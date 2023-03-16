https://ria.ru/20230316/korolishut-1858271849.html

Актеры "Короля и Шута" рассказали о негативной реакции фанатов группы

Актеры "Короля и Шута" рассказали о негативной реакции фанатов группы - РИА Новости, 16.03.2023

Актеры "Короля и Шута" рассказали о негативной реакции фанатов группы

Актеры "Короля и Шута" Влад Коноплев и Константин Плотников рассказали о негативе от фанатов группы после премьеры сериала. Подробностями они поделились в эфире РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T13:26

2023-03-16T13:26

2023-03-16T13:26

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Актеры "Короля и Шута" Влад Коноплев и Константин Плотников рассказали о негативе от фанатов группы после премьеры сериала. Подробностями они поделились в эфире драйв-шоу "Поехали" на "Авторадио".В отличие от него Коноплев, воплотивший образ Андрея Князева ("Князь"), просматривал отзывы зрителей в Сети. "Уже дней пять как точно их не читаю, потому что расстраиваюсь в какие-то моменты. Не то чтобы я вижу много хейта... Но, как мне даже сказал Андрей Князев, есть такие фанаты, которые считают, что они знают больше всех — больше чем Князь, Горшок, все создатели этой группы", — делится переживаниями Влад Коноплев. На негативные комментарии, уверяет актер, в интернете он не отвечал. Панк-сказка "Король и Шут" вышла в Сети в начале марта. В проекте о культовой группе есть и драма, и фэнтези. В числе продюсеров – основатель и солист команды Андрей Князев.

https://ria.ru/20230302/vystavka-1855166233.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, король и шут, знаменитости, звезды, что посмотреть