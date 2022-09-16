13:10 16.09.2022 (обновлено: 14:04 16.09.2022)
Лидеры ШОС подписали самаркандскую декларацию
Лидеры стран ШОС подписали по итогам саммита самаркандскую декларацию
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании в расширенном составе глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
Президент РФ Владимир Путин на заседании в расширенном составе глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Архивное фото
САМАРКАНД, 16 сен — РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества подписали по итогам саммита самаркандскую декларацию.
Основные положения документа:
- —Страны подтвердили ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций, а также отметили открытость для сотрудничества с учетом взаимных интересов;
- —Призвали к повышению эффективности ВТО и реформе организации с учетом современных экономических реалий;
- —Заявили о намерении наращивать сотрудничество в области обороны и безопасности, создать единый список террористических и экстремистских организаций, а также подчеркнули важность проведения совместных антитеррористических командно-штабных учений "Мирная миссия";
- —Осудили одностороннее наращивание систем глобальной противоракетной обороны (ПРО) отдельными странами. Это, по их мнению, это оказывает негативное влияние на международную безопасность и стабильность;
- —Выступили против милитаризации ИКТ-сферы и поддержали запуск разработки под эгидой ООН международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях;
- —Призвали к соблюдению Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО);
- —Выступили за сохранение космоса свободным от оружия и подчеркнули необходимость заключения международного юридически обязывающего документа, который смог бы гарантировать предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве;
- —Признали важной реализацию плана действий по ядерной программе Ирана, выступили за неукоснительное соблюдение положений Договора о нераспространении ядерного оружия;
- —Подчеркнули необходимость создания в Афганистане инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических, религиозных и политических групп;
- —Договорились создать специальную группу по стартапам и инновациям, а также группу по борьбе с бедностью и по традиционной медицине;
- —Утвердили звание "Посол доброй воли ШОС";
- —Объявили 2023 год Годом туризма.
Всего страны-члены подписали около 40 документов, в том числе комплексный план по реализации договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит 15-16 сентября в Самарканде.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.