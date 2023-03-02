https://ria.ru/20230302/kino-1855172173.html

Панк-сказка про группу "Король и Шут" вышла онлайн

Панк-сказка про группу "Король и Шут" вышла онлайн - РИА Новости, 02.03.2023

Панк-сказка про группу "Король и Шут" вышла онлайн

Сериал "Король и Шут" об одной из самых известных российских панк-групп выходит в Сети. В проекте смешаны драма и фэнтези, а среди продюсеров – основатель,... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T00:00

2023-03-02T00:00

2023-03-02T00:09

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Сериал "Король и Шут" об одной из самых известных российских панк-групп выходит в Сети. В проекте смешаны драма и фэнтези, а среди продюсеров – основатель, солист коллектива Андрей "Князь" Князев.В сериале покажут события от знакомства будущих участников в конце 1980-х до гибели Горшка (Михаила Горшкова) в 2013 году. В восьмисерийном проекте рассказывается как создавалась группа, как пришла к успеху, а еще о творчестве артистов, поисках своего музыкального стиля и непростых взаимоотношениях участников группы.Особенность сериала – необычный фэнтези-квест, в котором оживают сказочные персонажи треков "Короля и Шута". В итоге проект состоит из двух разных историй, которые "переключаются" между собой и создают микс реальности и фантазии.Пока в настоящем мире панки из Петербурга собирали аншлаг в "Юбилейном", давали концерт в Москве и выступали по России, в придуманной вселенной Горшок и Князь отправляются спасать принцессу из плена колдуна. Все по "канону": именно так, как артисты придумали в своих песнях.Массовые сцены концертов сменяются камерными фрагментами в гримерках, погромами комнат и творческими поисками.Исполнитель роли Горшка Константин Плотников реалистично перевоплотился в своего героя. Он изучал интервью Михаила и документальные фильмы о группе, общался с братом Горшка Алексеем, ездил в район, где рос музыкант, вел актерский "дневник Михаила Горшенева".В итоге на экране герой по-настоящему "оживает", а по словам тех, кто был знаком с музыкантом, иногда им казалось, что они разговаривают с реальным Горшком.Андрея Князева сыграл Влад Коноплев. В Шута, проводника музыкантов между реальностью и фантазией, перевоплотился Евгений Ткачук. Роли других участников исполнили Даниил Вахрушев (бас-гитарист Балу), Илья Ловкий (ударник Поручик), Данила Рассомахин (гитарист Яша), Ян Ильвес (вокалист и гитарист Ренегат) и Васса Бокова (скрипачка Маша).Артисты изучали записи концертов группы на YouTube и личных архивов, отрабатывали музыкальные номера на репетиционных базах, общались с участниками событий и своими прототипами.Сериал выходит на Кинопоиске.

https://ria.ru/20230301/kino-1854886590.html

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2023

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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