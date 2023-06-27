https://ria.ru/20230627/rozysk-1880644825.html

В Екатеринбурге пропал шестилетний ребенок

В Екатеринбурге пропал шестилетний ребенок - РИА Новости, 27.06.2023

В Екатеринбурге пропал шестилетний ребенок

Шестилетнего Далера Бабиева второй день ищут в Екатеринбурге, утром в понедельник мальчик ушел из квартиры дома №21 на улице Симферопольской и до сих пор не... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T10:23

2023-06-27T10:23

2023-06-27T10:33

происшествия

екатеринбург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Шестилетнего Далера Бабиева второй день ищут в Екатеринбурге, утром в понедельник мальчик ушел из квартиры дома №21 на улице Симферопольской и до сих пор не вернулся, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. "Приметы разыскиваемого мальчика: на вид пять-шесть лет, рост 97 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, короткие. Был одет в черный спортивный комбинезон на замке, на правом рукаве есть эмблема белого цвета, на левой штанине и спине – надпись белого цвета", – говорится в сообщении. Предположительно, мальчик может находиться в районе Вторчермета уральской столицы. По информации екатеринбургского добровольческого поисково-спасательного отряда "Прорыв", поиски идут безостановочно. "Последнее свидетельство поступило благодаря ориентировки отряда. Ребенок находился в парке на Селькоровской... Мальчик отзывается на имя Костя, нуждается в медицинской помощи", – отмечают волонтеры. "Розыск малолетнего продолжается. Местные жители сообщают, что видели мальчика в районе улиц Умельцев, а затем Латышской. Есть информация, что на ребенке кепка темного цвета. Кроме того имеются особенности походки – немного подволакивает правую ногу. В районе поиска работают сотрудники полиции и волонтеры. Граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят незамедлительно информировать полицию по телефонам 294-14-94 или 102(02)", – добавили РИА Новости в пресс-службе городского управления МВД.

https://ria.ru/20220525/deti-1790528398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)