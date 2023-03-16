https://ria.ru/20230316/korolishut-1858271849.html
Актеры "Короля и Шута" рассказали о негативной реакции фанатов группы
Актеры "Короля и Шута" рассказали о негативной реакции фанатов группы - РИА Новости, 16.03.2023
Актеры "Короля и Шута" рассказали о негативной реакции фанатов группы
Актеры "Короля и Шута" Влад Коноплев и Константин Плотников рассказали о негативе от фанатов группы после премьеры сериала. Подробностями они поделились в эфире РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T13:26
2023-03-16T13:26
2023-03-16T13:26
культура
новости культуры
кино и сериалы
король и шут
знаменитости
звезды
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855151635_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_984381d76baf57b29ad8430212f8ef7a.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Актеры "Короля и Шута" Влад Коноплев и Константин Плотников рассказали о негативе от фанатов группы после премьеры сериала. Подробностями они поделились в эфире драйв-шоу "Поехали" на "Авторадио".В отличие от него Коноплев, воплотивший образ Андрея Князева ("Князь"), просматривал отзывы зрителей в Сети. "Уже дней пять как точно их не читаю, потому что расстраиваюсь в какие-то моменты. Не то чтобы я вижу много хейта... Но, как мне даже сказал Андрей Князев, есть такие фанаты, которые считают, что они знают больше всех — больше чем Князь, Горшок, все создатели этой группы", — делится переживаниями Влад Коноплев. На негативные комментарии, уверяет актер, в интернете он не отвечал. Панк-сказка "Король и Шут" вышла в Сети в начале марта. В проекте о культовой группе есть и драма, и фэнтези. В числе продюсеров – основатель и солист команды Андрей Князев.
https://ria.ru/20230302/vystavka-1855166233.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855151635_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_725b4224993f360298b9ab3371195909.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, король и шут, знаменитости, звезды, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Король и Шут, Знаменитости, звезды, что посмотреть
Актеры "Короля и Шута" рассказали о негативной реакции фанатов группы
Актеры "Короля и Шута" Коноплев и Плотников рассказали о негативной реакции фанатов группы
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
Актеры "Короля и Шута" Влад Коноплев и Константин Плотников рассказали о негативе от фанатов группы после премьеры сериала. Подробностями они поделились
в эфире драйв-шоу "Поехали" на "Авторадио".
«
"Есть пара друзей детства, которые говорили: "Костян, там про тебя пишут — не слушай…" А я до того, как ты сказал, и не знал об этом", – говорит Плотников, сыгравший в сериале Михаила Горшенева ("Горшок").
В отличие от него Коноплев, воплотивший образ Андрея Князева ("Князь"), просматривал отзывы зрителей в Сети.
"Уже дней пять как точно их не читаю, потому что расстраиваюсь в какие-то моменты. Не то чтобы я вижу много хейта... Но, как мне даже сказал Андрей Князев, есть такие фанаты, которые считают, что они знают больше всех — больше чем Князь, Горшок, все создатели этой группы", — делится переживаниями Влад Коноплев.
На негативные комментарии, уверяет актер, в интернете он не отвечал.
Панк-сказка "Король и Шут" вышла
в Сети в начале марта. В проекте о культовой группе есть и драма, и фэнтези. В числе продюсеров – основатель и солист команды Андрей Князев.
Не только музыканты: в Москве показали, что такое панк-культура