"Ни у кого нет такого праздника": как прошли "Алые паруса" в Петербурге

"Ни у кого в мире нет такого праздника": как прошли "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Праздник имеет давнюю историю: 55 лет назад "Алые паруса" впервые появились в Ленинграде.
Праздник имеет давнюю историю: 55 лет назад "Алые паруса" впервые появились в Ленинграде.
Конечно, сегодня у выпускников другие мечты, другая мода, чем полвека назад. Но эмоции, радость — те же.
Конечно, сегодня у выпускников другие мечты, другая мода, чем полвека назад. Но эмоции, радость — те же.
В этом году на Дворцовой площади перед выпускниками выступили Hatters, Тося Чайкина, Юлианна Караулова, Gafur, Burito, Gayazovs Brothers и другие исполнители. Хедлайнером стала группа "Чайф".
В этом году на Дворцовой площади перед выпускниками выступили Hatters, Тося Чайкина, Юлианна Караулова, Gafur, Burito, Gayazovs Brothers и другие исполнители. Хедлайнером стала группа "Чайф".
"Готовьте удобную обувь — танцевать будем до утра!" — предупреждали в соцсетях организаторы.
"Готовьте удобную обувь — танцевать будем до утра!" — предупреждали в соцсетях организаторы.
Музыканты сумели удивить публику. Концерт предшествовал кульминации: проходу брига "Россия".
Музыканты сумели удивить публику. Концерт предшествовал кульминации: проходу брига "Россия".
Гостей было много. Они занимали все удобные для просмотра места, например, толпились на канале Зимняя канавка.
Гостей было много. Они занимали все удобные для просмотра места, например, толпились на канале Зимняя канавка.
Почетными гостями праздника стали 430 выпускников из городов ДНР, включая Мариуполь — город-побратим Санкт-Петербурга.
Почетными гостями праздника стали 430 выпускников из городов ДНР, включая Мариуполь — город-побратим Санкт-Петербурга.
Свето-пиротехническое шоу в акватории Невы было назначено на 00:40.
Свето-пиротехническое шоу в акватории Невы было назначено на 00:40.
Но после него и прохода корабля праздник не завершился, концерт продолжался всю ночь.
Но после него и прохода корабля праздник не завершился, концерт продолжался всю ночь.
"Ни у кого в мире нет такого праздника. Город в эту волшебную ночь дарит вам самый знаменитый мост, самую романтичную набережную, самую красивую площадь. Россия верит в вас. Родине нужны ваш талант, энергия, любовь. Дерзайте! Любите! Творите! Побеждайте вместе с Россией!" — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, обращаясь к недавним школьникам.
"Ни у кого в мире нет такого праздника. Город в эту волшебную ночь дарит вам самый знаменитый мост, самую романтичную набережную, самую красивую площадь. Россия верит в вас. Родине нужны ваш талант, энергия, любовь. Дерзайте! Любите! Творите! Побеждайте вместе с Россией!" — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, обращаясь к недавним школьникам.