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Завершили вторую часть документального проекта о Горшке из "Короля и Шута" - РИА Новости, 04.07.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:51 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/kino-1881932582.html
Завершили вторую часть документального проекта о Горшке из "Короля и Шута"
Завершили вторую часть документального проекта о Горшке из "Короля и Шута" - РИА Новости, 04.07.2023
Завершили вторую часть документального проекта о Горшке из "Короля и Шута"
Премьера второй части документального фильма "Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте" состоится 8 июля на фестивале нового российского кино "Горький Fest" в... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T00:51
2023-07-04T00:51
культура
новости культуры
король и шут
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Премьера второй части документального фильма "Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте" состоится 8 июля на фестивале нового российского кино "Горький Fest" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале онлайн-кинотеатра OKKO. "Дождались! Вторая часть документального кино о Михаиле Горшеневе готова!" – говорится в публикации.Документальный проект о лидере культовой панк-группы Михаиле Горшеневе (известном как Горшок) выходит через 10 лет после его смерти. Его тело в июле 2013 года обнаружила супруга Ольга. Гений панк-музыки не дожил несколько недель до 40 лет.В Сети вторая часть фильма "Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте" появится в июле. Точную дату объявят позже. Премьера первой серии прошла на ММКФ этой весной. В 2023-м также вышел сериал о "Короле и Шуте". Он снят в формате панк-сказки. Сыгравшие в нем Михаила Горшенева и Андрея Князева актеры столкнулись с негативной реакции фанатов группы.
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новости культуры, король и шут
Культура, Новости культуры, Король и Шут
Завершили вторую часть документального проекта о Горшке из "Короля и Шута"

Вторую часть документального фильма о Горшеневе из "Короля и Шута" покажут в июле

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКонцерт "Виктор Цой, 50 лет" в СК "Олимпийский" в Москве
Концерт Виктор Цой, 50 лет в СК Олимпийский в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Премьера второй части документального фильма "Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте" состоится 8 июля на фестивале нового российского кино "Горький Fest" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале онлайн-кинотеатра OKKO.
«
"Дождались! Вторая часть документального кино о Михаиле Горшеневе готова!" – говорится в публикации.
Документальный проект о лидере культовой панк-группы Михаиле Горшеневе (известном как Горшок) выходит через 10 лет после его смерти. Его тело в июле 2013 года обнаружила супруга Ольга. Гений панк-музыки не дожил несколько недель до 40 лет.
В Сети вторая часть фильма "Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте" появится в июле. Точную дату объявят позже. Премьера первой серии прошла на ММКФ этой весной.
В 2023-м также вышел сериал о "Короле и Шуте". Он снят в формате панк-сказки. Сыгравшие в нем Михаила Горшенева и Андрея Князева актеры столкнулись с негативной реакции фанатов группы.
Посетительница выставки Панк-культура. Король и Шут на Винзаводе в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Не только музыканты: в Москве показали, что такое панк-культура
2 марта, 13:25
 
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