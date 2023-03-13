https://ria.ru/20230313/gorshenev-1857623376.html

"Король и Шут" и Михаил Горшенев. Что сгубило главного панка страны?

"Король и Шут" и Михаил Горшенев. Что сгубило главного панка страны? - РИА Новости, 13.03.2023

"Король и Шут" и Михаил Горшенев. Что сгубило главного панка страны?

В России, кажется, нет человека, который не слышал о группе "Король и Шут" и ее фронтмене Михаиле Горшеневе (Горшке). Эпатирующий, провокационный, но при этом... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T22:56

2023-03-13T22:56

2023-03-13T22:56

шоубиз

михаил горшенев

король и шут

музыка

шоу-бизнес

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В России, кажется, нет человека, который не слышал о группе "Король и Шут" и ее фронтмене Михаиле Горшеневе (Горшке). Эпатирующий, провокационный, но при этом такой настоящий — истинный панк. В этом году музыканту могло исполниться 50. Но вместо этого миллионы поклонников будут отмечать десятую годовщину со дня смерти знаменитого рокера. Что сгубило главного панка страны — разбираемся в этой статье.Молодость в "лихие 90-е"Как ни странно, главной проблемой панка стал его образ жизни. Молодость Горшка пришлась на 90-е. Кризис, неопределенность — тогда трясло и лихорадило все сферы, в том числе творчество, в которое пришли запрещенные вещества. На них рокер сел чуть ли не на старте карьеры.Тогда же Горшок встретил свою первую любовь — девушку по имени Анфиса. Между ними сразу возникла сильная симпатия. Пара вскоре поженилась. Но их брак нельзя было назвать счастливым. Несмотря на общие интересы, взгляды, красивые отношения, погубила она — зависимость.На запрещенные вещества супруги тратили почти все деньги, влезли в долги. Но при этом каким-то образом несколько лет скрывали свою проблему от родных. Правда открылась случайно, когда Анфиса, мучаясь от ломки, позвонила отцу Михаила и попросила у него огромную сумму денег. Супругов отправили на лечение.Увы, клиника не помогла. После выписки Горшок и Анфиса вернулись к прежнему образу жизни, из-за чего рокер не однажды переживал клиническую смерть. По некоторым данным, не меньше восеми раз.В 2003-м пара развелась. И если лидер "Короля и Шута" нашел в жизни хоть какой-то баланс благодаря музыке, любви поклонников и близких, то Анфиса — нет. Она так и не поборола зависимость. В 2009-м Анфисы не стало.Музыка и любимая супруга ОльгаХотя Горшок так и не решил проблемы с наркотиками, музыкальную карьеру строил успешно. Именно начало 2000-х считается "золотым периодом" в творчестве группы. Рокеры выпустили альбомы "Как в старой сказке" и "Жаль, нет ружья", а также активно гастролировали.Все это помогало Горшеневу, что называется, держаться на плаву и восхищать поклонников необычными сценическими образами, начиная от панковских "игл" из волос на голове и заканчивая почти беззубой улыбкой.Восхитил Горшенев и свою будущую супругу Ольгу, которая, кстати, никогда не была поклонницей группы "Король и Шут" и запрещенных веществ. Познакомились они случайно: в ресторане, где девушка обедала со своей подругой. Несмотря на вызывающую внешность, Михаил почти сразу очаровал Ольгу умом и добротой. Романтические отношения, которые возникли между ними, кардинально изменили музыканта: он снова женился, стал впервые отцом и отчимом, приняв дочь Ольги от первого брака. И главное, почти оставил наркотики. Казалось бы, счастливый финал, включайте титры под радостную песню. Но нет.TODD — зонг-опера ужасов на сцене и в жизни ГоршкаВ 2012 году в Московском театре киноактера с аншлагом прошла премьера рок-мюзикла TODD, поставленная группой "Король и Шут" с Михаилом Горшеневым в образе кровожадного парикмахера Суини Тодда.Несмотря на положительные отзывы критиков и полные залы зрителей, проект погрузил Горшка в депрессию, рокер вернулся к алкоголю и наркотикам.В июле 2013 года Ольга обнаружила тело супруга в доме. Горшок не дожил до 40 лет примерно две недели. Официальная причина смерти: "токсическая кардиомиопатия с развитием острой сердечной недостаточности на фоне употребления алкоголя и наркотических веществ".И хотя близкие знали о зависимости Горшка, новость о его смерти стала для всех шоком. Тысячи поклонников "Короля и Шута" почти десять лет продолжают приносить цветы на могилу музыканта и цитируют строки из его песен.

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

михаил горшенев, король и шут, музыка, шоу-бизнес