https://ria.ru/20230704/kino-1881932582.html

Завершили вторую часть документального проекта о Горшке из "Короля и Шута"

Завершили вторую часть документального проекта о Горшке из "Короля и Шута" - РИА Новости, 04.07.2023

Завершили вторую часть документального проекта о Горшке из "Короля и Шута"

Премьера второй части документального фильма "Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте" состоится 8 июля на фестивале нового российского кино "Горький Fest" в... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T00:51

2023-07-04T00:51

2023-07-04T00:51

культура

новости культуры

король и шут

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/95092/90/950929022_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_4111a8ddcaee78edb38f56a3d1a50f9d.jpg

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Премьера второй части документального фильма "Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте" состоится 8 июля на фестивале нового российского кино "Горький Fest" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале онлайн-кинотеатра OKKO. "Дождались! Вторая часть документального кино о Михаиле Горшеневе готова!" – говорится в публикации.Документальный проект о лидере культовой панк-группы Михаиле Горшеневе (известном как Горшок) выходит через 10 лет после его смерти. Его тело в июле 2013 года обнаружила супруга Ольга. Гений панк-музыки не дожил несколько недель до 40 лет.В Сети вторая часть фильма "Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте" появится в июле. Точную дату объявят позже. Премьера первой серии прошла на ММКФ этой весной. В 2023-м также вышел сериал о "Короле и Шуте". Он снят в формате панк-сказки. Сыгравшие в нем Михаила Горшенева и Андрея Князева актеры столкнулись с негативной реакции фанатов группы.

https://ria.ru/20230302/vystavka-1855166233.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, король и шут