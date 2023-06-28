https://ria.ru/20230628/zaderzhanie-1881003262.html

В Екатеринбурге задержали приемную мать пропавшего три дня назад мальчика

В Екатеринбурге задержали приемную мать пропавшего три дня назад мальчика - РИА Новости, 28.06.2023

В Екатеринбурге задержали приемную мать пропавшего три дня назад мальчика

Следователи задержали приемную мать шестилетнего мальчика, пропавшего в Екатеринбурге трое суток назад, сообщает региональное управление СК РФ в телеграм-канале РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T22:58

2023-06-28T22:58

2023-06-28T22:58

екатеринбург

происшествия

россия

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Следователи задержали приемную мать шестилетнего мальчика, пропавшего в Екатеринбурге трое суток назад, сообщает региональное управление СК РФ в телеграм-канале ведомства. По данным следствия, утром в понедельник шестилетний мальчик ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на улице Симферопольской в Екатеринбурге. С этого момента информации о его местонахождении не было. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). "Были установлены обстоятельства, которые, по имеющимся данным, свидетельствуют о том, что к исчезновению ребенка может быть причастна женщина, являющаяся официальным опекуном мальчика. В этой связи возникла необходимость процессуального задержания указанной гражданки для обеспечения дальнейшего объективного расследования уголовного дела", - говорится в сообщении. Как добавил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, глава семьи в настоящее время находится далеко от дома, поэтому, чтобы остальные пять детей, воспитывающихся в семье, не остались без присмотра взрослых сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних поместили их в одно из социальных учреждений. По ориентировкам правоохранителей, мальчику на вид пять-шесть лет. Был одет в черный спортивный комбинезон на замке, на правом рукаве есть эмблема белого цвета, на левой штанине и спине присутствует надпись белого цвета. При ходьбе немного подволакивает правую ногу. Ранее ребенка искали в районе Вторчермета уральской столицы, сейчас поиск расширился по всему городу. По информации свердловского добровольческого поисково-спасательного отряда "Прорыв", это не первый уход ребенка из дома, мальчик нуждается в медицинской помощи.

https://ria.ru/20230628/sobaka-1880911019.html

екатеринбург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

екатеринбург, происшествия, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)