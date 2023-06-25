https://ria.ru/20230625/parusa-1880274817.html

В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса"

В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса" - РИА Новости, 25.06.2023

В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса"

Шествие по Неве брига "Россия" под алыми парусами стало кульминацией знаменитого праздника выпускников школ "Алые паруса", который придумали в Ленинграде в 1968 РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T05:52

2023-06-25T05:52

2023-06-25T06:14

общество

санкт-петербург

россия

нева (река)

алые паруса (праздник выпускников)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Шествие по Неве брига "Россия" под алыми парусами стало кульминацией знаменитого праздника выпускников школ "Алые паруса", который придумали в Ленинграде в 1968 году."Алые паруса" проводили выпускников во взрослую жизнь. Яркий праздник для тысяч юных петербуржцев и старшеклассников из ДНР", — написал в своем Telegram-канале спикер парламента Петербурга Александр Бельский, опубликовав видео прохода брига по Неве.Он пожелал выпускникам, чтобы этот корабль "нес их по жизни радостно и весело".Проходу брига "Россия" предшествовал концерт на Дворцовой площади в историческом центре города. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора города, приглашения на "Алые паруса" в этом году получили около 60 тысяч петербургских выпускников и около 10 тысяч выпускников из других регионов России.Почетными гостями праздника стали 430 выпускников из городов ДНР, включая Мариуполь — город-побратим Санкт-Петербурга."Ни у кого в мире нет такого праздника. Город в эту волшебную ночь дарит вам самый знаменитый мост, самую романтичную набережную, самую красивую площадь. Россия верит в вас. Родине нужны ваш талант, энергия, любовь. Дерзайте! Любите! Творите! Побеждайте вместе с Россией!" — сказал, обращаясь к недавним школьникам, губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.На Дворцовой площади перед выпускниками выступили Hatters, Тося Чайкина, Юлианна Караулова, Gafur, Burito, Gayazovs Brothers и другие исполнители. Хедлайнером стала группа "Чайф".Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.В 2022 году "Алые паруса" в Петербурге посетили около 65 тысяч выпускников школ, а количество зрителей телетрансляции и официальных онлайн-трансляций составило почти 20 миллионов человек.

https://ria.ru/20230619/vypusknoy-1879087571.html

санкт-петербург

россия

нева (река)

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общество, санкт-петербург, россия, нева (река), алые паруса (праздник выпускников)