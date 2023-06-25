Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса" - РИА Новости, 25.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:52 25.06.2023 (обновлено: 06:14 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/parusa-1880274817.html
В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса"
В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса" - РИА Новости, 25.06.2023
В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса"
Шествие по Неве брига "Россия" под алыми парусами стало кульминацией знаменитого праздника выпускников школ "Алые паруса", который придумали в Ленинграде в 1968 РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T05:52
2023-06-25T06:14
общество
санкт-петербург
россия
нева (река)
алые паруса (праздник выпускников)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798060358_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_08a08c34ddb72801c9c4a8509fca5775.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Шествие по Неве брига "Россия" под алыми парусами стало кульминацией знаменитого праздника выпускников школ "Алые паруса", который придумали в Ленинграде в 1968 году."Алые паруса" проводили выпускников во взрослую жизнь. Яркий праздник для тысяч юных петербуржцев и старшеклассников из ДНР", — написал в своем Telegram-канале спикер парламента Петербурга Александр Бельский, опубликовав видео прохода брига по Неве.Он пожелал выпускникам, чтобы этот корабль "нес их по жизни радостно и весело".Проходу брига "Россия" предшествовал концерт на Дворцовой площади в историческом центре города. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора города, приглашения на "Алые паруса" в этом году получили около 60 тысяч петербургских выпускников и около 10 тысяч выпускников из других регионов России.Почетными гостями праздника стали 430 выпускников из городов ДНР, включая Мариуполь — город-побратим Санкт-Петербурга.&quot;Ни у кого в мире нет такого праздника. Город в эту волшебную ночь дарит вам самый знаменитый мост, самую романтичную набережную, самую красивую площадь. Россия верит в вас. Родине нужны ваш талант, энергия, любовь. Дерзайте! Любите! Творите! Побеждайте вместе с Россией!&quot; — сказал, обращаясь к недавним школьникам, губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.На Дворцовой площади перед выпускниками выступили Hatters, Тося Чайкина, Юлианна Караулова, Gafur, Burito, Gayazovs Brothers и другие исполнители. Хедлайнером стала группа "Чайф".Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.В 2022 году "Алые паруса" в Петербурге посетили около 65 тысяч выпускников школ, а количество зрителей телетрансляции и официальных онлайн-трансляций составило почти 20 миллионов человек.
https://ria.ru/20230619/vypusknoy-1879087571.html
санкт-петербург
россия
нева (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798060358_590:294:2929:2048_1920x0_80_0_0_b70843009f293823fb8d4e53a27180a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, россия, нева (река), алые паруса (праздник выпускников)
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Нева (река), Алые паруса (праздник выпускников)
В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса"

Праздник выпускников "Алые паруса" завершился в Петербурге проходом брига "Россия"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПраздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Шествие по Неве брига "Россия" под алыми парусами стало кульминацией знаменитого праздника выпускников школ "Алые паруса", который придумали в Ленинграде в 1968 году.
"Алые паруса" проводили выпускников во взрослую жизнь. Яркий праздник для тысяч юных петербуржцев и старшеклассников из ДНР", — написал в своем Telegram-канале спикер парламента Петербурга Александр Бельский, опубликовав видео прохода брига по Неве.
Он пожелал выпускникам, чтобы этот корабль "нес их по жизни радостно и весело".
Проходу брига "Россия" предшествовал концерт на Дворцовой площади в историческом центре города. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора города, приглашения на "Алые паруса" в этом году получили около 60 тысяч петербургских выпускников и около 10 тысяч выпускников из других регионов России.
Почетными гостями праздника стали 430 выпускников из городов ДНР, включая Мариуполь — город-побратим Санкт-Петербурга.
«

"Ни у кого в мире нет такого праздника. Город в эту волшебную ночь дарит вам самый знаменитый мост, самую романтичную набережную, самую красивую площадь. Россия верит в вас. Родине нужны ваш талант, энергия, любовь. Дерзайте! Любите! Творите! Побеждайте вместе с Россией!" — сказал, обращаясь к недавним школьникам, губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

На Дворцовой площади перед выпускниками выступили Hatters, Тося Чайкина, Юлианна Караулова, Gafur, Burito, Gayazovs Brothers и другие исполнители. Хедлайнером стала группа "Чайф".
Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.
В 2022 году "Алые паруса" в Петербурге посетили около 65 тысяч выпускников школ, а количество зрителей телетрансляции и официальных онлайн-трансляций составило почти 20 миллионов человек.
Выпускники на празднике Алые паруса в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Дети довольны, глаза горят: праздник "Алые паруса" в Мариуполе
19 июня, 11:32
 
ОбществоСанкт-ПетербургРоссияНева (река)Алые паруса (праздник выпускников)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала