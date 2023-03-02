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Панк-сказка про группу "Король и Шут" вышла онлайн - РИА Новости, 02.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:00 02.03.2023 (обновлено: 00:09 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/kino-1855172173.html
Панк-сказка про группу "Король и Шут" вышла онлайн
Панк-сказка про группу "Король и Шут" вышла онлайн - РИА Новости, 02.03.2023
Панк-сказка про группу "Король и Шут" вышла онлайн
Сериал "Король и Шут" об одной из самых известных российских панк-групп выходит в Сети. В проекте смешаны драма и фэнтези, а среди продюсеров – основатель,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T00:00
2023-03-02T00:09
санкт-петербург
москва
россия
андрей князев
михаил горшенев
король и шут
youtube
кино и сериалы
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Сериал "Король и Шут" об одной из самых известных российских панк-групп выходит в Сети. В проекте смешаны драма и фэнтези, а среди продюсеров – основатель, солист коллектива Андрей "Князь" Князев.В сериале покажут события от знакомства будущих участников в конце 1980-х до гибели Горшка (Михаила Горшкова) в 2013 году. В восьмисерийном проекте рассказывается как создавалась группа, как пришла к успеху, а еще о творчестве артистов, поисках своего музыкального стиля и непростых взаимоотношениях участников группы.Особенность сериала – необычный фэнтези-квест, в котором оживают сказочные персонажи треков "Короля и Шута". В итоге проект состоит из двух разных историй, которые "переключаются" между собой и создают микс реальности и фантазии.Пока в настоящем мире панки из Петербурга собирали аншлаг в "Юбилейном", давали концерт в Москве и выступали по России, в придуманной вселенной Горшок и Князь отправляются спасать принцессу из плена колдуна. Все по "канону": именно так, как артисты придумали в своих песнях.Массовые сцены концертов сменяются камерными фрагментами в гримерках, погромами комнат и творческими поисками.Исполнитель роли Горшка Константин Плотников реалистично перевоплотился в своего героя. Он изучал интервью Михаила и документальные фильмы о группе, общался с братом Горшка Алексеем, ездил в район, где рос музыкант, вел актерский "дневник Михаила Горшенева".В итоге на экране герой по-настоящему "оживает", а по словам тех, кто был знаком с музыкантом, иногда им казалось, что они разговаривают с реальным Горшком.Андрея Князева сыграл Влад Коноплев. В Шута, проводника музыкантов между реальностью и фантазией, перевоплотился Евгений Ткачук. Роли других участников исполнили Даниил Вахрушев (бас-гитарист Балу), Илья Ловкий (ударник Поручик), Данила Рассомахин (гитарист Яша), Ян Ильвес (вокалист и гитарист Ренегат) и Васса Бокова (скрипачка Маша).Артисты изучали записи концертов группы на YouTube и личных архивов, отрабатывали музыкальные номера на репетиционных базах, общались с участниками событий и своими прототипами.Сериал выходит на Кинопоиске.
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санкт-петербург, москва, россия, андрей князев, михаил горшенев, король и шут, youtube, кино и сериалы, знаменитости, музыка, что посмотреть
Санкт-Петербург, Москва, Россия, Андрей Князев, Михаил Горшенев, Король и Шут, YouTube, Кино и сериалы, Знаменитости, Музыка, что посмотреть , Культура
Панк-сказка про группу "Король и Шут" вышла онлайн

Сериал в формате панк-сказки про группу "Король и Шут" вышел в Сети

© КинопоискКадр из сериала "Король и Шут"
Кадр из сериала Король и Шут
© Кинопоиск
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Сериал "Король и Шут" об одной из самых известных российских панк-групп выходит в Сети. В проекте смешаны драма и фэнтези, а среди продюсеров – основатель, солист коллектива Андрей "Князь" Князев.
© КинопоискСъемки сериала "Король и Шут"
Съемки сериала Король и Шут
© Кинопоиск
Съемки сериала "Король и Шут"
В сериале покажут события от знакомства будущих участников в конце 1980-х до гибели Горшка (Михаила Горшкова) в 2013 году. В восьмисерийном проекте рассказывается как создавалась группа, как пришла к успеху, а еще о творчестве артистов, поисках своего музыкального стиля и непростых взаимоотношениях участников группы.
Особенность сериала – необычный фэнтези-квест, в котором оживают сказочные персонажи треков "Короля и Шута". В итоге проект состоит из двух разных историй, которые "переключаются" между собой и создают микс реальности и фантазии.
© КинопоискСъемки сериала "Король и Шут"
Съемки сериала Король и Шут
Съемки сериала "Король и Шут"
© Кинопоиск
1 из 3
© КинопоискКадр из сериала "Король и Шут"
Кадр из сериала Король и Шут
Кадр из сериала "Король и Шут"
© Кинопоиск
2 из 3
© КинопоискСъемки сериала "Король и Шут"
Съемки сериала Король и Шут
Съемки сериала "Король и Шут"
© Кинопоиск
3 из 3
Съемки сериала "Король и Шут"
© Кинопоиск
1 из 3
Кадр из сериала "Король и Шут"
© Кинопоиск
2 из 3
Съемки сериала "Король и Шут"
© Кинопоиск
3 из 3
Пока в настоящем мире панки из Петербурга собирали аншлаг в "Юбилейном", давали концерт в Москве и выступали по России, в придуманной вселенной Горшок и Князь отправляются спасать принцессу из плена колдуна. Все по "канону": именно так, как артисты придумали в своих песнях.
«

