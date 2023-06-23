https://ria.ru/20230623/shatunov-1879972064.html

Вдова Шатунова раскрыла детали последнего разговора сына с мужем

Вдова Шатунова раскрыла детали последнего разговора сына с мужем - РИА Новости, 23.06.2023

Вдова Шатунова раскрыла детали последнего разговора сына с мужем

Вдова Юрия Шатунова Светлана в интервью "Аргументам и фактам" раскрыла детали последнего разговора супруга с их общим сыном Дэннисом. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T12:56

2023-06-23T12:56

2023-06-23T16:10

шоубиз

юрий шатунов

подольск

москва

знаменитости

семья

дети

новости шоу-бизнеса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797499586_0:0:2675:1505_1920x0_80_0_0_5e84df07a6309fab0418729a82fb9a15.jpg

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Вдова Юрия Шатунова Светлана в интервью "Аргументам и фактам" раскрыла детали последнего разговора супруга с их общим сыном Дэннисом."За несколько часов до смерти Юра разговаривал с сыном по телефону, ничто не предвещало беды. Он похвалил Дэнниса за успехи в учебе", – поделилась Светлана. Она отметила, что за несколько дней до ухода из жизни Шатунов прислал ей сообщение. В своем послании исполнитель отметил, что у него все хорошо и он готовится к заключительному концерту гастрольного тура. Юрий Шатунов умер 23 июня прошлого года в возрасте 48 лет. За несколько дней до этого он жаловался на боли в груди во время выступления в Подольске. Спустя пару дней музыканту стало плохо после ужина с друзьями. Ему вызвали скорую, но артиста не удалось спасти. Он ушел из жизни не приходя в сознание от обширного инфаркта. Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

https://ria.ru/20230314/bilan-1857620756.html

подольск

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

юрий шатунов, подольск, москва, знаменитости, семья, дети, новости шоу-бизнеса