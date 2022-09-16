https://ria.ru/20220916/shos-1817230909.html

Лидеры ШОС подписали самаркандскую декларацию

Лидеры ШОС подписали самаркандскую декларацию - РИА Новости, 16.09.2022

Лидеры ШОС подписали самаркандскую декларацию

Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества подписали по итогам саммита самаркандскую декларацию. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:10

2022-09-16T13:10

2022-09-16T14:04

шос

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россия

индия

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всемирная торговая организация (вто)

самарканд

афганистан

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САМАРКАНД, 16 сен — РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества подписали по итогам саммита самаркандскую декларацию.Основные положения документа:Всего страны-члены подписали около 40 документов, в том числе комплексный план по реализации договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит 15-16 сентября в Самарканде.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

https://ria.ru/20220916/shos-1817238943.html

https://ria.ru/20220916/shos-1817199990.html

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индия

казахстан

самарканд

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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