https://ria.ru/20230629/zhivotnye-1880936943.html

"Максимально катастрофично". Почему в мире массово гибнут животные

"Максимально катастрофично". Почему в мире массово гибнут животные - РИА Новости, 29.06.2023

"Максимально катастрофично". Почему в мире массово гибнут животные

В Китае и Бразилии скот умирает от засухи или холода, у берегов Америки и Европы дохнет рыба, крупные морские млекопитающие выбрасываются на берег. Ученые винят РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T08:00

2023-06-29T08:00

2023-06-29T08:06

наука

биология

экология

климат

глобальное потепление

институт проблем экологии и эволюции им. а.н.северцова ран

российский аграрный университет им. к.а.тимирязева (тимирязевская академия)

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В Китае и Бразилии скот умирает от засухи или холода, у берегов Америки и Европы дохнет рыба, крупные морские млекопитающие выбрасываются на берег. Ученые винят глобальное потепление и предрекают катастрофы. Так ли все однозначно — в материале РИА Новости.Гибнут тысячамиВ Пекине — нетипичная для июня 40-градусная жара. От засухи страдают огромные территории Внутренней Монголии, провинций Хубэй и Ляонин. Особенно тяжело обитателям пастбищ. "Почти 200 тысяч человек и 760 тысяч голов скота испытывают дефицит воды", — пишут СМИ.В это же время на юго-западе Бразилии, где сейчас зима, от переохлаждения погибло почти три тысячи голов скота, заявило ветеринарное ведомство региона. Низкие температуры для местных пастбищных животных — не проблема. Однако в сочетании с очень сухой погодой, сильными ветрами и отсутствием укрытий это привело к трагедии.Набирают обороты начавшиеся в марте в Канаде лесные пожары. На 21 июня их площадь составила без малого шесть миллионов гектаров, очагов возгораний — почти три тысячи. Ничего подобного за всю историю наблюдений в стране не было. Взрослые особи, почуяв дым, убегают на открытые пространства, заходят в населенные пункты в поисках убежища и еды. Жители встречают белых медведей, сов, раненных об оконные стекла. Кладки яиц, птенцы и мелкие детеныши гибнут в огне. "Многие животные покинут насиженные места или умрут, популяции сократятся до минимума или исчезнут", — сказал в интервью местному телевидению Карен Ходжес, профессор биологии из Университета Британской Колумбии.На днях в Калифорнии на берег выбросило морских львов и дельфинов с симптомами интоксикации: судороги, пена изо рта. По мнению специалистов, причина — в нейротоксинах, вырабатываемых диатомовыми микроводорослями. Сотни морских млекопитающих уже погибли. Это самое массовое отравление, которое видели в регионе. Цветение фитопланктона летом — обычное дело, но загрязнение океана и потепление климата усиливают процесс, считают ученые.Кому опасна экстремальная жараВ массовой гибели животных все чаще винят глобальное потепление, на фоне которого возникают аномальные погодные явления. Ученые прогнозируют, что природные катаклизмы — продолжительные волны тепла, засухи и наводнения — будут происходить все чаще и с большей интенсивностью. Деятельность человека, вероятно, усилила эту тенденцию, говорится в отчете Межправительственной комиссии по изменению климата."Влияние потепления климата не очень заметно на коротком временном промежутке, — объясняет Артем Кидов, заведующий кафедрой зоологии РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева. — За одно жаркое лето не произойдет массовое вымирание. Да, высокопродуктивные формы домашних животных страдают от перепадов погоды, однако аборигенные породы, как, например, у нас в Калмыкии, Астраханской области, и при высоких температурах пасутся, дают потомство".Исследования профессора Ахмеда Абилова из ВИЖ имени Л. К. Эрнста подтверждают, что при длительных волнах тепла у породистых коров с большими удоями катастрофически падает половая функция. Вместе с коллегами ученый наблюдал за стадами в Подмосковье летом 2010-го во время тепловой аномалии, длившейся месяц. Тогда температура воздуха превышала норму на десять, а порой двадцать градусов.Дикие животные, напротив, за миллионы лет эволюции приспособились к сильному колебанию температур и выработали множество механизмов спасения. "Они ищут укрытия, проводят много времени в воде, как, к примеру, копытные", — рассказывает Артем Кидов.В Австралии, сильно пострадавшей от природных пожаров в прошлом году, заметили, например, что опоссум способен прятаться в глубоких дуплах, а бурая сумчатая мышь впадает в оцепенение, чтобы пережить голод на выжженном пространстве. Согласно оценкам, в огне погибают всего три процента животных, семь — если пожары очень сильные.