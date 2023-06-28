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В Екатеринбурге задержали приемную мать пропавшего три дня назад мальчика - РИА Новости, 28.06.2023
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22:58 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/zaderzhanie-1881003262.html
В Екатеринбурге задержали приемную мать пропавшего три дня назад мальчика
В Екатеринбурге задержали приемную мать пропавшего три дня назад мальчика - РИА Новости, 28.06.2023
В Екатеринбурге задержали приемную мать пропавшего три дня назад мальчика
Следователи задержали приемную мать шестилетнего мальчика, пропавшего в Екатеринбурге трое суток назад, сообщает региональное управление СК РФ в телеграм-канале РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T22:58
2023-06-28T22:58
екатеринбург
происшествия
россия
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Следователи задержали приемную мать шестилетнего мальчика, пропавшего в Екатеринбурге трое суток назад, сообщает региональное управление СК РФ в телеграм-канале ведомства. По данным следствия, утром в понедельник шестилетний мальчик ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на улице Симферопольской в Екатеринбурге. С этого момента информации о его местонахождении не было. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). "Были установлены обстоятельства, которые, по имеющимся данным, свидетельствуют о том, что к исчезновению ребенка может быть причастна женщина, являющаяся официальным опекуном мальчика. В этой связи возникла необходимость процессуального задержания указанной гражданки для обеспечения дальнейшего объективного расследования уголовного дела", - говорится в сообщении. Как добавил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, глава семьи в настоящее время находится далеко от дома, поэтому, чтобы остальные пять детей, воспитывающихся в семье, не остались без присмотра взрослых сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних поместили их в одно из социальных учреждений. По ориентировкам правоохранителей, мальчику на вид пять-шесть лет. Был одет в черный спортивный комбинезон на замке, на правом рукаве есть эмблема белого цвета, на левой штанине и спине присутствует надпись белого цвета. При ходьбе немного подволакивает правую ногу. Ранее ребенка искали в районе Вторчермета уральской столицы, сейчас поиск расширился по всему городу. По информации свердловского добровольческого поисково-спасательного отряда "Прорыв", это не первый уход ребенка из дома, мальчик нуждается в медицинской помощи.
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екатеринбург, происшествия, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Екатеринбург, Происшествия, Россия, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге задержали приемную мать пропавшего три дня назад мальчика

В Екатеринбурге задержали приемную мать шестилетнего мальчика, пропавшего трое суток назад

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Следователи задержали приемную мать шестилетнего мальчика, пропавшего в Екатеринбурге трое суток назад, сообщает региональное управление СК РФ в телеграм-канале ведомства.
По данным следствия, утром в понедельник шестилетний мальчик ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на улице Симферопольской в Екатеринбурге. С этого момента информации о его местонахождении не было. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).
«
"Были установлены обстоятельства, которые, по имеющимся данным, свидетельствуют о том, что к исчезновению ребенка может быть причастна женщина, являющаяся официальным опекуном мальчика. В этой связи возникла необходимость процессуального задержания указанной гражданки для обеспечения дальнейшего объективного расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.
Как добавил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, глава семьи в настоящее время находится далеко от дома, поэтому, чтобы остальные пять детей, воспитывающихся в семье, не остались без присмотра взрослых сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних поместили их в одно из социальных учреждений.
По ориентировкам правоохранителей, мальчику на вид пять-шесть лет. Был одет в черный спортивный комбинезон на замке, на правом рукаве есть эмблема белого цвета, на левой штанине и спине присутствует надпись белого цвета. При ходьбе немного подволакивает правую ногу. Ранее ребенка искали в районе Вторчермета уральской столицы, сейчас поиск расширился по всему городу.
По информации свердловского добровольческого поисково-спасательного отряда "Прорыв", это не первый уход ребенка из дома, мальчик нуждается в медицинской помощи.
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ЕкатеринбургПроисшествияРоссияВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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