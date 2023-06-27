https://ria.ru/20230627/ekaterinburg-1880738655.html
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после пропажи ребенка
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после пропажи ребенка - РИА Новости, 27.06.2023
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после пропажи ребенка
Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено после исчезновения шестилетнего мальчика в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T16:16
2023-06-27T16:16
2023-06-27T17:01
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено после исчезновения шестилетнего мальчика в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. По данным ведомства, утром в понедельник шестилетний мальчик ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на улице Симферопольской в Екатеринбурге. С этого момента информации о его местонахождении не было. "По данному факту следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга... возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", – говорится в сообщении. В управлении отметили, что следователи проводят "комплекс необходимых следственных и оперативных мероприятий". Поиски ребенка продолжаются. По ориентировкам правоохранителей, мальчику на вид пять-шесть лет, рост 97 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, короткие. Был одет в черный спортивный комбинезон на замке, на правом рукаве есть эмблема белого цвета, на левой штанине и спине – надпись белого цвета. При ходьбе немного подволакивает правую ногу.
https://ria.ru/20230627/rozysk-1880644825.html
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происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), россия, чкаловский район
Происшествия, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Чкаловский район
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после пропажи ребенка
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после пропажи шестилетнего мальчика
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн – РИА Новости.
Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено после исчезновения шестилетнего мальчика в Екатеринбурге, сообщает
пресс-служба регионального управления СК РФ.
По данным ведомства, утром в понедельник шестилетний мальчик ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на улице Симферопольской в Екатеринбурге. С этого момента информации о его местонахождении не было.
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"По данному факту следственным отделом по Чкаловскому району
Екатеринбурга... возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", – говорится в сообщении.
В управлении отметили, что следователи проводят "комплекс необходимых следственных и оперативных мероприятий". Поиски ребенка продолжаются.
По ориентировкам правоохранителей, мальчику на вид пять-шесть лет, рост 97 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, короткие. Был одет в черный спортивный комбинезон на замке, на правом рукаве есть эмблема белого цвета, на левой штанине и спине – надпись белого цвета. При ходьбе немного подволакивает правую ногу.
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