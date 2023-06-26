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"Ни у кого нет такого праздника": как прошли "Алые паруса" в Петербурге - РИА Новости, 26.06.2023
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Туризм
 
12:28 26.06.2023 (обновлено: 14:49 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/peterburg-1880286765.html
"Ни у кого нет такого праздника": как прошли "Алые паруса" в Петербурге
"Ни у кого нет такого праздника": как прошли "Алые паруса" в Петербурге - РИА Новости, 26.06.2023
"Ни у кого нет такого праздника": как прошли "Алые паруса" в Петербурге
В минувшие выходные в Петербурге состоялся главный праздник выпускников — "Алые паруса". На него были приглашены около 60 тысяч школьников из Северной столицы и РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T12:28
2023-06-26T14:49
фото
туризм
туризм
санкт-петербург
александр беглов
алые паруса (праздник выпускников)
фото - туризм
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В минувшие выходные в Петербурге состоялся главный праздник выпускников — "Алые паруса". На него были приглашены около 60 тысяч школьников из Северной столицы и еще примерно десять тысяч из других регионов России. О том, как это было, — в фотоленте РИА Новости.
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Фото, Туризм, Туризм, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Алые паруса (праздник выпускников), Фото - Туризм, Впечатления - Туризм
"Ни у кого нет такого праздника": как прошли "Алые паруса" в Петербурге

"Ни у кого в мире нет такого праздника": как прошли "Алые паруса" в Санкт-Петербурге

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В минувшие выходные в Петербурге состоялся главный праздник выпускников — "Алые паруса". На него были приглашены около 60 тысяч школьников из Северной столицы и еще примерно десять тысяч из других регионов России. О том, как это было, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Праздник имеет давнюю историю: 55 лет назад "Алые паруса" впервые появились в Ленинграде.

Праздник выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге

Праздник имеет давнюю историю: 55 лет назад "Алые паруса" впервые появились в Ленинграде.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Конечно, сегодня у выпускников другие мечты, другая мода, чем полвека назад. Но эмоции, радость — те же.

Выпускница на Дворцовой площади во время концерта в рамках праздника выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге

Конечно, сегодня у выпускников другие мечты, другая мода, чем полвека назад. Но эмоции, радость — те же.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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2 из 10
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

В этом году на Дворцовой площади перед выпускниками выступили Hatters, Тося Чайкина, Юлианна Караулова, Gafur, Burito, Gayazovs Brothers и другие исполнители. Хедлайнером стала группа "Чайф".

Концерт на Дворцовой площади в рамках праздника выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге

В этом году на Дворцовой площади перед выпускниками выступили Hatters, Тося Чайкина, Юлианна Караулова, Gafur, Burito, Gayazovs Brothers и другие исполнители. Хедлайнером стала группа "Чайф".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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3 из 10
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

"Готовьте удобную обувь — танцевать будем до утра!" — предупреждали в соцсетях организаторы.

Выпускницы на Дворцовой площади во время концерта в рамках праздника выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге

"Готовьте удобную обувь — танцевать будем до утра!" — предупреждали в соцсетях организаторы.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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4 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Музыканты сумели удивить публику. Концерт предшествовал кульминации: проходу брига "Россия".

Музыканты во время праздника выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге

Музыканты сумели удивить публику. Концерт предшествовал кульминации: проходу брига "Россия".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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5 из 10
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Гостей было много. Они занимали все удобные для просмотра места, например, толпились на канале Зимняя канавка.

Люди на канале Зимняя канавка во время торжественного прохода брига Россия на празднике выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербург

Гостей было много. Они занимали все удобные для просмотра места, например, толпились на канале Зимняя канавка.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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6 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Почетными гостями праздника стали 430 выпускников из городов ДНР, включая Мариуполь — город-побратим Санкт-Петербурга.

Праздник выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге

Почетными гостями праздника стали 430 выпускников из городов ДНР, включая Мариуполь — город-побратим Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Свето-пиротехническое шоу в акватории Невы было назначено на 00:40.

Свето-пиротехническое шоу в акватории Невы во время праздника выпускников “Алые паруса” в Санкт-Петербурге

Свето-пиротехническое шоу в акватории Невы было назначено на 00:40.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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8 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Но после него и прохода корабля праздник не завершился, концерт продолжался всю ночь.

Праздник выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге

Но после него и прохода корабля праздник не завершился, концерт продолжался всю ночь.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

"Ни у кого в мире нет такого праздника. Город в эту волшебную ночь дарит вам самый знаменитый мост, самую романтичную набережную, самую красивую площадь. Россия верит в вас. Родине нужны ваш талант, энергия, любовь. Дерзайте! Любите! Творите! Побеждайте вместе с Россией!" — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, обращаясь к недавним школьникам.

Свето-пиротехническое шоу в акватории Невы во время праздника выпускников “Алые паруса” в Санкт-Петербурге

"Ни у кого в мире нет такого праздника. Город в эту волшебную ночь дарит вам самый знаменитый мост, самую романтичную набережную, самую красивую площадь. Россия верит в вас. Родине нужны ваш талант, энергия, любовь. Дерзайте! Любите! Творите! Побеждайте вместе с Россией!" — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, обращаясь к недавним школьникам.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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