpg
САМАРКАНД, 16 сен — РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества подписали по итогам саммита самаркандскую декларацию.Основные положения документа:Всего страны-члены подписали около 40 документов, в том числе комплексный план по реализации договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит 15-16 сентября в Самарканде.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
https://ria.ru/20220916/shos-1817238943.html
https://ria.ru/20220916/shos-1817199990.html
россия
индия
казахстан
самарканд
афганистан
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817199068_408:0:3137:2047_1920x0_80_0_0_bf560f169b85f3c646025353951bef32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шос, в мире, россия, индия, казахстан, всемирная торговая организация (вто), самарканд, афганистан, иран, оон, саммит шос в самарканде
ШОС, В мире, Россия, Индия, Казахстан, Всемирная торговая организация (ВТО), Самарканд, Афганистан, Иран, ООН, Саммит ШОС в Самарканде
13:10 16.09.2022 (обновлено: 14:04 16.09.2022)
 
Лидеры ШОС подписали самаркандскую декларацию

Лидеры стран ШОС подписали по итогам саммита самаркандскую декларацию

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании в расширенном составе глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
Президент РФ Владимир Путин на заседании в расширенном составе глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании в расширенном составе глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 16 сен — РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества подписали по итогам саммита самаркандскую декларацию.
Основные положения документа:
  • Страны подтвердили ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций, а также отметили открытость для сотрудничества с учетом взаимных интересов;
  • Призвали к повышению эффективности ВТО и реформе организации с учетом современных экономических реалий;
  • Заявили о намерении наращивать сотрудничество в области обороны и безопасности, создать единый список террористических и экстремистских организаций, а также подчеркнули важность проведения совместных антитеррористических командно-штабных учений "Мирная миссия";
  • Осудили одностороннее наращивание систем глобальной противоракетной обороны (ПРО) отдельными странами. Это, по их мнению, это оказывает негативное влияние на международную безопасность и стабильность;
  • Выступили против милитаризации ИКТ-сферы и поддержали запуск разработки под эгидой ООН международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях;
  • Призвали к соблюдению Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО);
  • Выступили за сохранение космоса свободным от оружия и подчеркнули необходимость заключения международного юридически обязывающего документа, который смог бы гарантировать предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве;
  • Признали важной реализацию плана действий по ядерной программе Ирана, выступили за неукоснительное соблюдение положений Договора о нераспространении ядерного оружия;
  • Подчеркнули необходимость создания в Афганистане инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических, религиозных и политических групп;
  • Договорились создать специальную группу по стартапам и инновациям, а также группу по борьбе с бедностью и по традиционной медицине;
  • Утвердили звание "Посол доброй воли ШОС";
  • Объявили 2023 год Годом туризма.
Всего страны-члены подписали около 40 документов, в том числе комплексный план по реализации договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит 15-16 сентября в Самарканде.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Читайте также:

 
ШОСВ миреРоссияИндияКазахстанВсемирная торговая организация (ВТО)СамаркандАфганистанИранООНСаммит ШОС в Самарканде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала