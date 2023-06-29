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Пропавшего в Екатеринбурге мальчика нашли мертвым - РИА Новости, 29.06.2023
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06:52 29.06.2023 (обновлено: 06:54 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/malchik-1881025848.html
Пропавшего в Екатеринбурге мальчика нашли мертвым
Пропавшего в Екатеринбурге мальчика нашли мертвым - РИА Новости, 29.06.2023
Пропавшего в Екатеринбурге мальчика нашли мертвым
Пропавший в Екатеринбурге шестилетний мальчик найден мертвым, при этом смерть ребенка наступила несколько месяцев назад, а его приемная мать это скрывала,... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T06:52
2023-06-29T06:54
екатеринбург
валерий горелых
россия
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Пропавший в Екатеринбурге шестилетний мальчик найден мертвым, при этом смерть ребенка наступила несколько месяцев назад, а его приемная мать это скрывала, сообщил журналистам исполняющий обязанности руководителя СУСК России по Свердловской области Анатолий Надбитов. Вечером в среду следователи сообщили, что опекун мальчика задержана, поскольку были установлены обстоятельства, которые не исключают того, что женщина может быть причастна к исчезновению ребенка. Ранее сообщалось, что утром в понедельник шестилетний мальчик ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на улице Симферопольской в Екатеринбурге. С этого момента информации о его местонахождении не было. В поиске мальчика были задействованы свыше 1,5 тысячи специалистов и волонтеров, опрошено более 1,8 тысячи человек. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). "Ранним утром 29 июня в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения мальчика, 2017 года рождения, было обнаружено его тело. По данным следствия, смерть малолетнего наступила несколько месяцев назад", - говорится в сообщении. Как добавили в СУСК, факт гибели ребенка опекуном был скрыт от социальных работников, которые также самостоятельно "не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна, что и позволило продолжительное время скрывать произошедшее". В связи с этим возбуждено уголовное дело по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки. Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых уточнил, что тело мальчика было найдено в большой сумке на территории гаражного комплекса. "Все это время, словно в кино, разыгрывалась криминальная постановка с демонстрацией того, что, якобы, никто ничего не знает о точных обстоятельствах исчезновения мальчика. Однако обмануть сыщиков уголовного розыска и следователей не удалось, они сумели найти зацепки, благодаря которым и стал известен печальный финал семейной трагедии", - добавил представитель полиции.
https://ria.ru/20230629/malchik-1881022351.html
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екатеринбург, валерий горелых, россия, свердловская область, происшествия
Екатеринбург, Валерий Горелых, Россия, Свердловская область, Происшествия
Пропавшего в Екатеринбурге мальчика нашли мертвым

Пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика нашли мертвым

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета
Сотрудник следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудник следственного комитета. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Пропавший в Екатеринбурге шестилетний мальчик найден мертвым, при этом смерть ребенка наступила несколько месяцев назад, а его приемная мать это скрывала, сообщил журналистам исполняющий обязанности руководителя СУСК России по Свердловской области Анатолий Надбитов.
Вечером в среду следователи сообщили, что опекун мальчика задержана, поскольку были установлены обстоятельства, которые не исключают того, что женщина может быть причастна к исчезновению ребенка.
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Ранее сообщалось, что утром в понедельник шестилетний мальчик ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на улице Симферопольской в Екатеринбурге. С этого момента информации о его местонахождении не было. В поиске мальчика были задействованы свыше 1,5 тысячи специалистов и волонтеров, опрошено более 1,8 тысячи человек. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).
"Ранним утром 29 июня в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения мальчика, 2017 года рождения, было обнаружено его тело. По данным следствия, смерть малолетнего наступила несколько месяцев назад", - говорится в сообщении.
Как добавили в СУСК, факт гибели ребенка опекуном был скрыт от социальных работников, которые также самостоятельно "не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна, что и позволило продолжительное время скрывать произошедшее". В связи с этим возбуждено уголовное дело по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки.
Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых уточнил, что тело мальчика было найдено в большой сумке на территории гаражного комплекса.
"Все это время, словно в кино, разыгрывалась криминальная постановка с демонстрацией того, что, якобы, никто ничего не знает о точных обстоятельствах исчезновения мальчика. Однако обмануть сыщиков уголовного розыска и следователей не удалось, они сумели найти зацепки, благодаря которым и стал известен печальный финал семейной трагедии", - добавил представитель полиции.
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