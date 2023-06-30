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Си Цзиньпин по видеосвязи примет участие в саммите ШОС - РИА Новости, 30.06.2023
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05:42 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/shos-1881346482.html
Си Цзиньпин по видеосвязи примет участие в саммите ШОС
Си Цзиньпин по видеосвязи примет участие в саммите ШОС - РИА Новости, 30.06.2023
Си Цзиньпин по видеосвязи примет участие в саммите ШОС
Председатель КНР Си Цзиньпин 4 июля примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в формате видеоконференции под... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T05:42
2023-06-30T05:42
индия
китай
пекин
си цзиньпин
нарендра моди
хуа чуньин
шос
в мире
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ПЕКИН, 30 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин 4 июля примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в формате видеоконференции под председательством Индии, сообщила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. "По приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди председатель КНР Си Цзиньпин по видеосвязи из Пекина примет участие в 23-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и выступит с важной речью", - говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте МИД КНР. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Членами ШОС являются Россия, Индия, Китай, Пакистан и четыре страны Центральной Азии: Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Индия приняла председательство в группе ШОС в сентябре прошлого года и является принимающей стороной в этом году. В рамках председательства в организации Индия провела около 100 мероприятий: министерских совещаний и экспертных заседаний, форумов, семинаров и фестивалей, нацеленных на продвижение разноплановой кооперации в рамках ШОС.
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индия, китай, пекин, си цзиньпин, нарендра моди, хуа чуньин, шос, в мире
Индия, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, Нарендра Моди, Хуа Чуньин, ШОС, В мире
Си Цзиньпин по видеосвязи примет участие в саммите ШОС

Представитель МИД КНР Хуа: Си Цзиньпин 4 июля по видеосвязи примет участие в саммите ШОС

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 30 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин 4 июля примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в формате видеоконференции под председательством Индии, сообщила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"По приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди председатель КНР Си Цзиньпин по видеосвязи из Пекина примет участие в 23-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и выступит с важной речью", - говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте МИД КНР.
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ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Членами ШОС являются Россия, Индия, Китай, Пакистан и четыре страны Центральной Азии: Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Индия приняла председательство в группе ШОС в сентябре прошлого года и является принимающей стороной в этом году. В рамках председательства в организации Индия провела около 100 мероприятий: министерских совещаний и экспертных заседаний, форумов, семинаров и фестивалей, нацеленных на продвижение разноплановой кооперации в рамках ШОС.
 
ИндияКитайПекинСи ЦзиньпинНарендра МодиХуа ЧуньинШОСВ мире
 
 
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