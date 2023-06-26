https://ria.ru/20230626/peterburg-1880286765.html

"Ни у кого нет такого праздника": как прошли "Алые паруса" в Петербурге

"Ни у кого нет такого праздника": как прошли "Алые паруса" в Петербурге - РИА Новости, 26.06.2023

"Ни у кого нет такого праздника": как прошли "Алые паруса" в Петербурге

В минувшие выходные в Петербурге состоялся главный праздник выпускников — "Алые паруса". На него были приглашены около 60 тысяч школьников из Северной столицы и РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T12:28

2023-06-26T12:28

2023-06-26T14:49

фото

туризм

туризм

санкт-петербург

александр беглов

алые паруса (праздник выпускников)

фото - туризм

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В минувшие выходные в Петербурге состоялся главный праздник выпускников — "Алые паруса". На него были приглашены около 60 тысяч школьников из Северной столицы и еще примерно десять тысяч из других регионов России. О том, как это было, — в фотоленте РИА Новости.

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