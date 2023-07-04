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В МИД Ирана рассчитывают на увеличение поставок российских энергоносителей - РИА Новости, 04.07.2023
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20:22 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/iran-1882247086.html
В МИД Ирана рассчитывают на увеличение поставок российских энергоносителей
В МИД Ирана рассчитывают на увеличение поставок российских энергоносителей - РИА Новости, 04.07.2023
В МИД Ирана рассчитывают на увеличение поставок российских энергоносителей
Полноправное членство Ирана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) увеличит поставки энергоносителей из России и Ирана, заявил РИА Новости замглавы МИД... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T20:22
2023-07-04T20:22
в мире
иран
шос
россия
экономика
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ТЕГЕРАН, 4 июл – РИА Новости. Полноправное членство Ирана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) увеличит поставки энергоносителей из России и Ирана, заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари. "Со вступлением Исламской Республики Иран в Шанхайскую организацию произойдут большие изменения. Одним из достижений в области энергоснабжения у нас и России является то, что мы можем поставлять больше энергоносителей. К счастью, остальные страны являются ее потребителями", - сказал Сафари. Во вторник под председательством Индии в формате видеоконференции прошло двадцать третье заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Саммит был ознаменован присоединением к ШОС Ирана, который стал уже девятым постоянным членом объединения. Иран подписал меморандум об обязательствах по получению статуса государства-члена объединения на предыдущем саммите ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года. Как отмечал официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, принятие Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена будет в интересах всех задействованных сторон. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Иран. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде в 2022 году были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару.
https://ria.ru/20230704/politika-1882179120.html
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в мире, иран, шос, россия, экономика
В мире, Иран, ШОС, Россия, Экономика
В МИД Ирана рассчитывают на увеличение поставок российских энергоносителей

МИД Ирана надеется на увеличение поставок энергоносителей из России после вступления в ШОС

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 4 июл – РИА Новости. Полноправное членство Ирана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) увеличит поставки энергоносителей из России и Ирана, заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари.
"Со вступлением Исламской Республики Иран в Шанхайскую организацию произойдут большие изменения. Одним из достижений в области энергоснабжения у нас и России является то, что мы можем поставлять больше энергоносителей. К счастью, остальные страны являются ее потребителями", - сказал Сафари.
Церемония поднятия флага нового государства — члена ШОС — Исламской Республики Иран — в штаб-квартире Исполнительного комитета РАТС ШОС в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
"Цели обозначены". Что будет с ШОС после присоединения Ирана
Вчера, 16:22
Во вторник под председательством Индии в формате видеоконференции прошло двадцать третье заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Саммит был ознаменован присоединением к ШОС Ирана, который стал уже девятым постоянным членом объединения.
Иран подписал меморандум об обязательствах по получению статуса государства-члена объединения на предыдущем саммите ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года.
Как отмечал официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, принятие Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена будет в интересах всех задействованных сторон.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Иран. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде в 2022 году были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Чиновник из Ирана рассказал, как вступление страны в ШОС поможет региону
Вчера, 08:21
 
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