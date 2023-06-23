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Вдова Шатунова раскрыла детали последнего разговора сына с мужем - РИА Новости, 23.06.2023
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Шоубиз
 
12:56 23.06.2023 (обновлено: 16:10 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/shatunov-1879972064.html
Вдова Шатунова раскрыла детали последнего разговора сына с мужем
Вдова Шатунова раскрыла детали последнего разговора сына с мужем - РИА Новости, 23.06.2023
Вдова Шатунова раскрыла детали последнего разговора сына с мужем
Вдова Юрия Шатунова Светлана в интервью "Аргументам и фактам" раскрыла детали последнего разговора супруга с их общим сыном Дэннисом. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:56
2023-06-23T16:10
шоубиз
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москва
знаменитости
семья
дети
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Вдова Юрия Шатунова Светлана в интервью "Аргументам и фактам" раскрыла детали последнего разговора супруга с их общим сыном Дэннисом."За несколько часов до смерти Юра разговаривал с сыном по телефону, ничто не предвещало беды. Он похвалил Дэнниса за успехи в учебе", – поделилась Светлана. Она отметила, что за несколько дней до ухода из жизни Шатунов прислал ей сообщение. В своем послании исполнитель отметил, что у него все хорошо и он готовится к заключительному концерту гастрольного тура. Юрий Шатунов умер 23 июня прошлого года в возрасте 48 лет. За несколько дней до этого он жаловался на боли в груди во время выступления в Подольске. Спустя пару дней музыканту стало плохо после ужина с друзьями. Ему вызвали скорую, но артиста не удалось спасти. Он ушел из жизни не приходя в сознание от обширного инфаркта. Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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юрий шатунов, подольск, москва, знаменитости, семья, дети, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Юрий Шатунов, Подольск, Москва, Знаменитости, Семья, Дети, Новости шоу-бизнеса
Вдова Шатунова раскрыла детали последнего разговора сына с мужем

Вдова Шатунова рассказала, что за несколько часов до смерти музыкант хвалил сына за успехи

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЮрий Шатунов
Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Вдова Юрия Шатунова Светлана в интервью "Аргументам и фактам" раскрыла детали последнего разговора супруга с их общим сыном Дэннисом.
«
"За несколько часов до смерти Юра разговаривал с сыном по телефону, ничто не предвещало беды. Он похвалил Дэнниса за успехи в учебе", – поделилась Светлана.
Она отметила, что за несколько дней до ухода из жизни Шатунов прислал ей сообщение. В своем послании исполнитель отметил, что у него все хорошо и он готовится к заключительному концерту гастрольного тура.
Юрий Шатунов умер 23 июня прошлого года в возрасте 48 лет. За несколько дней до этого он жаловался на боли в груди во время выступления в Подольске. Спустя пару дней музыканту стало плохо после ужина с друзьями. Ему вызвали скорую, но артиста не удалось спасти.
Он ушел из жизни не приходя в сознание от обширного инфаркта. Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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ШоубизЮрий ШатуновПодольскМоскваЗнаменитостиСемьяДетиНовости шоу-бизнеса
 
 
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