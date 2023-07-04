https://ria.ru/20230704/kino-1881932582.html
Завершили вторую часть документального проекта о Горшке из "Короля и Шута"
Завершили вторую часть документального проекта о Горшке из "Короля и Шута" - РИА Новости, 04.07.2023
Завершили вторую часть документального проекта о Горшке из "Короля и Шута"
Премьера второй части документального фильма "Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте" состоится 8 июля на фестивале нового российского кино "Горький Fest" в... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T00:51
2023-07-04T00:51
2023-07-04T00:51
культура
новости культуры
король и шут
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95092/90/950929022_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_4111a8ddcaee78edb38f56a3d1a50f9d.jpg
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Премьера второй части документального фильма "Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте" состоится 8 июля на фестивале нового российского кино "Горький Fest" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале онлайн-кинотеатра OKKO. "Дождались! Вторая часть документального кино о Михаиле Горшеневе готова!" – говорится в публикации.Документальный проект о лидере культовой панк-группы Михаиле Горшеневе (известном как Горшок) выходит через 10 лет после его смерти. Его тело в июле 2013 года обнаружила супруга Ольга. Гений панк-музыки не дожил несколько недель до 40 лет.В Сети вторая часть фильма "Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте" появится в июле. Точную дату объявят позже. Премьера первой серии прошла на ММКФ этой весной. В 2023-м также вышел сериал о "Короле и Шуте". Он снят в формате панк-сказки. Сыгравшие в нем Михаила Горшенева и Андрея Князева актеры столкнулись с негативной реакции фанатов группы.
https://ria.ru/20230302/vystavka-1855166233.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95092/90/950929022_72:0:2739:2000_1920x0_80_0_0_27c9673aab6cc9783ce22b40cb7dd560.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, король и шут
Культура, Новости культуры, Король и Шут
Завершили вторую часть документального проекта о Горшке из "Короля и Шута"
Вторую часть документального фильма о Горшеневе из "Короля и Шута" покажут в июле