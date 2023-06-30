https://ria.ru/20230630/shos-1881346482.html

Си Цзиньпин по видеосвязи примет участие в саммите ШОС

Си Цзиньпин по видеосвязи примет участие в саммите ШОС - РИА Новости, 30.06.2023

Си Цзиньпин по видеосвязи примет участие в саммите ШОС

Председатель КНР Си Цзиньпин 4 июля примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в формате видеоконференции под... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T05:42

2023-06-30T05:42

2023-06-30T05:42

индия

китай

пекин

си цзиньпин

нарендра моди

хуа чуньин

шос

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_65acc3accdf1557e514fe6b2d2cb2c8c.jpg

ПЕКИН, 30 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин 4 июля примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в формате видеоконференции под председательством Индии, сообщила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. "По приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди председатель КНР Си Цзиньпин по видеосвязи из Пекина примет участие в 23-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и выступит с важной речью", - говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте МИД КНР. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Членами ШОС являются Россия, Индия, Китай, Пакистан и четыре страны Центральной Азии: Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Индия приняла председательство в группе ШОС в сентябре прошлого года и является принимающей стороной в этом году. В рамках председательства в организации Индия провела около 100 мероприятий: министерских совещаний и экспертных заседаний, форумов, семинаров и фестивалей, нацеленных на продвижение разноплановой кооперации в рамках ШОС.

https://ria.ru/20230531/sammit-1875289415.html

индия

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, китай, пекин, си цзиньпин, нарендра моди, хуа чуньин, шос, в мире