Для кого действительно опасна летняя жара, так это для популяций тритонов, лягушек, жаб и других земноводных, населяющих мелкие временные водоемы — старицы, лужи, ручьи. Если они пересыхают быстрее, чем личинки и головастики проходят метаморфозу, потомство погибает. "Несколько таких засух подряд, и популяция не воспроизводится", — отмечает Кидов. В России такое происходит в южных регионах страны, Предкавказье. Следом резко сокращается численность тех, кто питается земноводными: аистов, водоплавающих птиц, норок, барсуков. Дальше идет массовая вспышка активности вредителей сельхозугодий и лесного хозяйства."В многолетней же перспективе глобальное потепление окажет мощный эффект на животный мир", — утверждает ученый. Однако предупреждает: причины массовой гибели зверей в разных регионах мира могут быть связаны и с инфекциями, которые продвигаются дальше на север, а также с применением все более опасных химикатов и методов нулевой обработки — когда вытравливают все живое на полях и вокруг.Кидов приводит в пример гибель журавлей прошлой осенью в Ставропольском крае. "Два последних года стали максимально катастрофичными для перелетных птиц — голубей, журавлей, гусей, филинов, сов. Они садятся на поля, поедают грызунов, в организмах которых накопились ядохимикаты. Потом отлетают километров на 30-40 и гибнут", — рассказывает исследователь.Человеческий фактор"Однозначно никто не может утверждать, что массовая гибель животных или вымирание видов связаны в потеплением", — говорит член-корреспондент РАН Алексей Суров, заместитель директора по науке Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН. Самый известный пример — белые медведи, которые покидают места обитания и от голода выходят к людям. Но сейчас особей, по словам ученых, довольно много.Нет ясности с гибелью каспийских нерп этой зимой. "Допускают, что косвенно виноват климат, из-за которого повысилась температура воды, что спровоцировало инфекцию", — продолжает Суров.Также он вспоминает о массовом падеже сайгаков в 2015-м в Казахстане. За весну и лето вымерло более половины популяции. Среди вероятных причин — истощение из-за засухи, отравление непривычной растительной пищей, инфекция. Однако однозначного ответа нет.Еще один пример — падеж северных оленей в последние несколько лет на Ямале. "Во время миграции животные, попав на гололед, ломают конечности, не могут передвигаться и погибают по несколько тысяч", — поясняет Максим Максимчик из Тюменского научного центра СО РАН. С этими фактами ученые столкнулись, занимаясь генетикой северных оленей для улучшения селекционно-племенной работы (программа поддержана Минобрнауки). Для 700-тысячной популяции в Российской Арктике это не критично, но для коренных народов, живущих выпасом оленей, потеря, например, трети стада, — серьезная угроза. Причем в последние годы случаи участились. "С чем это связано, достоверно не известно. Вопрос исследуют", — добавляет специалист.По словам Алексея Сурова, такое происходит время от времени — например, в Монголии при резком изменении температур в отсутствие снега массово гибнет скот. "Связано ли это с потеплением климата, непонятно", — добавляет эксперт.Потепление идет медленно, за полтора столетия среднегодовая температура повысилась на полградуса-градус. Насколько успешно животные приспосабливаются к этому, станет ясно через десятки или даже сотни лет наблюдений. "Пока известно только, что теплолюбивые виды расширяют свои ареалы к северу", — констатирует биолог.По мнению ученых, многие случаи массовой гибели животных, равно как и исчезновение отдельных видов, происходят при участии человека. Все-таки Homo sapiens — самый многочисленный вид млекопитающих. Все началось 12 тысяч лет назад с уничтожения нашими предками мегафауны и продолжается в больших масштабах по всей планете. Недаром этот процесс называют шестым — антропогенным — вымиранием видов.

https://ria.ru/20201210/avstraliya-1588455472.html

https://ria.ru/20230207/vymiranie-1849477007.html

https://ria.ru/20171215/1510976246.html

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2023

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

биология, экология, климат, глобальное потепление, институт проблем экологии и эволюции им. а.н.северцова ран, российский аграрный университет им. к.а.тимирязева (тимирязевская академия)