https://ria.ru/20230627/ekaterinburg-1880738655.html

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после пропажи ребенка

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после пропажи ребенка - РИА Новости, 27.06.2023

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после пропажи ребенка

Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено после исчезновения шестилетнего мальчика в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T16:16

2023-06-27T16:16

2023-06-27T17:01

происшествия

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

чкаловский район

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено после исчезновения шестилетнего мальчика в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. По данным ведомства, утром в понедельник шестилетний мальчик ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на улице Симферопольской в Екатеринбурге. С этого момента информации о его местонахождении не было. "По данному факту следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга... возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", – говорится в сообщении. В управлении отметили, что следователи проводят "комплекс необходимых следственных и оперативных мероприятий". Поиски ребенка продолжаются. По ориентировкам правоохранителей, мальчику на вид пять-шесть лет, рост 97 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, короткие. Был одет в черный спортивный комбинезон на замке, на правом рукаве есть эмблема белого цвета, на левой штанине и спине – надпись белого цвета. При ходьбе немного подволакивает правую ногу.

https://ria.ru/20230627/rozysk-1880644825.html

https://ria.ru/20230627/shkolnik-1880702913.html

екатеринбург

россия

чкаловский район

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происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), россия, чкаловский район