"У группы есть то, чего нет у других музыкальных коллективов – целый мир, из которого можно создать вселенную со своими персонажами, – говорит режиссер Рустам Мосафир. – Мы сделали сказочную линию приключений, получилась мультивселенная Горшка и Князя. При этом для меня песни "Короля и Шута" не мрачные, они – страшные, но веселые, как байки из склепа"

© КинопоискСъемки сериала "Король и Шут"
Съемки сериала Король и Шут
Съемки сериала "Король и Шут"
© Кинопоиск
1 из 3
© Кинопоиск

Момент сериала "Король и Шут"

Съемки сериала Король и Шут

Момент сериала "Король и Шут"

© Кинопоиск
2 из 3
© Кинопоиск

Фрагмент сериала "Король и Шут"

Съемки сериала Король и Шут

Фрагмент сериала "Король и Шут"

© Кинопоиск
3 из 3
Съемки сериала "Король и Шут"
© Кинопоиск
1 из 3

Момент сериала "Король и Шут"

© Кинопоиск
2 из 3

Фрагмент сериала "Король и Шут"

© Кинопоиск
3 из 3
Массовые сцены концертов сменяются камерными фрагментами в гримерках, погромами комнат и творческими поисками.
Исполнитель роли Горшка Константин Плотников реалистично перевоплотился в своего героя. Он изучал интервью Михаила и документальные фильмы о группе, общался с братом Горшка Алексеем, ездил в район, где рос музыкант, вел актерский "дневник Михаила Горшенева".
© КинопоискСъемки сериала "Король и Шут"
Съемки сериала Король и Шут
Съемки сериала "Король и Шут"
© Кинопоиск
1 из 3
© КинопоискКадр из сериала "Король и Шут"
Кадр из сериала Король и Шут
Кадр из сериала "Король и Шут"
© Кинопоиск
2 из 3
© КинопоискСъемки сериала "Король и Шут"
Съемки сериала Король и Шут
Съемки сериала "Король и Шут"
© Кинопоиск
3 из 3
Съемки сериала "Король и Шут"
© Кинопоиск
1 из 3
Кадр из сериала "Король и Шут"
© Кинопоиск
2 из 3
Съемки сериала "Король и Шут"
© Кинопоиск
3 из 3
В итоге на экране герой по-настоящему "оживает", а по словам тех, кто был знаком с музыкантом, иногда им казалось, что они разговаривают с реальным Горшком.
Андрея Князева сыграл Влад Коноплев. В Шута, проводника музыкантов между реальностью и фантазией, перевоплотился Евгений Ткачук. Роли других участников исполнили Даниил Вахрушев (бас-гитарист Балу), Илья Ловкий (ударник Поручик), Данила Рассомахин (гитарист Яша), Ян Ильвес (вокалист и гитарист Ренегат) и Васса Бокова (скрипачка Маша).
© КинопоискКадр из сериала "Король и Шут"
Кадр из сериала Король и Шут
Кадр из сериала "Король и Шут"
© Кинопоиск
1 из 5
© КинопоискСъемки сериала "Король и Шут"
Съемки сериала Король и Шут
Съемки сериала "Король и Шут"
© Кинопоиск
2 из 5
© Кинопоиск

Момент сериала "Король и Шут"

Съемки сериала Король и Шут

Момент сериала "Король и Шут"

© Кинопоиск
3 из 5
© КинопоискКадр из сериала "Король и Шут"
Кадр из сериала Король и Шут
Кадр из сериала "Король и Шут"
© Кинопоиск
4 из 5
© Кинопоиск

Сцена из сериала "Король и Шут"

Кадр из сериала Король и Шут

Сцена из сериала "Король и Шут"

© Кинопоиск
5 из 5
Кадр из сериала "Король и Шут"
© Кинопоиск
1 из 5
Съемки сериала "Король и Шут"
© Кинопоиск
2 из 5

Момент сериала "Король и Шут"

© Кинопоиск
3 из 5
Кадр из сериала "Король и Шут"
© Кинопоиск
4 из 5

Сцена из сериала "Король и Шут"

© Кинопоиск
5 из 5
Артисты изучали записи концертов группы на YouTube и личных архивов, отрабатывали музыкальные номера на репетиционных базах, общались с участниками событий и своими прототипами.
Сериал выходит на Кинопоиске.
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